Zájem institucí o bitcoin stále sílí. Skončí to jeho růstem?

bitcoin BTC instituce krypto kryptoměny USA
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Adopce bitcoinu ze strany institucí nadále pokračuje

Bitcoin se obchoduje na velmi důležité supportní zóně, nicméně stále se jedná o klesající trend. Podle cenových svíček to vypadá, že by bitcoin již mohl být na hodnotě, která vyhovuje jak kupcům, tak prodejcům, protože nákupní a prodejní svíčky se pravidelně střídají.

Tento support okolo ceny 110 000 USD je velmi důležitý. Pokud bitcoin poroste, bude se jednat pouze o pullback na hodnotu nejbližšího supportu, což svědčí o silném nákupním trendu. V případě, že by se ovšem cena bitcoinu propadla pod hodnotu supportu, nejspíše bychom viděli výraznější cenový pokles možná až na cenu 95 000 USD, kde se rovněž nachází další supportní úroveň.

Denní cenový graf bitcoinu, který se aktuálně nachází poblíž důležitého supportu.
Denní cenový graf bitcoinu, který se aktuálně nachází poblíž důležitého supportu. Zdroj: TradingView

Bitcoin v rukách společností

Mnoho investičních společností, které v posledních měsících ve velkém nakupovaly bitcoin, očekává jeho růst minimálně na hodnotu 125 000 USD. O zájmu těchto investorů svědčí i fakt, že za posledních 20 měsíců vložily do trhu kapitál přesahující 1,3 bilionu USD. To odpovídá průměrnému tempu nákupů 1 755 BTC denně. Investiční společnosti v současnosti kontrolují více než 6 % celkové nabídky bitcoinů, což představuje nárůst o 21 % od ledna 2020.

Adopce bitcoinu ze strany velkých hráčů.
Adopce bitcoinu ze strany velkých hráčů. Zdroj: River

Investoři dnes už na bitcoin pohlížejí pozitivněji, protože obavy z jeho spojováním s nelegální činností postupně klesají. Data ukazují, že investiční společnosti dnes vnímají bitcoin nejen jako součást svých kapitálových rezerv, ale také jako významné investiční aktivum. Tento trend posílil i krok Spojených států, které od března 2025 spustily program pro tvorbu strategických bitcoinových rezerv.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
