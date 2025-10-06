Cryptonews Altcoiny

Kryptoměna Zcash šokuje trh: Během týdne vystřelil o 225 % díky institucionální poptávce

bitcoin BTC býčí trh Grayscale instituce kryptoměny
Autor
Roman Blecha
Autor
Roman Blecha
O autorovi

Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 

Říjen se na kryptoměnových trzích rozjel naplno. Bitcoin (BTC) v úvodu měsíce přidal přes 11 % a vyšplhal se až na nové historické maximum 125 559 USD. Jeho tržní kapitalizace nyní dosahuje 2,6 bilionu USD, přičemž objem obchodů za posledních 24 hodin překročil 59,8 miliardy USD. To jasně naznačuje, že trh se po zářijové konsolidaci znovu probouzí.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

O největší překvapení prvních říjnových dní se však postaral zcash (ZEC). Tato kryptoměna zaměřená na ochranu soukromí během jediného dne vystřelila o více než 100 %.

Zcash láme rekordy: Privacy coiny se vrací do hry

Tento růst se zásadně liší od minulých krátkodobých pump, tentokrát totiž přichází reálná poptávka po soukromí. Jak regulátoři po celém světě utahují smyčku kolem transparentních blockchainů, investoři hledají alternativy.

Právě zcash se stal symbolem tohoto trendu. Ve středu dosáhl ZEC tříletého maxima na 153 USD, což znamená nárůst o 225 % během týdne a více než 320 % oproti srpnovému minimu.

Zcash (ZEC)
24h7d30d1yAll time

Zlomový okamžik nastal po oznámení, že Grayscale spouští vlastní Zcash Trust (ZCSH). Tento krok okamžitě přilákal institucionální investory, kteří si uvědomili, že soukromí a bezpečnost transakcí budou v nadcházejícím cyklu klíčovými tématy.

Pojištění proti bitcoinu

Zájem o zcash neunikl Navalu Ravikantovi, spoluzakladateli startupové investiční platformy AngelList. Na sociální síti X označil ZEC jako „pojištění proti bitcoinu“, podobně jako je bitcoin vnímán jako ochrana před inflací a znehodnocováním fiat měn..

Tento výrok rozpoutal mezi analytiky bouřlivou debatu, zda by právě ZEC nemohl být novou alternativní jistotou pro investory, kteří chtějí uniknout rostoucí regulaci kryptotrhu.

Co je vlastně zcash? Projekt je postaven na kódu Bitcoinu, ale přidává pokročilé zero-knowledge proofs (zk-SNARKs), které uživatelům umožňují volit mezi transparentními a zcela anonymními transakcemi. Mnohými je považován za jednu z posledních seriózních kryptoměn na ochranu soukromí.

Soukromí jako nová hodnota v éře regulací

V době, kdy roste tlak na centralizaci a dohled nad transakcemi, zůstává zcash symbolem svobody a decentralizace. Mnoho „krypto veteránů“ zůstává loajálních této filozofii a sleduje s nedůvěrou, jak velké instituce typu BlackRock vstupují do prostoru původně vytvořeného pro finanční nezávislost.

Ironií je, že i když bitcoin z rostoucí institucionální účasti těží cenově, někteří uživatelé se odvracejí od jeho „zregulovaného“ obrazu a hledají alternativy – právě jako ZEC.

Zcash se tak stává symbolem odboje proti centralizaci a připomíná, proč kryptoměny vůbec vznikly – ochrana finanční svobody a anonymity uživatelů.

Zcash po letech ožívá: Má nakročeno k 500 USD?

Analytici se shodují, že současná fáze růstu ZEC je nejvýraznější za poslední roky. Po osmi letech nepříliš oslnivých výkonů zaznamenal Zcash masivní breakout. Během jediného týdne vyskočil o 94 % a vrátil se na cenové úrovně, které dříve fungovaly jako nepřekonatelná rezistence..

Zcash po prudkém růstu naráží na rezistenci, další cíl kolem 160 USD. Zdroj: TradingView
Zcash po prudkém růstu naráží na rezistenci, další cíl kolem 160 USD. Zdroj: TradingView

Aktuálně se cena ZEC pohybuje kolem 150 USD, přičemž další významná rezistence leží u 164 USD. Proražení této úrovně by mohlo otevřít cestu směrem k 280–300 USD. Není vyloučen ani růst k 500 USD, pokud býčí momentum vydrží.

Indikátor RSI však už nyní ukazuje hodnotu 83, což signalizuje, že trh je překoupený a může dojít k dočasné konsolidaci. Naopak MACD zůstává silně býčí, což naznačuje, že kupci zatím mají převahu.

V případě korekce by pokles pod 100 USD mohl přinést návrat k 79 nebo dokonce 55 USD, než se býci pokusí o další odraz. Nadcházející týdny tak rozhodnou, zda ZEC potvrdí svou pozici, nebo zůstane jen krátkodobým symbolem odporu proti stále kontrolovanějšímu světu kryptoměn.

Kryptoměna Zcash šokuje trh: Během týdne vystřelil o 225 % díky institucionální poptávce
2025-10-06 11:55:15
Bitcoin láme cenové rekordy – hranice 125 000 USD padla, z burz mizí miliardy v kryptoměnách
2025-10-06 08:59:08
Kryptoměna BNB láme s cenovým růstem na 1 112 USD rekordy
2025-10-06 04:50:00
Může solana ve 4. čtvrtletí 2025 překonat ethereum?
2025-10-03 09:46:10
Zavede Vanguard ETF pro spotový bitcoin?
2025-10-03 05:16:00
Dolar krvácí, bitcoin slaví: 118 000 USD pokořeno! Přichází nové cenové rekordy?
2025-10-02 15:13:23
Krize v USA bitcoin v růstu nezastavila. Uvidíme nové maximum?
2025-10-02 05:17:00

Nepřehlédni

Bitcoin
Bitcoin láme cenové rekordy – hranice 125 000 USD padla, z burz mizí miliardy v kryptoměnách
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-10-06 08:59:08
Altcoiny
Kryptoměna BNB láme s cenovým růstem na 1 112 USD rekordy
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-10-06 04:50:00
Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv kombinuje hluboké technické znalosti s aktuálním přehledem o dění v kryptosvětě. Ve svých textech se zaměřuje na trendy v DeFi, NFT a makroekonomické vlivy na kryptoměnové trhy, které dokáže přiblížit jak nováčkům, tak ostříleným investorům.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů