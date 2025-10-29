Visa otevírá novou kapitolu: Stablecoiny míří do globálních plateb
Akcie společnosti Visa patří mezi dlouhodobě rostoucí finanční instrumenty, i když v posledních měsících vykazují mírnou klesající tendenci. Důležitou výhodou je otestovaný support na ceně 280 USD, který je zatím otestovaný. Na této cenové úrovni je zároveň patrná i konfluence v podobě největšího volume, což význam tohoto supportu ještě více posiluje.
Visa posiluje pozici v oblasti stablecoinů
Společnost Visa oznámila další krok ve své expanzi do digitálních aktiv. Plánuje rozšířit podporu stablecoinů na čtyři nové blockchainy a umožnit jejich používání ve dvou hlavních měnách, které půjde převádět do více než 25 tradičních fiat měn. Podle generálního ředitele Ryana McInerneye se tím Visa přibližuje cíli propojit tradiční finanční systém s blockchainovou infrastrukturou.
Od roku 2020 společnost zpracovala více než 140 miliard USD v kryptoměnových a stablecoinových transakcích. Jen během posledního roku se objem plateb spojených se stablecoiny zčtyřnásobil a její síť pro vypořádání stablecoinů překonala roční objem 2,5 miliardy USD.
Od USDC k novým měnám
Visa dosud podporovala stablecoiny USDC a EURC od společnosti Circle, PYUSD od PayPalu a USDG od Global Dollaru. Tyto měny fungují na blockchainových sítích Ethereum, Solana, Stellar a Avalanche. Nová fáze expanze přinese podporu dalších čtyř stablecoinů a čtyř blockchainů, jejichž jména zatím nebyla zveřejněna.
Cílem je vytvořit globální infrastrukturu, která umožní stabilní, rychlé a levné platby v digitální podobě. Stablecoiny se podle vedení Visa stávají klíčovým článkem mezi tradičními bankovními systémy a moderními blockchainovými sítěmi.
Banky budou moci vydávat vlastní stablecoiny
Součástí strategie je i rozšíření projektu Visa Direct, který umožňuje finančním institucím předfinancovat přeshraniční platby pomocí USDC a EURC. Další fáze přinese možnost, aby samotné banky mohly prostřednictvím platformy Visa pro tokenizovaná aktiva vydávat a spalovat své vlastní stablecoiny.
Visa tak nejen zprostředkuje transakce, ale přímo se stane klíčovým infrastrukturním hráčem v oblasti digitálních měn. McInerney k tomu uvedl, že „stále jsme na začátku a v tomto prostoru přijde ještě mnohem víc“.
Western Union vstupuje do hry
Vedle Visa oznámila vstup na trh stablecoinů také společnost Western Union. V první polovině roku 2026 plánuje spustit stablecoin US Dollar Payment Token (USDPT) na blockchainu Solana. Token vydaný bankou Anchorage Digital Bank má umožnit rychlejší a levnější mezinárodní převody peněz bez nutnosti využívat tradiční bankovní kanály.
Podle generálního ředitele Devina McGranahana se tím Western Union drží své 175leté mise zjednodušovat globální převody, tentokrát prostřednictvím blockchainu. Solana byla vybrána kvůli své rychlosti, škálovatelnosti a nízkým transakčním nákladům, které jsou zásadní pro provoz v oblasti remitencí.
Budoucnost digitálních plateb
Objem globálních transakcí stablecoinů dosáhl podle odhadů více než 46 bilionů USD, což z nich činí jednu z nejrychleji rostoucích oblastí digitálních financí. Pokud se projekty jako Visa Direct a USDPT prosadí, může se stabilní digitální dolar stát běžnou součástí každodenních plateb i mezinárodního obchodu.
Visa i Western Union tak směřují k obdobnému cíli, kterým je propojení světa tradičních peněz s blockchainovou infrastrukturou a přetvoření základních principů globálních plateb.