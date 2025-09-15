Meme coiny se stávají velkým fenoménem krypto trhů!
Meme coiny se staly výrazným fenoménem kryptotrhu, i když často postrádají fundament a jejich hodnota vychází z popularity či virality. Launchpady jako Pump.Fun nebo LetsBonk umožňují snadné vytváření nových tokenů prakticky komukoli. Na trhu se objevují desítky nových projektů denně, což přináší obrovské obchodní objemy. Tento vývoj láká nové investory hledající rychlé zisky, ale zároveň zvyšuje riziko.
Pump.Fun a LetsBonk
V červenci 2025 se na trhu s meme coiny zdálo, že Pump.Fun ztrácí svou dosavadní dominanci. Nová platforma LetsBonk začala přitahovat pozornost komunity a rychle zvyšovala své objemy. Vrchol nastal 21. Července, kdy platforma dosáhla více než 197 milionů USD v denním obchodování. Ve stejný den se objemy Pump.Fun propadly na přibližně 50 milionů USD. Tento rozdíl vyvolal spekulace, že se role lídra navždy změnila.
Pokles byl doprovázen i nejistotou v komunikaci ze strany vývojářů. Oficiální účet na X i spoluzakladatel Alon Cohen mlčeli, což v komunitě posílilo obavy. Kritika se soustředila i na slibovaný airdrop PUMP tokenu, který nepřinesl očekávané výsledky. Mnozí uživatelé se začali obracet k LetsBonk jako k alternativnímu launchpadu. V kryptosvěte ale bývá nálada často krátkodobá a snadno se obrací.
V srpnu se karta obrátila a Pump.Fun znovu převzal vedení. Jeho denní objem obchodů dosáhl 191 milionů USD, zatímco LetsBonk klesl na 6 milionů. Ukázalo se, že zájem o LetsBonk byl spíše krátkodobým hypem než dlouhodobým trendem. Pump.Fun naopak potvrdil svou silnou uživatelskou základnu i stabilnější likviditu. Rozdíl v objemech jasně ukázal, že platforma zůstává skutečným lídrem.
Změny na platformě Pump.Fun
Jednou z hlavních změn, která pomohla Pump.Fun znovu získat pozornost, bylo zavedení systému paybacků a dynamických poplatků. Díky tomu se tvůrcům nových tokenů nabízí spravedlivější podmínky, protože mohou získat podíl z aktivit přímo na platformě. Tento model motivuje více projektů, aby své tokeny spouštěly právě na platforme, a souČasně zvyšuje angažovanost uživatelů.
Dalším významným krokem byl program sdílení příjmů z PumpSwap, v rámci kterého platforma předává tvůrcům coinů plných 50 % svých výnosů. Tímto rozhodnutím se Pump.Fun výrazně odlíšil od konkurence, protože aktivně zapojuje komunitu do finančního úspěchu celé platformy. Tento mechanismus funguje jako forma partnerského vztahu mezi tvůrci a samotným launchpadem, což posiluje dlouhodobou loajalitu.
Změny se odrazily i na ceně nativního PUMP tokenu, který během posledního měsíce zaznamenal růst o téměř 120 %. Aktuální cena se pohybuje kolem 0,007585 USD a tržní kapitalizace poprvé překročila hranici 3 miliard dolarů. Přestože je token stále volatilní, tento prudký nárůst ukazuje rostoucí důvěru investorů a zároveň potvrzuje, že přijaté inovace měly výrazný dopad na celkovou atraktivitu projektu.
Livestreaming na Pump.Fun
Pump.Fun spustil funkci livestreamingu v roce 2024 jako nástroj, který měl pomoci tvůrcům memecoinů prezentovat jejich projekty v realnem čase. Zpočátku však tato novinka přinesla spíše chaos než užitek, protože uživatelé začali během vysílání provádět nebezpečné kousky, vyhrožovat domácím mazlíčkům nebo dokonce fingovat sebevraždy. V důsledku těchto incidentů byla funkce v listopadu 2024 pozastavena a mnozí uživatele předpokládali, že už se nikdy nevrátí.
Na jaře 2025 se ale livestream na platformě znovu objevily, tentokrát s přísnějšími pravidly a jasně nastavenými zásadami. Podle spoluzakladatele Alona Cohena platforma nyní dokonce překonává konkurenci Rumble v počtu živých vysílání a začíná dohánět i Kick. Přestože Pump.Fun zatím nezveřejňuje data o průměrném počtu diváků, srovnání s Rumble, Kick a Twitch ukazuje, že stále má před sebou velký kus cesty. Nová podoba livestreamingu se ale stala důležitou součástí jeho comebacku.
Nové platformy
V létě 2025 se na trhu objevilo hned několik nových launchpadů, které se snažily přetáhnout pozornost od Pump.Fun a LetsBonk. Mezi nimi vynikl projekt Believe.me, který přinesl experiment s takzvanými Internet Capital Markets. Uživatelé zde mohli zakládat tokeny založené na příbězích, nápadech či konkrétních konceptech. Platforma si krátkodobě získala pozornost investorů a dokonce se přiblížila k objemům Pump.Fun, ale její růst se brzy zpomalil.
Dalším hráčem se stal launchpad Heaven, který od počátku nastavil 100% model paybacku. To znamenalo, že všechny vybrané prostředky byly rozděleny zpět mezi komunitu, což přilákalo velké množství uživatelů v krátkém čase. Díky tomu se Heaven rychle stal druhým největším launchpadem na trhu a na krátkou dobu držel podíl téměř 30 % nově spuštěných memecoinů. Přesto se jeho dlouhodobá stabilita ukazala jako omezená a postupně ztratil podíl.
Zvláštní pozornost si získala platforma Bags, která spustila vlastní model licenčních poplatků pro autory memů a internetové osobnosti. Tento přístup jí zajistil více než 1 miliardu USD objemu za pouhých 30 dní a podle DefiLlama je aktuálně nejrychleji rostoucím launchpadem na Solaně. Odlišuje se od Pump.fun tím, že řeší otázku autorských práv a odměňuje tvůrce obsahu.
Tržní dynamika a rizika
Trh s memecoiny se vyznačuje extrémní dynamikou, která nutí jednotlivé launchpady k neustálým inovacím. Konkurence mezi platformami vede k zavádění nových modelů poplatků, systémů odměn i způsobů, jak zapojit komunitu. Rychlost, s jakou se trendy mění, však zároveň znamená vysokou míru rizika pro investory. Popularita jednotlivých tokenů často stojí spíše na krátkodobém hypu než na dlouhodobé užitečnosti.
Dobře to ilustruje příklad USELESS Coinu, který se v létě 2025 stal na chvíli fenoménem s tržní kapitalizací přes 400 milionů USD, ale následně prošel prudkou korekcí. Podobné výkyvy jsou pro celý memecoinový trh typické. Podle dostupných dat jeho celková hodnota vzrostla na 77-82 miliard USD, což znamená více než 45 % nárůst objemů během jediného měsíce. Hlavní roli přitom hraje blockchain Solana, který se stal dominantní infrastrukturou pro memecoiny.
Závěr : Co čeká memecoiny dál?
Pump.Fun si navzdory silné konkurenci zatím drží vedoucí postavení na trhu s memecoiny a ukazuje, že dokáže reagovat na změny a inovovat. Nové platformy jako Bags nebo Sugar.me přicházejí s odlišnými modely a přístupy, které rozšiřují možnosti pro tvůrce i investory. Trh s memecoiny je extrémně dynamický, což přináší příležitosti, ale i značná rizika. Meme coiny i kryptoměny obecně jsou vysoce volatilní a je nutné k nim přistupovat s maximální opatrností.