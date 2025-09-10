XRP vyhlíží schválení spotového ETF. Pomůže mu to v cenovém růstu?
Cena XRP se blíží k velmi důležité rezistentní zóně, kterou tvoří hodnota klesající trendové čáry. Tato úroveň je klíčová, protože její průraz by mohl značit pozitivní náladu. Na vyšších cenových úrovních se navíc nenacházejí žádné zásadní rezistentní zóny, což by v případě průrazu mohlo otevřít prostor pro výraznější růst.
K hodnotě trendové čáry se XRP dostalo po odrazu od supportu, který byl sice v minulosti již několikrát testován, přesto však znovu zafungoval jako podpora v růstu. Dokud se cena obchoduje nad jeho hodnotou, zůstává pravděpodobnost dalšího růstu vysoká. Naopak pokles pod support by mohl signalizovat začátek výraznější korekce.
Současný růst ceny XRP žene akumulace tokenů ze strany velryb
Současný růst ceny žene zejména akumulace tokenů ze strany velryb. Tito velcí investoři během posledního měsíce nakoupili přibližně 1,7 milionu tokenů XRP. Jedná se tak o největší vlnu akumulace za poslední dva roky. Je zřejmé, že velcí hráči využili předchozí pokles a během propadu postupně navyšovali své pozice.
XRP však stále čeká na klíčový milník, kterým je možné schválení spotového ETF. Tento finanční instrument by otevřel dveře institucionálním investorům, což by mohlo výrazně zvýšit tržní kapitalizaci a posílit cenový růst.
Data z platformy Polymarket aktuálně ukazují pravděpodobnost schválení spotového ETF na 93 %, přičemž rozhodnutí ze strany SEC by mělo padnout už v říjnu. Očekávání roste soustavně od začátku letošního roku, což posiluje optimismus na trhu.