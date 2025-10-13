Vzestup giganta: Meme impérium Binance roste a BNB míří ke hvězdám!

Cryptonews Altcoiny

Roman Blecha
Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Naposledy aktualizováno: 

Token BNB, vlajková kryptoměna burzy Binance, dosáhl nového historického maxima (ATH) – a to v době, kdy se zbytek kryptotrhu prakticky zastavil. Navzdory politické nejistotě ve Spojených státech a slabým makroekonomickým datům BNB roste, zatímco jiné altcoiny přešlapují na místě. Zdá se, že tento token má vlastní motor růstu.

Bnb (BNB)
24h7d30d1yAll time

Binance vstupuje do světa meme coinů

Dlouho platilo, že svět meme coinů patří Solaně, ale časy se mění. V září se karta obrátila. Changpeng Zhao (CZ), zakladatel Binance, se po delší době znovu objevil na scéně a začal propagovat nový projekt Aster (ASTER) – decentralizovanou burzu pro perpetual kontrakty (perp DEX).

Tento krok způsobil zemětřesení, protože právě perp DEX platformy se staly centrem obchodu s meme coiny. Podpora Asteru tak byla jasným signálem: Největší krypto burza na světě vstupuje na tento trh – a cena BNB začala okamžitě prudce stoupat.

Na začátku října se situace naplno rozjela. „Binance meme coiny“ zaplavily trh. Podle dat z platformy DEXScreener 6. října obsadily téměř celou TOP 30 nejvíce obchodovaných tokenů.

Binance meme coiny dominují žebříčkům.
Binance meme coiny dominují žebříčkům. Zdroj: DEXScreener

Největší pozornost přitom získal token s prostým názvem 4 – inspirovaný fotkou CZ. Okamžitě se rozjely spekulace, že token mohli vytvořit sami lidé z Binance. Komunita se z tohoto důvodu rozdělila. Jedni označují 4 za hráče, který oživí memecoinovou scénu, jiní ho považují jen za další čistě spekulativní projekt.

CZ je zpět a BNB ekosystém znovu ožívá

Ať už je pravda jakákoli, čísla mluví jasně. Cena tokenu 4 vzrostla během několika dní o téměř 38 000 % a jeho tržní kapitalizace dosáhla 165 milionů USD. Tento boom okamžitě rozpoutal novou vlnu zájmu napříč celým ekosystémem Binance.

Graf ukazuje raketový růst tokenu 4 o více než 37 000 %.
Graf ukazuje raketový růst tokenu 4 o více než 37 000 %. Zdroj: TradingView

Nejprve BNB rostl díky Asteru, poté díky 4, a následně se přidaly i další projekty. Velký návrat zažívá například PancakeSwap, decentralizovaná burza běžící na BNB Chainu, která se stala hlavním likviditním centrem pro nové meme coiny.

Podle dat z DeFiLlama se PancakeSwap vyšvihla na druhé místo mezi všemi DEX podle objemu obchodů, hned za Uniswapem. Solana DEX zůstaly tentokrát pozadu. Jen za poslední týden tak vzrostla cena jejího nativního tokenu CAKE o více než 50 %.

Žebříček největších DEX podle objemu obchodů – PancakeSwap drží druhé místo za Uniswapem.
Žebříček největších DEX podle objemu obchodů – PancakeSwap drží druhé místo za Uniswapem. Zdroj: DeFiLlama

Binance mění hru: Konkurence pro Pump.Fun

Návrat CZ a růst BNB vše změnily. Zatímco dříve dominovaly sektoru meme coinů platformy jako Pump.Fun, nyní se zdá, že Binance přebírá iniciativu. Tvůrci, kteří dříve spouštěli své tokeny na Solaně, se přesouvají právě na BNB Chain.

Jedním z příkladů je ZERO, meme coin, který migroval ze Solany na BNB Chain. Pump.Fun si sice zatím drží své místo, ale Binance projekty rychle ukrajují čím dál větší podíl z celkových objemů obchodů.

Podpora samotného CZ a tím i Binance tak představuje reálnou hrozbu pro konkurenci. Memecoinová scéna se mění rychlostí blesku a projekty, které dnes vládnou trendům, mohou být zítra zapomenuté.

BNB jako symbol kryptoimpéria

Z toho, co sledujeme, se rodí nový trend. Odborníci už mluví o možné nové éře, kdy BNB nebude jen utility tokenem burzy, ale symbolem rostoucího impéria.

Změna je jasná: Solana má konkurenta, a Binance se může stát hlavním centrem, kde se rodí příští generace virálních tokenů. S podporou CZ a rostoucí komunitou to vypadá, že Q4 2025 může být pro BNB ekosystém přelomovým obdobím.

Jestli se z října stane „Astober“ a Binance ještě víc utáhne šrouby nad konkurencí, rozhodne trh. Jedno je ale jisté: CZ je zpět a chce, aby ekosystém BNB znovu rozjel pořádnou jízdu.

Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv kombinuje hluboké technické znalosti s aktuálním přehledem o dění v kryptosvětě. Ve svých textech se zaměřuje na trendy v DeFi, NFT a makroekonomické vlivy na kryptoměnové trhy, které dokáže přiblížit jak nováčkům, tak ostříleným investorům.
Číst více
