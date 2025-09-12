Cryptonews Altcoiny

Kryptoměna XRP se chystá růst. Je to však jisté?

Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Naposledy aktualizováno: 
XRP oplývá optimismem

XRP se v době psaní článku pokouší prorazit hodnotu klesající trendové čáry, která z pohledu technické analýzy hraje roli dynamické rezistence.

Pokud by byl průraz úspěšný, investoři se mohou začít radovat, protože by se rezistence změnila na nejbližší support a zároveň by se otevřel výrazný prostor pro další cenový růst. Cílová cena by v tomto případě mohla být i předchozí cenové maximum, jelikož na vyšších úrovních už nejsou žádné zásadní rezistence.

Denní cenový graf XRP, které se nyní snaží prorazit hodnotu klesající trendové čáry.
Denní cenový graf XRP, které se nyní snaží prorazit hodnotu klesající trendové čáry. Zdroj: TradingView

O kryptoměnu XRP je silný zájem

Cenovému růstu také napomáhá zájem obchodníků o futures. Open interest se drží na vyšších hodnotách okolo 8,3 miliardy USD. Podle dat z CoinGlass zde došlo během pouhých 24 hodin k růstu o 4 %.

Většina obchodníků navíc drží na XRP long pozici. Jedná se o spekulativní obchodní příkaz, který je často maximalizován pomocí finanční páky. V posledních týdnech převažuje na XRP především poptávka a její objem zůstává stabilní. To je další pozitivní faktor, jenž může této kryptoměně pomoci k průrazu na vyšší cenové úrovně.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
