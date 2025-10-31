Všichni kandidáti na šéfa Fedu jsou pro bitcoin: nová éra pro americkou měnovou politiku
Jerome Powell se příští rok rozloučí s funkcí předsedy Federálního rezervního systému a Spojené státy se připravují na volbu jeho nástupce. Tentokrát však nejde jen o změnu jména, ale o zásadní posun v přístupu k digitálním aktivům jakým je například bitcoin. Všech pět hlavních kandidátů na vedení Fedu totiž otevřeně podporuje rozvoj kryptoměn a jejich integraci do finančního systému.
Kandidáti, kteří věří v digitální budoucnost
Na post šéfa Federálního rezervního systému se aktuálně připravuje pět kandidátů, kteří mají jedno společné – všichni otevřeně podporují kryptoměny a digitální inovace ve financích. Každý z nich přistupuje k technologii jinak, ale dohromady představují posun od tradičního, opatrného postoje Fedu směrem k modernějšímu, otevřenějšímu přístupu.
Christopher Waller, současný guvernér Fedu, přirovnává bitcoin k „elektronickému zlatu“ a tvrdí, že stablecoiny mohou posílit konkurenci v platebním systému. Nedávno dokonce vyzval k tomu, aby měly kryptofirmy přímý přístup k platební infrastruktuře Fedu, což by odstranilo závislost na tradičních bankách.
Viceprezidentka Fedu Michelle Bowman zastává názor, že instituce by neměla být při přístupu ke kryptoměnám příliš opatrná. Domnívá se, že zaměstnanci centrální banky by měli mít možnost vlastnit malé množství digitálních aktiv, aby skutečně porozuměli jejich fungování.
„Rozhodně bych nevěřila někomu, kdo mě chce naučit lyžovat, pokud nikdy nestál na lyžích, bez ohledu na to, kolik knih a článků o lyžování přečetl nebo dokonce napsal.“
Kevin Warsh má k digitálním měnám složitější vztah. Jako bývalý poradce v administrativě Donalda Trumpa investoval do několika kryptofirem, zároveň ale varoval, že bitcoin není vhodný jako měna kvůli své volatilitě. Přesto podporuje vývoj digitálního dolaru jako nástroje pro posílení pozice americké měny ve světě.
Kevin Hassett, bývalý ekonomický poradce Bílého domu, drží podíl v Coinbase v hodnotě několika milionů dolarů a dlouhodobě prosazuje větší otevřenost k digitálním aktivům v ekonomických institucích.
Pátým kandidátem je Rick Rieder z investiční společnosti BlackRock, který označuje bitcoin za efektivní prostředek diverzifikace a ochrany před inflací. Společně tito kandidáti představují generaci ekonomů, pro něž se kryptoměny staly nejen investicí, ale přirozenou součástí budoucího finančního systému.
Nové impulzy pro americkou měnovou politiku
Poslední zasedání Federálního rezervního systému přineslo rozhodnutí, které trhy očekávaly – Fed snížil základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na rozmezí 3,75 % až 4,00 %. I když šlo o relativně malý krok, jeho význam je spíše symbolický: signalizuje, že centrální banka je připravena podpořit ekonomiku po období zpřísňování měnové politiky. Předseda Fedu Jerome Powell však varoval, že další snižování v prosinci není samozřejmostí.
Bitcoin zareagoval na Powellovo vystoupení poklesem o téměř 3 %, zatímco ethereum a další altcoiny následovaly podobný trend. Investoři totiž doufali v jasnější potvrzení, že Fed začne uvolňovat politiku agresivněji. Nižší úrokové sazby tradičně zvyšují chuť po rizikových aktivech, mezi které kryptoměny stále patří, a mohly by tak přinést nový růstový impuls.
Očekávaná výměna vedení Fedu navíc dodává celému příběhu nový rozměr. Pokud bude do čela centrální banky zvolen kandidát s pro-krypto postojem, může se změnit i způsob, jakým instituce komunikuje a reaguje na inovace v oblasti digitálních financí. Trh nyní spekuluje, zda právě nový šéf Fedu nebude prvním, kdo se pokusí propojit měnovou politiku s rozvíjejícím se světem blockchainu a decentralizovaných technologií.
Evropská reakce: ECB chce chránit důvěru v peníze
Zatímco americký Fed se pod vedením pro-krypto kandidátů otevírá inovacím, Evropská centrální banka zaujímá zdrženlivější postoj. Guvernér italské centrální banky Fabio Panetta ve svém projevu ve Florencii upozornil, že digitální revoluce mění samotný význam peněz. Podle něj mohou nekontrolované soukromé digitální měny vyvolat nestabilitu, přesunout zisky z ražby peněz do rukou několika hráčů a ohrozit důvěru veřejnosti v centrální banky.
Panetta proto vyzval, aby centrální banky hrály aktivní roli v rozvoji platebních systémů a dokázaly udržet krok s rychlým tempem technologických změn. „Pokud ztratíme důvěru v peníze, ztratíme jeden ze základů moderní ekonomiky,“ prohlásil.
Evropa zároveň pokračuje v přípravách digitálního eura, které má posílit její měnovou suverenitu a snížit závislost na neevropských poskytovatelích plateb, jako jsou Visa či Mastercard. Oproti americkému nadšení z kryptoměn se tak evropský přístup soustředí na kontrolu, dohled a prevenci rizik – s cílem zachovat důvěru, na níž stojí celý finanční systém.
Kryptoměny mezi inovací a dohledem
Budoucnost kryptoměn se už dávno netýká jen investic, ale i otázky, jak je zapojit do oficiálního finančního systému. Kandidáti na post šéfa Fedu se shodují, že digitální aktiva mohou zrychlit platby, snížit náklady a posílit konkurenci, pokud budou mít jasně nastavená pravidla. Christopher Waller například navrhuje, aby kryptofirmy měly přímý přístup k platební infrastruktuře Fedu, čímž by se z krypta stal plnohodnotný účastník finančního ekosystému.
Zároveň ale přibývá varovných hlasů, které připomínají, že inovace bez dozoru může vést ke ztrátě důvěry v samotný finanční systém. Na tuto hrozbu upozorňuje i Fabio Panetta z ECB, podle něhož mohou nekontrolované „pseudo-digitální“ měny ohrozit stabilitu i suverenitu peněz. Fed tak stojí před zásadní výzvou – najít rovnováhu mezi podporou technologického pokroku a ochranou veřejného zájmu.
Závěr: Dvě cesty k jednomu cíli – důvěra v budoucnost peněz
Spojené státy i Evropa dnes kráčejí rozdílnými směry, ale jejich cíl je společný – udržet důvěru v peníze v době, kdy se mění samotná podstata finančního systému. Americký Fed otevírá dveře kryptoměnám a vidí v nich nástroj inovace, zatímco Evropská centrální banka se soustředí na ochranu stability a pečlivou regulaci. Dvě odlišné filozofie tak odrážejí stejnou obavu: aby přechod do digitální éry nezničil to, na čem stojí celý ekonomický řád – víru lidí v hodnotu peněz.
Ať už bude budoucnost patřit bitcoinu, digitálnímu euru, nebo zcela nové formě digitálních aktiv, jedno zůstává jisté – éra, kdy kryptoměny stály na okraji, končí. Svět vstupuje do období, kdy se hranice mezi tradičními a digitálními financemi stírají a důvěra se stává nejcennější měnou. V této proměně se rozhodne, kdo dokáže spojit inovaci s odpovědností a přetvořit finanční systém tak, aby obstál i v digitálním století.