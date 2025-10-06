Kryptoměna Zcash šokuje trh: Během týdne vystřelil o 225 % díky institucionální poptávce
Říjen se na kryptoměnových trzích rozjel naplno. Bitcoin (BTC) v úvodu měsíce přidal přes 11 % a vyšplhal se až na nové historické maximum 125 559 USD. Jeho tržní kapitalizace nyní dosahuje 2,6 bilionu USD, přičemž objem obchodů za posledních 24 hodin překročil 59,8 miliardy USD. To jasně naznačuje, že trh se po zářijové konsolidaci znovu probouzí.
O největší překvapení prvních říjnových dní se však postaral zcash (ZEC). Tato kryptoměna zaměřená na ochranu soukromí během jediného dne vystřelila o více než 100 %.
Zcash láme rekordy: Privacy coiny se vrací do hry
Tento růst se zásadně liší od minulých krátkodobých pump, tentokrát totiž přichází reálná poptávka po soukromí. Jak regulátoři po celém světě utahují smyčku kolem transparentních blockchainů, investoři hledají alternativy.
Právě zcash se stal symbolem tohoto trendu. Ve středu dosáhl ZEC tříletého maxima na 153 USD, což znamená nárůst o 225 % během týdne a více než 320 % oproti srpnovému minimu.
Zlomový okamžik nastal po oznámení, že Grayscale spouští vlastní Zcash Trust (ZCSH). Tento krok okamžitě přilákal institucionální investory, kteří si uvědomili, že soukromí a bezpečnost transakcí budou v nadcházejícím cyklu klíčovými tématy.
Pojištění proti bitcoinu
Zájem o zcash neunikl Navalu Ravikantovi, spoluzakladateli startupové investiční platformy AngelList. Na sociální síti X označil ZEC jako „pojištění proti bitcoinu“, podobně jako je bitcoin vnímán jako ochrana před inflací a znehodnocováním fiat měn..
Tento výrok rozpoutal mezi analytiky bouřlivou debatu, zda by právě ZEC nemohl být novou alternativní jistotou pro investory, kteří chtějí uniknout rostoucí regulaci kryptotrhu.
Co je vlastně zcash? Projekt je postaven na kódu Bitcoinu, ale přidává pokročilé zero-knowledge proofs (zk-SNARKs), které uživatelům umožňují volit mezi transparentními a zcela anonymními transakcemi. Mnohými je považován za jednu z posledních seriózních kryptoměn na ochranu soukromí.
Soukromí jako nová hodnota v éře regulací
V době, kdy roste tlak na centralizaci a dohled nad transakcemi, zůstává zcash symbolem svobody a decentralizace. Mnoho „krypto veteránů“ zůstává loajálních této filozofii a sleduje s nedůvěrou, jak velké instituce typu BlackRock vstupují do prostoru původně vytvořeného pro finanční nezávislost.
Ironií je, že i když bitcoin z rostoucí institucionální účasti těží cenově, někteří uživatelé se odvracejí od jeho „zregulovaného“ obrazu a hledají alternativy – právě jako ZEC.
Zcash se tak stává symbolem odboje proti centralizaci a připomíná, proč kryptoměny vůbec vznikly – ochrana finanční svobody a anonymity uživatelů.
Zcash po letech ožívá: Má nakročeno k 500 USD?
Analytici se shodují, že současná fáze růstu ZEC je nejvýraznější za poslední roky. Po osmi letech nepříliš oslnivých výkonů zaznamenal Zcash masivní breakout. Během jediného týdne vyskočil o 94 % a vrátil se na cenové úrovně, které dříve fungovaly jako nepřekonatelná rezistence..
Aktuálně se cena ZEC pohybuje kolem 150 USD, přičemž další významná rezistence leží u 164 USD. Proražení této úrovně by mohlo otevřít cestu směrem k 280–300 USD. Není vyloučen ani růst k 500 USD, pokud býčí momentum vydrží.
Indikátor RSI však už nyní ukazuje hodnotu 83, což signalizuje, že trh je překoupený a může dojít k dočasné konsolidaci. Naopak MACD zůstává silně býčí, což naznačuje, že kupci zatím mají převahu.
V případě korekce by pokles pod 100 USD mohl přinést návrat k 79 nebo dokonce 55 USD, než se býci pokusí o další odraz. Nadcházející týdny tak rozhodnou, zda ZEC potvrdí svou pozici, nebo zůstane jen krátkodobým symbolem odporu proti stále kontrolovanějšímu světu kryptoměn.