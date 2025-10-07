Bitcoin verdrängt Gold als Wertaufbewahrungsmittel für jüngere Investoren: VanEck’s Sigel

Sigel sagte, wenn Bitcoin die Hälfte des Marktes für Gold als Wertaufbewahrungsmittel erobern würde, könnte er beim heutigen Goldpreis $644.000 pro Coin erreichen.

Autor Manuela Richter Zuletzt aktualisiert am: Oktober 7, 2025

Die wachsende Attraktivität von Bitcoin bei jüngeren Anlegern in den Schwellenländern positioniert ihn als bevorzugtes Wertaufbewahrungsmittel gegenüber Gold, so Matthew Sigel, Leiter des Bereichs Digital Assets Research bei VanEck.

In einem X-Post am Dienstag sagte Sigel, dass Umfragen zeigen, dass jüngere Verbraucher Bitcoin zunehmend für den Vermögenserhalt bevorzugen. Er wies darauf hin, dass etwa die Hälfte des Marktwerts von Gold auf seine Rolle als Wertaufbewahrungsmittel und nicht auf seine Verwendung als Industrie- oder Schmuckstück zurückzuführen ist.

Wenn Bitcoin die Hälfte dieses Marktes erobern würde, so Sigel, entspräche dies einem Wert von 644.000 Dollar pro Coin bei dem heutigen Rekord-Goldpreis.

We’ve been saying Bitcoin should reach half of gold’s market cap after the next halving. Roughly half of gold’s value reflects its use as a store of value rather than industrial or jewelry demand, and surveys show younger consumers in emerging markets increasingly prefer Bitcoin… — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 7, 2025

Erosion des Vertrauens in traditionelle Reserven spricht für die Einführung von Bitcoin

Seine Kommentare kamen nur wenige Stunden, nachdem Bitcoin ein neues Rekordhoch von mehr als $126.000 erreicht hatte, was einem Anstieg von 95% im letzten Jahr entspricht. Der Anstieg wurde durch institutionelle Zuflüsse, ein schrumpfendes Angebot an den Börsen und die Nachfrage nach sicheren Assets in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit angeheizt.

VanEck sieht Bitcoin als mehr als nur einen spekulativen Vermögenswert. In einem früher veröffentlichten Bericht prognostizierte das Unternehmen, dass Bitcoin bis 2050 seine Rolle als wichtiges internationales Tauschmittel festigen und sich zu einer der weltweiten Reservewährungen entwickeln könnte.

Die Analyse basiert auf der Erwartung, dass das Vertrauen in bestehende Reserve Assets weiter erodieren wird. VanEck ist der Ansicht, dass die Herausforderungen der Skalierbarkeit von Bitcoin, die die Akzeptanz im Mainstream begrenzt haben, durch neue Layer-2-Lösungen angegangen werden. Diese Upgrades, so argumentiert das Unternehmen, könnten schnellere und billigere Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig die Kernqualitäten von Bitcoin – Unveränderlichkeit und solides monetäres Design – bewahren.

VanEck sieht, dass Bitcoin bis 2050 zehn Prozent des weltweiten Handels abwickelt

Laut VanEck könnte Bitcoin bis 2050 für die Abwicklung von 10 % des weltweiten Handels und 5 % des inländischen Handels verwendet werden. Die Zentralbanken würden in diesem Szenario etwa 2,5 % ihrer Reserven in der Kryptowährung halten.

Unter Anwendung der Geldumlaufgeschwindigkeit geht VanEck davon aus, dass dieser Grad der Akzeptanz einen langfristigen Preis von $2,9 Mio. pro Bitcoin ermöglichen würde, was einer Marktkapitalisierung von insgesamt $61 Billionen entspräche.

Der Bericht bewertete auch den potenziellen Wert des Layer-2-Ökosystems von Bitcoin. VanEck schätzt, dass diese Netzwerke, zu denen Skalierungslösungen für Zahlungen und intelligente Verträge gehören, zusammen einen Wert von 7,6 Billionen Dollar haben könnten, was etwa 12% des gesamten zukünftigen Wertes von Bitcoin entspricht.

Milliarden fließen in Bitcoin-ETFs – ein Zeichen für wachsende Akzeptanz im Mainstream

Der Vergleich zwischen Bitcoin und Gold hat sich in diesem Jahr verschärft. Gold kletterte über $4.000 pro Unze. Gleichzeitig erreichte Bitcoin ein Rekordhoch nach dem anderen. Für viele Anleger ist Gold immer noch die bewährte Absicherung. Die digitalen Eigenschaften und die Knappheit von Bitcoin kommen jedoch bei einer jüngeren Generation gut an, die eher an digitale Assets gewöhnt ist.

In der Zwischenzeit hat die Akzeptanz durch institutionelle Anleger dieser Verschiebung noch mehr Gewicht verliehen. Bitcoin-Spot-ETFs in den USA und anderen Märkten haben Milliarden an Zuflüssen angezogen. Diese Produkte bieten einen regulierten Zugang und signalisieren eine wachsende Akzeptanz im Mainstream. Infolgedessen hat sich die psychologische Kluft zwischen Bitcoin und Gold als konkurrierende Wertaufbewahrungsmittel verringert.

Sigels Äußerungen spiegeln diesen Generationswechsel in der Präferenz wider. Gold dient seit Jahrhunderten als sicherer Hafen. Doch jüngere Anleger in schnell wachsenden Volkswirtschaften scheinen jetzt eher bereit zu sein, die langfristige Rolle von Bitcoin im Finanzsystem zu unterstützen.