Kryptoměna XRP se chystá růst. Je to však jisté?
XRP se v době psaní článku pokouší prorazit hodnotu klesající trendové čáry, která z pohledu technické analýzy hraje roli dynamické rezistence.
Pokud by byl průraz úspěšný, investoři se mohou začít radovat, protože by se rezistence změnila na nejbližší support a zároveň by se otevřel výrazný prostor pro další cenový růst. Cílová cena by v tomto případě mohla být i předchozí cenové maximum, jelikož na vyšších úrovních už nejsou žádné zásadní rezistence.
Cenovému růstu také napomáhá zájem obchodníků o futures. Open interest se drží na vyšších hodnotách okolo 8,3 miliardy USD. Podle dat z CoinGlass zde došlo během pouhých 24 hodin k růstu o 4 %.
Většina obchodníků navíc drží na XRP long pozici. Jedná se o spekulativní obchodní příkaz, který je často maximalizován pomocí finanční páky. V posledních týdnech převažuje na XRP především poptávka a její objem zůstává stabilní. To je další pozitivní faktor, jenž může této kryptoměně pomoci k průrazu na vyšší cenové úrovně.