Cryptonews Altcoiny

XRP vyhlíží schválení spotového ETF. Pomůže mu to v cenovém růstu?

etf krypto kryptoměny nákupy velryby XRP
Autor
Martin Klass
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
XRP čeká na schválení spotového ETF

Cena XRP se blíží k velmi důležité rezistentní zóně, kterou tvoří hodnota klesající trendové čáry. Tato úroveň je klíčová, protože její průraz by mohl značit pozitivní náladu. Na vyšších cenových úrovních se navíc nenacházejí žádné zásadní rezistentní zóny, což by v případě průrazu mohlo otevřít prostor pro výraznější růst.

K hodnotě trendové čáry se XRP dostalo po odrazu od supportu, který byl sice v minulosti již několikrát testován, přesto však znovu zafungoval jako podpora v růstu. Dokud se cena obchoduje nad jeho hodnotou, zůstává pravděpodobnost dalšího růstu vysoká. Naopak pokles pod support by mohl signalizovat začátek výraznější korekce.

Denní cenový graf kryptoměny XRP, která vyhlíží schválení spotového ETF.
Denní cenový graf kryptoměny XRP, která vyhlíží schválení spotového ETF. Zdroj: TradingView

Současný růst ceny XRP žene akumulace tokenů ze strany velryb

Současný růst ceny žene zejména akumulace tokenů ze strany velryb. Tito velcí investoři během posledního měsíce nakoupili přibližně 1,7 milionu tokenů XRP. Jedná se tak o největší vlnu akumulace za poslední dva roky. Je zřejmé, že velcí hráči využili předchozí pokles a během propadu postupně navyšovali své pozice.

Celková zásoba XRP držená velkými investory.
Celková zásoba kryptoměny držená velkými investory. Zdroj: Santiment

XRP však stále čeká na klíčový milník, kterým je možné schválení spotového ETF. Tento finanční instrument by otevřel dveře institucionálním investorům, což by mohlo výrazně zvýšit tržní kapitalizaci a posílit cenový růst.

Data z platformy Polymarket aktuálně ukazují pravděpodobnost schválení spotového ETF na 93 %, přičemž rozhodnutí ze strany SEC by mělo padnout už v říjnu. Očekávání roste soustavně od začátku letošního roku, což posiluje optimismus na trhu.

Je čtyřletý cyklus bitcoinu minulostí?
2025-09-10 07:24:54
XRP vyhlíží schválení spotového ETF. Pomůže mu to v cenovém růstu?
2025-09-10 09:47:50
Nasdaq přichází s revolučním nápadem! Jak to ovlivní bitcoin?
2025-09-09 13:09:05
Zájem institucí o bitcoin stále sílí. Skončí to jeho růstem?
2025-09-09 05:34:00
Bitcoin míří k 150 000 USD: roste adopce a ETF podporují poptávku
2025-09-08 05:22:00
Bitcoin překročil hranici 1 milionu v korporátních rezervách!
2025-09-09 09:54:00
Cenová predikce World Liberty Financial tokenu
2025-09-08 07:29:00

Nepřehlédni

Bitcoin
Je čtyřletý cyklus bitcoinu minulostí?
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-09-10 07:24:54
Bitcoin
Nasdaq přichází s revolučním nápadem! Jak to ovlivní bitcoin?
Martin Klass
Martin Klass
2025-09-09 13:09:05
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů