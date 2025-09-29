BlackRock will Bitcoin-ETF, der Einkommen generiert

Antrag ist gestellt, die Branche blickt gespannt auf den Marktführer

Der weltgrößte Vermögensverwalter hat noch nicht genug. BlackRock hat sich nicht nur zum Marktführer bei Bitcoin-Spot-ETFs aufgeschwungen, sondern will mehr. Ein Antrag auf Zulassung eines neuen Bitcoin Premium Income ETFs soll den Superstar unter den Bitcoin-ETFs ergänzen.

Regelmäßige Prämienausschüttung soll Rendite generieren

BlackRocks ETF hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Bitcoin zuletzt immer neue Höhenflüge hinlegen konnte. Mit der Zulassung der ersten ETFs übernahm BlackRock die Marktführerschaft und dominiert weiterhin die Branche.

Jetzt möchte der Vermögensverwalter angesichts zu erwartender sinkender Zinsen in den USA mit seinem neuen Bitcoin-Produkt auch ein Einkommen für die Anleger generieren. Dies soll mit dem Verkauf von gedeckten Call-Optionen auf Bitcoin-Futures gelingen. Die entsprechenden Prämien werden ausgeschüttet.

Neue US-Zinslandschaft erfordert Produkte mit Ertrag

Das Produkt wurde im US-Bundesstaat Delaware registriert, Beobachter erwarten in Kürze eine Anmeldung bei der amerikanischen Wertpapieraufsicht SEC. Diese zeigte sich in den vergangenen Monaten immer offener gegenüber neuen Produkten aus der Kryptowelt und hat zuletzt ihre Frist für die Beurteilung und Genehmigung verkürzt.

Bitcoin gilt als Anlagegut, das keine Erträge generiert. Ähnlich wie bei Gold profitieren die Anleger von Kurssteigerungen, die sich aus verstärkter Nachfrage und der knappen Verfügbarkeit ergeben. Doch das soll sich jetzt nach Wunsch von BlackRock ändern.

Immerhin werden in den nächsten Monaten für viele Investoren die Erträge ihrer Assets wieder in den Vordergrund rücken. Sinkende US-Leitzinsen bedeuten weniger Erträge über herkömmliche Produkte. Das setzt gleichzeitig mehr Risikokapital für Kryptowährungen frei.

Um dem Rendite-Weltmeister Bitcoin einen neuen Aspekt hinzuzufügen, will BlackRock jetzt seinen Bitcoin-ETF um eine weitere Variante ergänzen, die ihren Anlegern auch Erträge bringt. Sollte BlackRock eine Genehmigung von der SEC erhalten, dann würde der Bitcoin Premium Income ETF mit zu den ersten seiner Art gehören.

Die Steueroase Delaware dient als Standort

Das würde BlackRock auch die Chance eröffnen, mit seinem Bitcoin-Produkt verstärkt in die Standard-Anlageportfolios einzuziehen und so für eine noch stärkere Adoption von Bitcoin in der traditionellen Finanzwelt zu sorgen.

Der Standort in Delaware ist nicht zufällig gewählt. Der Bundesstaat ist bekannt für seine Aufgeschlossenheit gegenüber Finanzprodukten und seine günstigen Steuern. Delaware lockt schon seit langem viel institutionelles Kapital an, das in dem als „Steueroase“ bekannten Bundesstaat zirkuliert. Der kleine Bundesstaat kann auf nicht weniger als 1,5 Millionen eingetragene Unternehmen verweisen.