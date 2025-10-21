Weex rozdává dárky! Získejte 50% futures bonus při svém prvním vkladu a rozjeďte to naplno!
Pokud jste ještě neslyšeli o Weex, je nejvyšší čas to napravit. Tato dynamicky rostoucí kryptoměnová burza už získala důvěru více než 6,2 milionu uživatelů po celém světě.
Aktuálně láká nové uživatele na 50% futures bonus, který lze využít po dobu 30 dnů od registrace. Díky tomuto startovnímu bonusu mohou obchodníci navýšit svůj kapitál, otevřít větší pozice a zrychlit svůj růst už od prvního dne na platformě.
Jak získat 50% futures bonus na Weex
Stačí provést první vklad ve výši alespoň 100 USDT, čímž se automaticky kvalifikujete pro aktivaci bonusu. Ti, kteří vloží více, mohou obdržet až 800 USDT. Tuto částku lze získat při prvním vkladu 8 000 USDT.
Důležité je, že tento vklad musíte držet po dobu tří po sobě jdoucích dní, aby byl bonus plně aktivován. Po odemčení bonusu můžete ihned začít obchodovat futures a navyšovat celkový trading volume. Jakmile dosáhnete požadovaného objemu, odpovídající část bonusu se vám automaticky připíše.
Bonus lze využít pro libovolné obchodní páry, což z něj dělá atraktivní příležitost pro aktivní tradery i nováčky.
Podmínky a tipy, jak z bonusu vytěžit maximum
Abyste předešli chybám a bonus plně využili, je dobré znát následující pravidla:
- Započítávají se pouze on-chain vklady (převody z externích peněženek). Převody mezi dvěma účty Weex (ani vlastními) nebudou uznány.
- Objem obchodů se počítá jako marže × páka. Obchody, které negenerují poplatky, nejsou do objemu zahrnuty.
- Ověření identity (KYC) je povinné a údaje musí odpovídat vaší IP adrese.
- Páry USDC/USDT a EUR/USDT nejsou do bonusového objemu zahrnuty.
- Bonusové prostředky můžete využít výhradně pro futures trading, a to jako marži, nebo k pokrytí poplatků, ztrát či funding fees.
- Pokud plánujete převést aktiva mimo účet, nejdřív vyčerpejte bonus, jinak bude zrušen.
Jakmile vyčerpáte 50% futures bonus, otevře se vám možnost aktivovat další 20% bonus za vklad. Tato nabídka motivuje obchodníky, aby zůstali aktivní, zvyšovali objem a posunuli své obchodování o úroveň výš.
Jak aktivovat svůj bonus krok za krokem
Získat bonus je snadné, když víte, jak na to. Podívejte se na jednoduchý návod krok za krokem, jak svůj bonus aktivovat a začít ho využívat při obchodování.
- Zaregistrujte se na Weex pomocí e-mailu nebo telefonního čísla.
- Dokončete ověření identity (KYC) – proces zabere jen pár minut.
- Proveďte první vklad v minimální výši 100 USDT.
- Vyčkejte 3 dny, než bude bonus aktivován, a poté začněte obchodovat.
Tip: Pokud propojíte e-mail i telefonní číslo, získáte navíc kupón v hodnotě 10–100 USDT, který můžete použít na pokrytí obchodních poplatků. Kupón však neplatí pro marži ani funding fees a jeho platnost je 7 dní od aktivace.
Weex: Burza, která usnadňuje začátky
Weex se v posledních měsících stala jednou z nejrychleji rostoucích kryptoměnových burz. Nabízí spotové obchodování, futures i copy trading s přehledným rozhraním, které zvládnou i úplní začátečníci.
Platforma umožňuje obchodovat USDT-M perpetual futures s pákou až 400x, díky čemuž poskytuje obchodníkům maximální flexibilitu a potenciál pro vyšší zisky.
Uživatelé mohou nakupovat kryptoměny buď přes rychlý nákup (Quick Buy), nebo on-chain převodem či přes P2P sekci.
Pozor – nákupy přes fiat (např. platební kartou) se do 50% bonusu nezapočítávají.
Weex má platné licence v USA, Kanadě a dalších jurisdikcích a působí již ve více než 160 zemích světa. Díky důrazu na bezpečnost a moderní obchodní nástroje si získává stále větší důvěru retailových i profesionálních traderů.
Shrnutí: Bonus, který stojí za to
Weex přináší svěží vítr do kryptosvěta a dává novým obchodníkům do ruky přesně to, co potřebují. Díky 50% futures bonusu pro nové uživatele, následnému 20% vkladovému bonusu a intuitivní platformě získávají ideální podmínky pro rozjezd i růst.
Registrujte se na oficiálním webu Weex a získejte svůj 50% futures bonus ještě dnes. Štěstí přeje připraveným a na Weex to platí dvojnásob.