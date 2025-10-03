Zavede Vanguard ETF pro spotový bitcoin?
Vanguard, druhý největší správce aktiv na světě, podle dostupných informací zvažuje zásadní změnu svého přístupu ke kryptoměnám. Firma, která doposud odmítala nabídnout svým klientům investice do bitcoin ETF, by mohla otevřít dveře produktům navázaným na digitální aktiva. Takový krok by znamenal obrat o 180 stupňů oproti dřívějšímu postoji, kdy označovala bitcoin za nezralé a příliš rizikové aktivum.
Jaký byl dosavadní přístup Vanguardu ke kryptoměnám
V současnosti Vanguard spravuje přibližně 11 bilionů amerických dolarů. Přestože konkurence jako BlackRock či Fidelity vstoupila do segmentu bitcoin ETF, Vanguard se dlouhodobě držel stranou a svým klientům tyto produkty nenabízel. Firma zdůrazňovala, že digitální aktiva nepovažuje za vhodný prvek v portfoliích drobných investorů.
Hlavním důvodem byla podle společnosti nezralost tohoto trhu a skutečnost, že bitcoin nemá žádnou vnitřní ekonomickou hodnotu. Vanguard opakovaně upozorňoval, že na rozdíl od akcií či dluhopisů bitcoin negeneruje žádný výnos, a jeho cena závisí pouze na ochotě dalších investorů nakupovat. Z tohoto důvodu ho označoval spíše za spekulativní aktivum, které může narušit stabilitu investičních strategií.
Zajímavé je, že zatímco Vanguard byl v minulosti odmítavý, samotný bitcoin v posledních dnech ukazuje značnou volatilitu. Dnes například vyskočil až na 119 477 USD, aby se následně stáhl zpět k úrovni 118 458 USD. Tyto rychlé pohyby ilustrují, proč někteří správci fondů považují kryptoměny za příliš rizikové – ale zároveň vysvětlují, proč jiní v nich vidí příležitost.
Proč by nyní mohl Vanguard změnit názor
Podle agentury Bloomberg nyní Vanguard zvažuje, že by do své nabídky zařadil fondy obchodované na burze navázané na bitcoin a ether. Šlo by o významný obrat oproti dřívějšímu postoji, kdy firma podobné produkty odmítala. Důvodem má být rostoucí zájem investorů i fakt, že konkurenti už v tomto segmentu dominují.
Zároveň se spekuluje, že v budoucnu by se nabídka mohla rozšířit i na ETF zaměřené na menší altcoiny, pokud získají souhlas americké komise pro cenné papíry (SEC). Takový krok by výrazně rozšířil přístup k digitálním aktivům a mohl by otevřít dveře novému přílivu kapitálu nejen do bitcoinu, ale i do širšího kryptoměnového trhu.
Jak reagovala konkurence BlackRock a Fidelity
BlackRock, největší správce aktiv na světě, si rychle vybudoval vedoucí pozici díky svému fondu iShares Bitcoin Trust. Tento produkt přitáhl miliardy dolarů a stal se hlavním nástrojem, jak mohou institucionální i drobní investoři získat expozici vůči kryptoměnám. Díky silné značce a rozsáhlé distribuční síti BlackRocku se stal etalonem mezi bitcoinovými ETF.
Také Fidelity, která je třetím největším správcem aktiv po Vanguardu, nezůstala pozadu a představila své vlastní krypto produkty. Tyto kroky upevnily její postavení na trhu a ukázaly, že velcí hráči vnímají kryptoměny jako oblast s rostoucím potenciálem.
Naopak Vanguard dosud žádný podobný krok neučinil a ve srovnání s konkurencí zůstává pozadu. Pokud se však rozhodne změnit svůj přístup, mohl by díky obrovské klientské základně rychle dohnat ztrátu a stát se významným hráčem i v oblasti krypto ETF.
Jaký dopad by mohl mít vstup Vanguardu na trh
Vanguard obsluhuje více než 50 milionů klientů po celém světě, což z něj činí jednoho z nejvlivnějších správců aktiv vůbec. Pokud by se rozhodl zpřístupnit bitcoinové ETF, i relativně malé procento jeho zákazníků by znamenalo obrovský příliv nových investorů. Už jen 1 % klientské základny představuje zhruba půl milionu lidí, kteří by mohli vstoupit na trh s kryptoměnami.
Takový krok by měl výrazný dopad především na retailovou adopci. Dosud se totiž růst ceny bitcoinu opíral spíše o institucionální kapitál a zájem velkých firemních hráčů. Otevření dveří drobným investorům prostřednictvím Vanguardu by mohlo přinést novou vlnu poptávky, a tím posílit pozici kryptoměn jako běžné součásti investičních portfolií.
Kdo stojí za změnou postoje
Za možným obratem Vanguardu stojí i změna ve vedení společnosti. Novým generálním ředitelem se stal Salim Ranji, který dříve působil v konkurenčním BlackRocku. Právě tam získal zkušenosti s inovativními produkty a podle dostupných informací je k digitálním aktivům otevřenější než jeho předchůdci. Je proto možné, že jeho přístup bude mít zásadní vliv na budoucí strategii firmy.
Svoji roli hraje také rostoucí poptávka samotných klientů, kteří stále častěji hledají cestu, jak se k bitcoinu a dalším kryptoměnám dostat prostřednictvím tradičních investičních nástrojů. Zároveň se zpřehledňuje regulační prostředí jak v USA, tak v Evropě, což dodává trhu větší jistotu a snižuje obavy správců aktiv. Kombinace těchto faktorů činí z krypta téma, které Vanguard už nemůže jednoduše přehlížet.
Co si myslel o bitcoinu zakladatel Jack Bogle
Zakladatel Vanguardu Jack Bogle patřil k dlouholetým kritikům bitcoinu a kryptoměn obecně. Veřejně opakovaně varoval investory, aby se jim vyhýbali, a označoval je za aktiva bez reálné hodnoty. Podle něj nemá bitcoin žádný fundament, protože negeneruje zisk ani úroky, na rozdíl od akcií nebo dluhopisů.
Co ukazuje současný shutdown americké vlády
Současné uzavření americké vlády přineslo zajímavý vývoj na finančních trzích. Bitcoin krátce po oznámení situace posílil a investoři ho začali vnímat jako možné „bezpečné útočiště“. Vedle toho klesly výnosy desetiletých státních dluhopisů USA, což ukazuje rostoucí poptávku po bezpečnějších aktivech. Podobný trend se projevil i u zlata, které vystoupalo na nové historické maximum.
Dalším faktorem, který naznačuje posun v přístupu investorů, je chování fondů obchodovaných na burze. Spot bitcoinové ETF zaznamenaly během jediného dne příliv kapitálu ve výši 430 milionů dolarů, zatímco akciové trhy zůstaly spíše utlumené. To může ukazovat na postupné odpoutávání bitcoinu od tradičních finančních aktiv.
Historie však připomíná, že vládní shutdown nemusí mít vždy pro kryptoměny pozitivní efekt. V roce 2018 podobná situace vedla k devítiprocentnímu propadu ceny bitcoinu, a to v období, kdy se už i tak nacházel pod silným prodejním tlakem. Současný růst proto může být jen krátkodobý a investoři zůstávají obezřetní ohledně dalšího vývoje.
Závěr
Vanguard zvažuje zásadní krok, který by mohl otevřít cestu milionům investorů k bitcoinovým ETF a tím změnit dynamiku celého trhu. Pokud by k tomu došlo, šlo by o významný posun v retailové adopci a zároveň o signál, že kryptoměny získávají stále větší legitimitu i mezi tradičními správci aktiv.
Na druhou stranu je nutné připomenout, že bitcoin i ostatní kryptoměny zůstávají vysoce volatilní a riziková aktiva. Investoři by proto měli postupovat obezřetně, pečlivě zvážit své možnosti a nikdy neinvestovat více, než si mohou dovolit ztratit.