Kryptomarkt färbt sich tiefrot, Verluste unübersehbar

Bitcoin und Co. kommen nicht aus ihrem Kurstief

Am Kryptomarkt herrscht weiterhin Frust vor. Die Kurse färben sich tiefrot ein, Verluste prägen das Bild. Die Zollankündigung von Donald Trump, als Reaktion auf Chinas Exportkontrollen seltener Erden, ließ die Kryptokurse abstürzen. Da halfen auch die anschließenden Beschwichtigungen beider Länder nichts mehr, der Schaden ist angerichtet.

Wichtige Marken drohen zu fallen

Bitcoin (BTC) verlor seit gestern weitere 1,25% und verbucht im Wochenvergleich ein Minus von 9%. Damit droht die wichtigste Kryptowährung unter die $110.000-Marke zu rutschen. Ethereum verlor seit gestern 2,75% an Wert und liegt im Wochenvergleich gar um 10% hinten. Die Nummer 2 der Kryptowelt kann sich derzeit mit Mühe über der $4.000-Marke halten.

Der Kurs von BNB gab seit gestern um 1% nach, im Vergleich der letzten sieben Tage sind es gar 9%. Damit verlor Binance Coin seinen Platz 3 in der Liste der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung wieder an Tether.

XRP kommt nicht aus seinem Tief

Noch schlechter erging es XRP von Ripple. Mit einem Tagesverlust von 3,41% und einem Wochenverlust von 14,83% trafen die aktuellen Entwicklungen XRP besonders hart. Dies zeigt sich auch im Kurs, der sich schon zuvor lediglich seitwärts bewegt hatte.

Solana rutschte zuletzt unter die $200-Marke und verbucht seit gestern einen weiteren Wertverlust von 5,78%. Im Vergleich zur letzten Woche hat Solana gar 15,27% nachgegeben. Ähnliche Kursmassaker erlebten auch Dogecoin und Cardano.

Dogecoin verliert am meisten

Bei Dogecoin wurde seit gestern ein Minus von 3,82% sichtbar, seit letzter Woche ist die Mutter aller Memecoins 21,23% weniger wert. Cardano büßte seit gestern 4,22% ein, seit letzter Woche 18,39%.

Quelle: Coinmarketcap

Die Stimmung bleibt also vorerst schlecht, das zeigt sich auch im Fear-and-Greed-Index. Dieser zeigt aktuell einen Wert von lediglich 32 an. Damit befindet er sich bereits im roten Bereich, während er letzte Woche mit einem Wert von 58 noch neutral war. Angesichts der aktuellen Stimmung werden Coin Launches zur Herausforderung.