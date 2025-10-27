BTC $115,455.36 1.60%
Bitcoin startet die Woche mit massiven Kursgewinnen

$120.000 als nächstes Kursziel im Visier
Georg Steiner
Georg Steiner
Zuletzt aktualisiert am: 
Die wirtschaftspolitischen Turbulenzen der letzten Wochen scheinen vorerst verdaut zu sein. Krypto ist zurück, die Investoren freuen sich über deutliche Kursgewinne. Schon mit Ende der vergangenen Woche zeichnete sich ein Durchbruch ab, dieser ist seit gestern voll im Gange.

Bitcoin und Ethereum legen deutlich zu

Bitcoin holte zuletzt seine Verluste der letzten Tage auf, nur um seit gestern wieder um 3,90% zuzulegen. Im Wochenvergleich ergibt sich so ein Plus von 4,30%. Schon sehen manche Analysten das nächste Kursziel von $120.000 zum Greifen nahe. Die nächsten Tage werden beweisen, wie nachhaltig der Aufschwung tatsächlich ist.

Quelle: Coinmarketcap

Ethereum folgte diesem Weg und übertraf Bitcoin sogar in seinen Kursgewinnen. Seit gestern legte ETH 7,18% zu. Damit sind die Kursverluste der letzten Woche vergessen, unterm Strich bleibt im Wochenvergleich ein Plus von 3,75%. Mit einem Wert von $4.229 liegt Ethereum damit wieder deutlich über der $4.000-Marke.

XRP stürmt voran

Während die beiden größten Kryptowährungen einige Zeit benötigten, um ihre Verluste zu verdauen, preschte diesmal ausgerechnet XRP vor. Die Kryptowährung von Ripple liegt im Wochenvergleich bereits 7% voran, diese Kursgewinne stammen allerdings vom Ende der letzten Woche. Seit gestern konnte XRP hingegen nur geringe Kursgewinne in Höhe von 0,36% verbuchen und weist aktuell einen Wert von $2,64 auf.

Ripple Prognose

Auch Solana ist es mittlerweile gelungen, eine wichtige Hürde zu nehmen. Mit einem Wert von $204,25 liegt die Kryptowährung erstmals seit rund zwei Wochen wieder über der $200-Marke. Der einzige Ausreißer innerhalb der Top 10 bleibt TRON.

Hyperliquid explodiert

Der Token konnte zwar seit gestern ebenfalls 1,90% zulegen, doch im Wochenvergleich muss TRON immer noch 6,73% verkraften. Doch der wahre Kursgewinner ist Hyperliquid, der einen Bullrun Crypto hinlegte. Das Netzwerk, das bereits seit Mai dieses Jahres für Aufsehen sorgt, explodiert wieder einmal und hat seit gestern um 9% zugelegt. Innerhalb einer Woche war es sogar ein Plus von 25%.

Damit haben sich die Kurse wieder grün eingefärbt, die Aussichten bleiben vorerst gut.

