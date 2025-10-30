Tether vydělává miliardy, ale jak dlouho mu to vydrží?
Tether se stal doslova zlatým dolem kryptoměnového světa. Podle odhadů má letos emitent největšího stablecoinu na trhu dosáhnout zisku kolem 15 miliard dolarů, což odpovídá přibližně 41 milionům dolarů denně – tedy téměř půl milionu každou sekundu. Taková čísla by si nezadala ani s největšími giganty Wall Street.
Podle Matta Hougana, investičního ředitele společnosti Bitwise, má Tether dokonce potenciál stát se nejziskovější firmou světa a překonat i ropného giganta Saudi Aramco. Pokud by totiž Tether někdy spravoval aktiva v hodnotě tří bilionů dolarů, úroky z těchto prostředků by mohly přinést více než 120 miliard dolarů ročně – tedy víc, než kolik Aramco vydělalo v minulém roce.
Jenže s rostoucími zisky přicházejí i pochybnosti. Je tento raketový růst udržitelný? A proč vůbec Tether vydělává tolik peněz, i když „jen“ tiskne digitální dolary?
Stroj na peníze
Tether vydává stablecoin USDT, který je pevně navázán na americký dolar v poměru 1:1. S tržní kapitalizací přes 183 miliard USD, což je o 50 % více než ve stejném období loňského roku, je to třetí největší kryptoměna na světě.
Každý vydaný USDT má být podle firmy krytý nízkorizikovými aktivy, která generují výnos. Největší část z těchto rezerv tvoří americké státní dluhopisy, peněžní fondy a hotovostní ekvivalenty. A právě vysoké úrokové sazby posledních let přinesly Tetheru zisky, o jakých se většině fintech firem může jen zdát.
Zajímavé je, že Tether už dávno není jen o stablecoinech. Podle webu BitcoinTreasuries drží firma i 87 475 BTC, tedy přibližně 10 miliard dolarů v bitcoinech.
Generální ředitel Paolo Ardoino označil současnou ziskovost firmy za něco mimořádného – a pokud jsou čísla přesná, má pravdu. Jelikož Tether není veřejně obchodovaná společnost, není možné tato čísla ověřit.
Nedávno se také objevily zprávy, že Tether plánuje získat 20 miliard dolarů výměnou za 3% podíl. To by firmu ocenilo na půl bilionu dolarů – více než Netflix či Samsung, a jen kousek pod tržní kapitalizací Mastercard.
Kam Tether investuje své zisky
Tether rozhodně nesedí na penězích. Naopak – jeho investiční portfolio se rychle rozrůstá. Společnost koupila podíl v italském fotbalovém klubu Juventus, čímž se stala druhým největším akcionářem. Ardoino dokonce naznačil, že by tým rád v budoucnu vlastnil celý.
Firma zároveň investuje do těžby bitcoinu a do startupů zabývajících se blockchainovou analytikou (např. Crystal Intelligence). Dále zvažuje expanzi do nových oblastí jako umělá inteligence, komoditní obchodování, energetika, komunikace či média.
V případě úspěšného navýšení kapitálu chce Tether spolupracovat s vybranou skupinou významných investorů, aby mohl tyto aktivity rozvíjet globálně.
Je ziskovost Tetheru dlouhodobě udržitelná?
A tady přichází ta zásadní otázka za 15 miliard dolarů.
Momentálně je Tether neotřesitelným lídrem mezi stablecoiny, zejména v rozvíjejících se ekonomikách, kde lidé hledají přístup k digitálním dolarům mimo bankovní systém.
Ale ne všude má dveře otevřené. V Evropské unii není USDT dostupný, protože nevyhovuje regulaci MiCA (Markets in Cryptoassets Regulation). To znamená, že Tether přichází o přístup k obrovskému trhu se 450 miliony obyvatel.
Tether nyní plánuje uvést nový stablecoin určený výhradně pro USA – USAT, který má být plně v souladu s americkými předpisy.
Další výzvou je rostoucí konkurence. Zatímco druhý největší stablecoin, circle (USDC), má tržní kapitalizaci kolem 76 miliard dolarů, na obzoru se objevuje nová generace tradičních finančních institucí, které chtějí vydávat vlastní stablecoiny.
Devět velkých bank z Wall Street údajně pracuje na společném stablecoinovém projektu navázaného na měny zemí G7. Konsorcium zahrnuje Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, MUFG Bank, TD Bank Group a UBS.
A pak je tu ještě Fed. Jakmile začne častěji snižovat úrokové sazby, Tether přijde o část výnosů, které generuje z amerických dluhopisů a fondů. Nižší úroky znamenají menší výnosy z rezerv – a tedy i menší zisk.
Zatím se zdá, že Tether má navrch – alespoň do té doby, než mu trh přestane hrát do karet.