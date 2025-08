Trumpova cla znovu na scéně: Co to znamená pro kryptoměny?

Autor Roman Blecha Autor Roman Blecha O autorovi Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv... Číst autora Sdílet Zkopírováno Naposledy aktualizováno: Srpna 4, 2025

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil finanční trhy – tentokrát návratem tvrdé obchodní politiky. Trumpova cla, nově uvalená na desítky zemí, včetně těch největších obchodních partnerů USA, vneslo do trhů nejistotu, která se okamžitě promítla i do ceny bitcoinu a altcoinů.

„Liberation Day Tariffs“ – tedy nových cla na dovoz z vybraných států – nejprve poslala bitcoin až k hranici 75 000 USD. Investoři tak reagovali na rostoucí riziko inflace a možné zpomalení americké ekonomiky.

Později však došlo k částečnému obratu. Prezident uvedl, že cla budou odložena, aby měli největší světoví hráči čas na vyjednání obchodních dohod. Přesto Trump varoval, že k 1. srpnu žádné další prodloužení nepřijde.

Trump důrazně potvrzuje termín 1. srpna: žádné odklady. Zdroj: Truth Social

Trumpova cla zasáhnou desítky zemí: Nejistota se vrací na trh

Zatímco velké ekonomiky jako EU, Velká Británie, Japonsko a Jižní Korea stihly s Washingtonem uzavřít dohody, jiné – zejména rozvojové země – se připravují na tvrdý dopad.

Největší rozruch způsobilo oznámení, že na vybrané produkty z Kanady se nově vztahuje clo až 35 %, zatímco Mexiko dostalo dalších 90 dnů odklad.

Celkem má být postiženo až 90 států, přičemž i ty, které nebyly výslovně uvedeny v exekutivním příkazu, budou čelit základní 10% sazbě.

Výčet postižených zemí. Zdroj: BBC

Vstup cel v platnost se rozloží v čase. Ve většině případů začnou platit 7. srpna, což teoreticky ponechává krátký časový prostor pro případná jednání na poslední chvíli. Dále se tato opatření nebudou vztahovat na zboží přepravované po moři až do začátku října, což by mohlo pomoci zabránit prudkému zdražení během předvánoční nákupní sezóny.

Akciové trhy v Asii na trumpova cla reagovaly největším týdenním propadem od dubna, Evropa a Amerika se také přidaly. Podle ekonomů jde o nejzásadnější zásah do globálního obchodu od 2. světové války a dopady pravděpodobně pocítí i kryptoměny.

Bitcoin a altcoiny reagovaly masivním propadem

Navzdory prvotnímu propadu se bitcoin mírně zotavil. V době psaní tohoto článku se obchoduje těsně pod 115 000 USD a zůstává tak nad klíčovou technickou úrovní. Avšak nervozita z cel a vývoje makroekonomického prostředí ho drží pod tlakem.

24h 7d 30d 1y All time

Altcoiny na zprávy reagovaly výrazně hůře. Ethereum oslabilo o přibližně 5 %, XRP dokonce o 6 %. Největší ránu ale schytaly meme coiny – pump.fun klesl o 20 %, Pudgy Penguins odepsali 11 % hodnoty.

V kontextu tržní korekce jde o očekávaný vývoj – menší altcoiny tradičně vykazují vyšší volatilitu a rychlejší propady. Dnes však část ztrát postupně mažou a pokoušejí se o odraz.

24h 7d 30d 1y All time

Bitcoin by se mohl ocitnout ve zranitelné pozici, pokud by situace přiměla institucionální investory začít stahovat svůj kapitál z ETF. To by mohlo nabourat pozitivní sentiment, který přinesla nedávná zpráva Bílého domu o digitálních aktivech.

Tato rozsáhlá zpráva navrhuje federální rámec pro regulaci kryptoměn, včetně DeFi a stablecoinů. Dokument podporuje legalizaci obchodování s digitálními aktivy a vytvoření regulačních sandboxů, avšak nezmiňuje strategickou bitcoinovou rezervu. Přesto potvrzuje přípravu infrastruktury pro její správu.

Trh reaguje nejistotou: Prostor pro růst je, ale rizika přetrvávají

Hlavní problém pro trhy – a to jak akciové, tak kryptoměnové – je momentálně nejistota ohledně dalšího vývoje.

Přestože některé hospodářské výsledky naznačují, že ekonomika si stále drží tempo, vliv obchodních cel se teprve začne projevovat. Lze očekávat, že maloobchodníci budou nuceni promítnout vyšší náklady do cen.

Největší otazník visí nad vyjednáváním s největším světovým vývozcem, Čínou, které má vyvrcholit 12. srpna. Trump dokonce v dubnu naznačil, že cla na čínské zboží by mohla vystřelit až na šokujících 145 %, pokud se s Pekingem nedohodne. To by znamenalo zásadní zásah do globálního obchodu.

V kombinaci s letní obchodní pasivitou a možnými dalšími nečekanými výroky Donalda Trumpa tak bitcoin může mít problém najít pevnější oporu. Trh sice po propadu ukazuje známky stabilizace, ale volatilita a geopolitické riziko budou v následujících týdnech dominantními faktory.