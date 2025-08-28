Tři altcoiny s největším potenciálem před zářijovým boomem – XRP, Pepe a Litecoin
Kryptoměnový trh se po letní stagnaci znovu nadechuje k růstu a investoři hledají projekty, které mohou během blížícího se zářijového období přinést nadprůměrné zhodnocení. Na scénu se vrací hned tři altcoiny, které kombinují technické signály s pozitivními zprávami ze svět blockchainu.
V tomto článku se zaměříme na jejich aktuální cenu, technické indikátory a fundamenty, které mohou rozhodnout o jejich směru.
Ripple (XRP) si udržuje silnou pozici mezi altcoiny
V době psaní tohoto článku se kryptoměna XRP obchoduje za 3,01 USD, což představuje růst o 2,18 % během posledního týdne. Přestože kryptoměna v minulých měsících čelila několika korekcím, udržuje si dlouhodobě silnou pozici mezi altcoiny s nejvyšší tržní kapitalizací. Investoři sledují především její stabilitu a schopnost rychle se zotavovat po krátkodobých výkyvech.
Z pohledu analytiků naznačují indikátory, že XRP se nachází v zajímavé fázi. RSI osciluje kolem neutrální hranice, což ukazuje na prostor pro růst bez hrozby okamžitého přeprodaného stavu. MACD křivka se postupně obrací směrem vzhůru a potvrzuje náznaky obratu trendu. Kromě toho se cena drží v rostoucím kanálu, který může signalizovat pokračující pozitivní momentum.
Na fundamentální úrovni XRP těží z rostoucího zájmu institucí a nových partnerství. Nedávno se objevily zprávy o rozšíření platebních řešení spojených s technologií RippleNet a spekuluje se také o možném schválení ETF zaměřeného na XRP.
Otevřený zájem na futures kontraktech dosáhl rekordních hodnot, což posiluje důveru velkých hráčů. Pokud bude tento trend pokračovat, cena by mohla zamířit k hranici 4 USD do konce roku a v delším horizontu dokonce k 7 USD.
Pepe (PEPE) po velkém kurzovém růstu
Altcoin PEPE se dnešním dnem dostal na úžasnou sumu až 0,00001019 USD, a po týdnu plném výkyvů nyní působí spíše stagnujícím dojmem. Tento vývoj může krátkodobě odrazovat spekulanty, avšak v delším horizontu může stagnace znamenat, že se trh připravuje na výraznější pohyb. Po nedávných propadech zůstává pepe stále jedním z nejdiskutovanějších meme coinů.
Technické ukazatele ukazují, že PEPE je v přeprodané zóně, což bývá signál k možnému obratu. RSI osciluje nízko a obchodní objemy sice klesly oproti červencovým maximům, ale stále zůstávají na úrovni, která může rychle podpořit růst. Nízká aktivita může působit jako varování, na druhou stranu však poskytuje prostor pro razantní „pumpu” při zvýšené poptávce.
Klíčovým faktorem zůstává vliv velryb, kteří v minulých dnech uskutečnili několik výrazných nákupů. Pokud by tento trend pokračoval, mohl by jeden větší obchod znovu nastartovat silnou býčí vlnu. Scénáře pro příští měsíce počítají s možností návratu k úrovni 0,000030 USD, zatímco při skutečné euforii na trhu by se táto kryptoměna mohla dostat až k 0,00010 USD v roce 2026.
Litecoin (LTC) zaznamenal skromný růst
Litecoin se aktuálně obchoduje za 114,48 USD, což je sice relativně skromný růst oproti předchozím dnům, ale právě tato stabilita je pro něj typická. Na rozdíl od mnoha „hype” projektů se LTC drží spíše v pozici spolehlivého veterána, který má dlouhou historii a silnou komunitu. Díky tomu se na něj často dívají investoři, kteří hledají jistější alternativu k volatilním meme tokenům.
Zajímavostí u litecoinu je, že se v poslední době čím dál více mluví o ETF produktech, které by mohly výrazně zvýšit institucionální zájem, Pokud by k jejich schválení skutečně došlo, LTC by mohl zažít podobný efekt, jaký v minulosti podpořil například bitcoin. Technické indikátory navíc ukazují, že se cena pohybuje poblíž úrovní, odkud historicky docházelo k výrazným růstům.
Litecoin má pověst „stříbra” ke kryptoměnovému „zlatu” bitcoinu a přestože byl v posledních letech trochu přehlížen, potenciál na výraznější pohyb tu stále je. Krátkodobě se mluví o možném návratu k 200 USD, a pokud se přidají institucionální peníze, není nereálné, aby se do konce roku cena podívala i mnohem výš.
Závěr
XRP, PEPE a Litecoin mají každé své specifické důvody, proč na ně investoři v září upírají pozornost. Představují zajímavý mix – od etablovaného hráče přes dynamické meme token až po tradiční kryptoměnové „stříbro”. Každý z nich tak oslovuje trochu jiný typ investorů a může sehrát roli v různorodém protfóliu. Je ale potřeba zdůraznit, že jde o spekulativní aktiva s vysokou mírou rizika. Kryptoměny jsou známé svou volatilitou a prudké cenové výkyvy mohou znamenat stejně rychlé ztráty jako zisky.