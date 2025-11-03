Díky AI vzrostl počet krypto podvodů o 450 %
Umělá inteligence proměňuje svět kryptoměn rychleji, než si většina investorů uvědomuje. To, co dříve bývaly amatérské podvody s chybami v překladu a podezřelými e-maily, se dnes mění v dokonale řízené operace využívající generativní AI, deepfaky a hlasové klonování.
Podle dat platformy TRM Labs vzrostl počet AI-řízených krypto podvodů meziročně o více než 450 %, což ukazuje na bezprecedentní tempo růstu této hrozby. Umělá inteligence umožňuje zločincům vytvářet extrémně přesvědčivé videa, weby i falešné konverzace, které působí naprosto autenticky. Výsledkem je prostředí, kde je stále obtížnější rozeznat realitu od digitální lži.
Jak AI umožnila novou éru krypto podvodů
Generativní umělá inteligence zcela přepsala pravidla hry, pokud jde o krypto podvody. To, co dříve vyžadovalo technické znalosti a čas, dnes zvládne kdokoli s přístupem k běžně dostupným AI nástrojům. Textové modely dokážou generovat přesvědčivé e-maily, chaty i celé weby, které napodobují legitimní burzy nebo investiční platformy. Uživatel tak často ani netuší, že komunikuje s automatizovaným systémem, jehož cílem je získat přihlašovací údaje či vylákat kryptoměny.
Deepfake technologie posunula tyto praktiky ještě dál. Dnes není problém vytvořit video, v němž například známý podnikatel nebo technologický lídr propaguje „novou investiční příležitost“. Tyto materiály často kolují na sociálních sítích nebo ve formě živých přenosů, kde AI generuje nejen obraz, ale i realistický hlas, který se dokonale podobá originálu. Divák tak snadno uvěří, že sleduje skutečné prohlášení známé osobnosti.
Podle Erica Jardina z výzkumného týmu Chainalysis zločinci kombinují anonymitu digitálních aktiv s automatizací umělé inteligence, čímž dokážou obelstít tisíce lidí najednou. „AI umožňuje vytvářet falešné identity, generovat přirozené konverzace a stavět weby, které vypadají jako oficiální projekty,“ vysvětluje Jardine. Právě tato kombinace rychlosti, dostupnosti a věrohodnosti činí nové podvody mnohem nebezpečnějšími než dřív.
Nick Smart z Crystal Intelligence upozorňuje, že sofistikované podvody už nejsou doménou zkušených hackerů. „Umělá inteligence otevřela dveře komukoli – stačí nahrát pár vzorků hlasu nebo fotografií a máte hotovou kampaň,“ říká. David Johnston z Morpheus AI doplňuje, že jen ve Španělsku bylo nedávno zadrženo šest osob, které s pomocí AI-vytvořených reklam a falešných celebrit podvedly více než 200 lidí a získaly přibližně 19 milionů eur.
Podvody založené na umělé inteligenci se neomezují jen na videa nebo deepfaky. Stále častěji se objevují i na komunikačních platformách, které využívají miliony uživatelů. Společnost Phantom například varovala před novým druhem podvodu na Telegramu, kde se objevují falešné skupiny a boty vydávající se za oficiální projekty.
Falešný přenos z konference Nvidia GTC: když deepfake přechytračil YouTube
Na konci října 2025 se svět technologií stal svědkem jednoho z nejpřesvědčivějších deepfake podvodů dosud. Na YouTube se objevil falešný živý přenos konference Nvidia GTC, který na první pohled působil naprosto legitimně – až na to, že v hlavní roli nevystupoval skutečný Jensen Huang, generální ředitel společnosti Nvidia, ale jeho AI-vytvořený dvojník. Video, které propagovalo fiktivní „crypto mass adoption event“, dokázalo zmást desítky tisíc lidí.
Během několika minut sledovalo falešný stream více než 95 000 diváků, zatímco oficiální přenos skutečné konference měl v tu chvíli pouze asi 12 000 sledujících. Aby bylo vše ještě přesvědčivější, YouTube falešný přenos dokonce zobrazoval výše než oficiální video Nvidie, takže mnoho uživatelů si ani nevšimlo, že sledují podvod.
V deepfake videu „Jensen Huang“ vítal diváky a s naprostou jistotou oznamoval nové partnerství mezi Nvidií, Ethereum, Solanou a XRP, které mělo údajně „urychlit masové přijetí kryptoměn“. Součástí přenosu byl také QR kód, na který měli diváci posílat kryptoměny v rámci „speciálního distribučního programu“. Celé vystoupení bylo podpořeno profesionálně zpracovanou grafikou a AI-generovaným hlasem, který napodoboval skutečného Huanga téměř dokonale.
Tento incident se rychle stal symbolem doby, kdy deepfake dokáže přitáhnout pětkrát více pozornosti než reálná událost. Ukazuje, jak snadno mohou být i technologicky zdatní uživatelé oklamáni, pokud se důvěra ve vizuální obsah stane zbraní. Případ falešného přenosu Nvidie tak představuje varování, že v éře generativní AI už ani to, co vidíme na vlastní oči, nemusí být skutečné.
Thajsko zatýká hlavního pachatele jednoho z největších krypto podvodů roku
Thajská policie oznámila zatčení čínského občana Lianga Ai-Binga, který je podezřelý z vedení rozsáhlého kryptoměnového Ponziho schématu v hodnotě 14 milionů dolarů. Podle vyšetřovatelů stál Liang v čele týmu, jenž vytvořil a propagoval falešnou DeFi platformu FINTOCH, působící mezi prosincem 2022 a květnem 2023. Projekt sliboval až 1% denní výnos, vydával se za partnera investiční banky Morgan Stanley a používal herce jako falešného generálního ředitele.
Při razii v luxusní vile v bangkokské čtvrti Wang Thonglang, kde se Liang ukrýval, objevila policie i nelegální střelnou zbraň. Muž zde žil sám a pronajímal si dům za více než 4 600 dolarů měsíčně, zatímco se vyhýbal čínským úřadům. Akce proběhla díky spolupráci thajských a čínských vyšetřovatelů, kteří získali soudní povolení k prohlídce.
Známý on-chain analytik ZachXBT vystopoval přesun více než 31,6 milionu USDT přes blockchainy Tron a Ethereum, což označil za největší DeFi exit scam roku 2023. Navzdory varování Monetary Authority of Singapore získali podvodníci desítky milionů dolarů od investorů, než projekt zmizel z internetu.
Liang čelí obvinění z nelegálního držení zbraně a neoprávněného pobytu v Thajsku. Úřady nyní připravují jeho vydání do Číny, kde má být souzen spolu s dalšími podezřelými.
Nové formy útoků: když AI sama útočí
Prompt-injection představuje nový typ útoku, který se zaměřuje přímo na fungování umělé inteligence. Útočník vkládá do zdánlivě nevinných vstupů skryté instrukce, které AI-agent interpretuje jako legitimní příkaz.
Může jít o text na webové stránce, přílohu e-mailu nebo zprávu v chatu – jakmile model s takovým obsahem pracuje, může být zmanipulován, aby vykonal něco, co nebylo původně zamýšleno. Tento způsob útoku je neviditelný pro běžné uživatele, protože neprobíhá formou klasického hacku, ale zneužívá samotnou logiku fungování umělé inteligence.
Nebezpečí spočívá v tom, že napadený AI-systém může bez vědomí uživatele odesílat citlivá data, e-maily, nebo dokonce spouštět kryptotransakce. Pokud je například AI-agent napojený na peněženku či e-mailový účet, útočník může prostřednictvím zmanipulovaného promptu přesměrovat prostředky na vlastní adresu nebo předat přístupové klíče. V praxi tak dochází k situaci, kdy AI „útočí“ sama – ne vědomě, ale v důsledku chybných instrukcí.
Obrana pomocí technologie: když AI chrání před AI
Umělá inteligence se stala nejen nástrojem útočníků, ale také jejich největším protivníkem. Moderní bezpečnostní firmy využívají stejné technologie, které umožňují vznik podvodů, aby je dokázaly včas odhalit a zastavit. Výzkumníci proto vyvíjejí AI systémy schopné analyzovat obrovské množství blockchainových dat a hledat vzorce, které ukazují na podvodné chování.
Jedním z nejpokročilejších řešení je Chainalysis Alterya, systém, který propojuje strojové učení s ověřenými daty z blockchainu. Jeho úkolem je identifikovat rizikové adresy ještě před tím, než dojde k samotnému podvodu. Alterya dokáže v reálném čase vyhodnotit reputaci adres, sledovat chování účtů a upozornit burzy či uživatele, pokud hrozí podezřelá transakce.
Dalším příkladem je platforma scam-alert.io od společnosti Crystal Intelligence, která umožňuje komukoli rychle ověřit peněženku, na kterou se chystá odeslat kryptoměny. Nástroj porovnává adresy s databází dříve nahlášených podvodů a automaticky vyhodnocuje jejich rizikovost. Díky těmto technologiím se daří budovat účinnou obranu založenou na analýze, transparentnosti a prevenci, která chrání jak běžné investory, tak velké instituce.
Závěr: svět, kde je těžké věřit i vlastním očím
Umělá inteligence otevřela dveře do éry, ve které se hranice mezi realitou a fikcí téměř vytrácí. Deepfaky, hlasové klony a automatizované systémy dokážou přesvědčivě napodobit skutečné lidi i instituce, a tím zneužít důvěru běžných uživatelů.
V takovém světě se digitální gramotnost stává základní obranou. Ověřování zdrojů, skepticism vůči nečekaným nabídkám a kontrola oficiálních kanálů jsou dnes důležitější než jakýkoli bezpečnostní software. Protože v době, kdy umělá inteligence dokáže vytvořit téměř cokoliv, zůstává nejspolehlivější ochranou lidská ostražitost a kritické myšlení.