Bitcoin bremst seinen Absturz vorerst

Niedrigster Kurs seit Anfang Juli

Ausgerechnet das letzte Allzeithoch von Bitcoin war der Ausgangspunkt für eine Kursrallye nach unten. Seit Wochen verliert Bitcoin beständig an Wert, selbst die Andeutung einer möglichen Zinssenkung in den USA konnte diesen Trend nur für einen Tag stoppen.

7-Wochen-Tiefststand

Gestern fiel Bitcoin auf den tiefsten Stand seit mehr als rund sieben Wochen. Zeitweise unterschritt die Kryptowährung einen Wert von 109.000 Dollar und setzte so jene Korrektur fort, die bereits seit einiger Zeit läuft.

Mittlerweile konnte Bitcoin diesen Abwärtstrend wieder ein wenig stoppen und legte auf 111.250 Dollar zu. Ob es sich dabei um den Beginn einer Erholung handelt, wird von Experten allerdings bezweifelt. Sie befürchten, dass die Korrektur weiter anhält.

Gewinnmitnahmen und ETF-Abflüsse prägen das Bild

Diese wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt. Der Verkauf einer großen Menge an Bitcoins durch einen Kryptowal drückte den Kurs ebenso nach unten wie die Abflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs und Gewinnmitnahmen.

Dazu kommt die Rede von Jerome Powell, die zwar eine Senkung der Leitzinsen in Aussicht stellte, jedoch vielen Investoren zu wenig konkret war. Ganz anders präsentiert sich hingegen weiterhin Ethereum.

Ethereum bleibt bärenstark

Die Nummer 2 der Krypto-Welt erreichte erst vor ein paar Tagen ein neues Allzeithoch und zeigt aktuell weiter Stärke. Damit rückt ETH stärker in den Fokus der Anleger. Anders als Bitcoin verzeichnen die ETH-ETFs verstärkt Zulauf und Mittelzuflüsse.

Ähnlich wie Bitcoin legte Ethereum seit gestern wieder an Wert zu und steht aktuell bei einem Kurs von über 4.600 Dollar. Insgesamt betrachtet zeigt sich der Krypto-Markt seit gestern wieder vorsichtig positiv.

XRP von Ripple kletterte wieder über die 3-Dollar-Marke, Solana legte gar mehr als 7 Prozent zu. Rekordhalter unter den Top-Coins ist allerdings Hyperliquid. Der Token stieg um mehr als 12 Prozent und überschritt die 50-Dollar-Marke.