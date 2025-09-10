Je čtyřletý cyklus bitcoinu minulostí?
Tom Lee, předseda společnosti Bitmine, v rozhovoru s Mariem Nawfalem upozornil, že tradiční čtyřletý cenový cyklus bitcoinu může postupně ztrácet na významu.
Podle něj se trh v roce 2024 dostal do nové fáze, kdy se hlavními kupci stali institucionální investoři namísto retailových účastníků. Nepřetržitý příliv institucionálních prostředků za poslední dva roky přinesl do trhu proti-cyklické vlastnosti a posunul diskusi o budoucím směřování bitcoinu.
Čtyřletý cyklus bitcoinu a jeho původ
Čtyřletý cyklus bitcoinu je úzce spojen s takzvaným halvingem, tedy naprogramovaným snížením odměny za vytěžení nového bloku. Tento proces probíhá přibližně každé čtyři roky a postupně snižuje tempo, jakým se nové mince dostávají do oběhu. Výsledkem je omezená nabídka, která v kombinaci s rostoucí poptávkou historicky působila jako katalyzátor prudkého růstu cen.
Zkušenosti z minulosti ukazují, že každý halving odstartoval podobný scénář: prudký nárůst ceny, dosažení rekordního vrcholu, následný ostrý pokles a pomalá obnova před dalším cyklem. Po halvingu v roce 2012 cena vystoupala z několika desítek dolarů až na více než 1 000 USD, než v roce 2014 přišel dramatický propad. Další cyklus vyvrcholil v prosinci 2017, kdy bitcoin dosáhl téměř 20 000 USD, načež následoval pád o více než 80 %.
Nejnovější příklad přinesl halving v roce 2020, po kterém bitcoin v roce 2021 dosáhl historického maxima okolo 65 000 USD. Následná korekce vrátila cenu zpět k 20 000 USD, což připomnělo klasický cyklický vývoj. V současnosti, po halvingu v roce 2024, investoři sledují, zda se tento model zopakuje, nebo zda ho zásadně naruší příliv institucionálního kapitálu a vznik nových finančních produktů, jako jsou spotové ETF.
Rostoucí role institucionálních investorů
V posledních dvou letech se na trhu s bitcoinem stále výrazněji prosazuje institucionální kapitál. Spuštění spotových ETF fondů od správců aktiv, jako jsou BlackRock nebo Fidelity, otevřelo cestu k regulovanému přístupu k této kryptoměně. Spolu s tím narůstá i zájem velkých firem, které postupně začleňují bitcoin do svých strategií – ať už prostřednictvím přímých nákupů, nebo přes finanční produkty.
Na rozdíl od drobných investorů, jejich chování bývá silně ovlivněno emocemi a krátkodobými spekulacemi, instituce většinou operují s dlouhodobým horizontem a značnými objemy kapitálu. Jejich nákupy proto nepůsobí tak skokově, ale dokážou dlouhodobě posouvat cenu vzhůru. Tím se bitcoin postupně vzdaluje od role čistě spekulativního aktiva a stále více se profiluje jako digitální zlato.
Rozdílné názory odborníků
Tom Lee upozorňuje, že trh s bitcoinem čekají dvě zásadní zkoušky: zda kryptoměna zopakuje tradiční sestupnou fázi po halvingu a zda se dokáže odpoutat od těsné vazby na akciové trhy. Pokud nastanou oba scénáře, podle něj začne čtyřletý cyklus postupně ztrácet význam. Jeho argument stojí především na rostoucím vlivu institucionálního kapitálu, který narušuje dříve předvídatelný vzorec.
Podobný názor zastává i Pierre Rochard, který tvrdí, že halving již nemá stejnou sílu jako dříve, protože zbývá vytěžit jen malé množství mincí. Zatímco v minulosti vedlo snížení odměny k dramatickému omezení nabídky, dnes má větší váhu institucionální poptávka a makroekonomické podmínky. Tento pohled podporují i další analytici, kteří zdůrazňují, že bitcoin stále častěji reaguje na stejné faktory jako akcie či komodity.
Na druhé straně stojí analytici z Glassnode, kteří tvrdí, že čtyřletý cyklus si dosud zachovává svou vnitřní strukturu. Podle jejich výzkumů se aktuální vývoj trhu podobá předchozím cyklům, a to jak časově, tak chováním dlouhodobých držitelů. Ti tradičně prodávají část svých pozic v obdobích růstu, čímž opakují známý vzorec.
K vyváženému pohledu přispívá i argumentace, že halving netratil význam úplně, ale spíše se jeho role proměnila. Dříve byl dominantním spouštěčem cyklů, zatímco dnes se stal jedním z více faktorů ovlivňujících trh. Výsledek je tak méně čitelný: někteří investoři očekávají opakování starého scénáře, jiní sází na nástup nové éry, v níž bude o ceně bitcoinu rozhodovat především globální likvidita a institucionální poptávka.
Současný stav trhu a nálada investorů
Bitcoin se v době psaní článku obchoduje kolem 111 851 USD, což představuje více než 2,5 % růst za poslední týden. Tento vývoj navazuje na období postupného zotavování po letních propadech a ukazuje, že trh si udržuje určitou míru důvěry. Přesto se volatilita nadále objevuje, zejména v krátkodobých časových rámcích, kdy i menší výkyvy globálních trhů dokážou cenu bitcoinu rychle ovlivnit.
Nálada investorů zůstává rozdělená. Část trhu věří v pokračování růstového trendu a očekává nové cenové milníky podpořené přílivy do ETF. Jiní investoři jsou opatrnější a předpokládají, že před dalším růstovým impulsem může bitcoin nejprve klesnout k nižším úrovním podpory.
Závěr: Co čeká bitcoin do budoucna
Budoucnost bitcoinu bude formována kombinací faktorů, které přesahují rámec tradičního čtyřletého cyklu. Mezi nejdůležitější patří příliv kapitálu do ETF fondů, vývoj legislativního prostředí a rozhodnutí centrálních bank ovlivňující globální likviditu.
Halving sice zůstává relevantní pro těžební ekonomiku a vyprávění o dlouhodobé vzácnosti, ale jeho vliv už není jediným určujícím prvkem. Trh se tak stává složitějším a méně předvídatelným než v minulosti.
Je proto nutné vnímat kryptoměny s obezřetností – jde o vysoce volatilní a riziková aktiva, u nichž může i malý externí podnět vyvolat výrazné cenové pohyby. Pro investory to znamená, že kromě potenciálu zhodnocení je nutné vždy počítat i s možností ztrát.