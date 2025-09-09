Zájem institucí o bitcoin stále sílí. Skončí to jeho růstem?
Bitcoin se obchoduje na velmi důležité supportní zóně, nicméně stále se jedná o klesající trend. Podle cenových svíček to vypadá, že by bitcoin již mohl být na hodnotě, která vyhovuje jak kupcům, tak prodejcům, protože nákupní a prodejní svíčky se pravidelně střídají.
Tento support okolo ceny 110 000 USD je velmi důležitý. Pokud bitcoin poroste, bude se jednat pouze o pullback na hodnotu nejbližšího supportu, což svědčí o silném nákupním trendu. V případě, že by se ovšem cena bitcoinu propadla pod hodnotu supportu, nejspíše bychom viděli výraznější cenový pokles možná až na cenu 95 000 USD, kde se rovněž nachází další supportní úroveň.
Bitcoin v rukách společností
Mnoho investičních společností, které v posledních měsících ve velkém nakupovaly bitcoin, očekává jeho růst minimálně na hodnotu 125 000 USD. O zájmu těchto investorů svědčí i fakt, že za posledních 20 měsíců vložily do trhu kapitál přesahující 1,3 bilionu USD. To odpovídá průměrnému tempu nákupů 1 755 BTC denně. Investiční společnosti v současnosti kontrolují více než 6 % celkové nabídky bitcoinů, což představuje nárůst o 21 % od ledna 2020.
Investoři dnes už na bitcoin pohlížejí pozitivněji, protože obavy z jeho spojováním s nelegální činností postupně klesají. Data ukazují, že investiční společnosti dnes vnímají bitcoin nejen jako součást svých kapitálových rezerv, ale také jako významné investiční aktivum. Tento trend posílil i krok Spojených států, které od března 2025 spustily program pro tvorbu strategických bitcoinových rezerv.