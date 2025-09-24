Führender AI Claude prognostiziert den Preis von XRP, Dogecoin und Pi Coin bis Ende 2025

Die ChatGPT-Alternative von Anthropic, Claude AI, prognostiziert, dass XRP, Dogecoin und Pi Network schneller als Sie denken zu Mondschiffen werden könnten.

Erst letzten Monat erreichte Bitcoin ein neues Rekordhoch von $124.128. Seitdem ist er um 9 % zurückgegangen. Die jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und die im nächsten Monat anstehenden Entscheidungen über die Beantragung von Altcoin-ETFs könnten jedoch die Initialzündung für eine Hausse im Jahr 2025/2026 sein.

Auch die Regulierungsbehörden beschleunigen ihr Tempo. Im Juli unterzeichnete Präsident Trump den GENIUS Act, das erste umfassende US-Bundesgesetz, das auf Stablecoins abzielt und von den Emittenten eine vollständige Rücklagenunterlegung verlangt. Kurz darauf stellte die SEC das Project Crypto vor, das das Wertpapierrecht modernisieren und klarere Regeln für Unternehmen schaffen soll, die im Bereich der digitalen Vermögenswerte tätig sind.

Alles in allem wird die nächste Rallye bei den Altcoins den Goldrausch von 2021 übertreffen, der von klareren Vorschriften geleitet wurde. Wenn sich die Vorhersage von Claude AI bewahrheitet, werden XRP, Dogecoin und Pi Network den Ansturm anführen.

XRP (Ripple): Claude AI prognostiziert einen Anstieg von 700%+ in Richtung $24

Laut Claude AI könnte der XRP ($XRP) von Ripple bis Ende 2025 auf bis zu $24 klettern, was einem potenziellen Anstieg von mehr als 739 % gegenüber dem aktuellen Stand von $2,86 entspricht.

XRP hat in diesem Zyklus bereits eine bemerkenswerte Stärke gezeigt. Am 18. Juli erreichte er $3,65 und übertraf damit seinen Höchststand von $3,40 aus dem Jahr 2018, bevor er angesichts des allgemeinen makroökonomischen Drucks um etwa 21,5 % zurückfiel.

Das globale Zahlungsökosystem von Ripple expandiert weiter und wird von wichtigen Organisationen anerkannt. Im Jahr 2024 befürwortete der UN Capital Development Fund XRP als kostengünstige Überweisungsoption für Entwicklungsländer.

Mit der Beilegung des langwierigen Rechtsstreits zwischen Ripple und der SEC Anfang 2025 wurde einer der größten Überhänge für den Token beseitigt. Die Aufsichtsbehörde ließ ihre Klage offiziell fallen, nachdem sie 2023 entschieden hatte, dass der Verkauf von XRP im Einzelhandel nicht der Definition von Wertpapieren entspricht.

Claude AI geht davon aus, dass XRP, wenn er seinen Höchststand vom Juli wieder erreicht und hält, einen Anstieg auf $4 bis $5 erreichen kann, wobei ein starkes Bullen-Szenario einen Anstieg auf einen Wert zwischen $7 und $24 nahelegt.

Das Auftauchen von drei zinsbullischen Flaggen auf den Unterstützungs- und Widerstandslinien von XRP im letzten Jahr schafft das Potenzial für einen schnellen Ausbruch im letzten Quartal.

Trotz der jüngsten Zinssenkungen der Fed und der Genehmigung des ersten XRP-ETFs bleiben die Märkte vorsichtig und warten wahrscheinlich auf die anstehenden Entscheidungen der SEC über weitere ETF-Anträge, die im nächsten Monat erwartet werden, sowie auf die Einführung einer umfassenden Krypto-Gesetzgebung.

Im vergangenen Jahr ist XRP um 389% gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin um 78% verfünffacht. Im Vergleich zu Ethereum, das im selben Zeitraum um 58,5% zugelegt hat, ist der Kurs um das 7-fache gestiegen.

Dogecoin ($DOGE): Claude AI erwartet für den Meme-Coin-Pionier einen Push über $1

Dogecoin ($DOGE), der 2013 als Scherzwährung begann, hat sich zu einer Top-10-Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von etwa $36,3 Mrd. entwickelt, die fast die Hälfte des $78,1 Mrd. schweren Meme-Coin-Sektors ausmacht. Seine Langlebigkeit verdankt er einer leidenschaftlichen Community und einer stetig wachsenden Rolle im Zahlungsverkehr.

Während DOGE oft die Kursbewegungen von Bitcoin widerspiegelt, haben seine hohe Liquidität und seine große Anhängerschaft es ihm ermöglicht, mehrere Abschwünge zu überstehen. Mit einem Kurs von $0,2386 hat sich der Dogecoin im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt und Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu und Pepe übertroffen.

Chartanalysten verweisen auf die sich wiederholenden bullischen fallenden Keilmuster, die von November bis April und erneut Mitte des Sommers zu sehen waren, was auf das Potenzial für einen weiteren starken Aufwärtstrend hindeutet, solange sich die Branche gut entwickelt.

Dogecoin wird auf dem Weg nach oben wahrscheinlich auf einen gewissen Widerstand im Bereich von $0,45 stoßen. Sollte er jedoch abrutschen, findet er bei $0,30 eine solide Unterstützung.

Der Basisfall von Claude AI sieht vor, dass DOGE bis Dezember $0,33 erreicht, wobei das höhere Ziel von $1,50 einen massiven Anstieg von 530 % gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Das würde auch den langjährigen Traum der „Doge Army“ von $1 pro Münze erfüllen, ein psychologischer Meilenstein, den das Projekt während seines Allzeithochs von $0,7316 im Jahr 2021 nicht erreichen konnte.

Die Akzeptanz in der realen Welt nimmt ebenfalls zu: Tesla akzeptiert DOGE für Warenkäufe, während Plattformen wie PayPal und Revolut Dogecoin in ihr Zahlungssystem integriert haben.

Pi Network ($PI): Claude AI prognostiziert explodierendes Wachstum für Tap-to-Mine Coin

Pi Network ($PI) hat mit seinem mobilen „Tap-to-Mine“-System Aufmerksamkeit erregt, das es Nutzern ermöglicht, Token zu verdienen, indem sie einfach die App öffnen und einmal am Tag tippen.

Claude AI wird derzeit bei $0,2731 gehandelt und prognostiziert ein potenziell aggressives Szenario, bei dem der Token bis zum Jahresende auf $50 steigen könnte, was einem erstaunlichen Anstieg um das 180-fache entspräche. Während dieses Ergebnis unter den aktuellen Marktbedingungen zu optimistisch sein mag, bietet die Roadmap des Projekts eine gewisse Rechtfertigung für eine optimistische Stimmung.

Das Entwicklungsteam macht stetig Fortschritte. Version 23 und ein möglicher Start des Mainnets werden bald erwartet, Ereignisse, die für neuen Schwung sorgen könnten.

Seit seinem Debüt im Februar 2025 hat Pi Network extreme Volatilität gezeigt, einschließlich eines 171%igen Anstiegs im Mai. Der RSI liegt derzeit bei 26, was bedeutet, dass die Aktie derzeit stark unterbewertet ist. Anleger, die an die Prämisse des Unternehmens glauben, können dies als erstklassige Kaufgelegenheit betrachten.

Die meisten Analysten bleiben jedoch vorsichtiger und halten eine Rückkehr zum Höchststand von $2,99 im Februar für ein starkes, aber unrealistisches Ziel. Selbst wenn der ultra-bullische Fall nicht eintritt, war der Oktober historisch gesehen ein günstiger Monat für Kryptowährungen, so dass Raum für eine Verdoppelung gemäß dem optimistischen Basisszenario von Claude oder möglicherweise bis zu $5 bleibt.

