Strategy opět nakupuje! Drží už rekordní zásobu bitcoinů
Investiční přístup Michaela Saylora a společnosti Strategy se stala výrazným trendem, který v současnosti přebírá řada dalších firem. Akumulace bitcoinu firmami, které jinak s kryptoměnami ve svém podnikání vůbec nepracují, nabírá na síle a stále více se dostává do popředí zájmu.
I přes tento trend Strategy pokračuje v nákupech bitcoinů a nadále si drží postavení největšího investora. Její poslední nákup měl hodnotu 99,7 milionu USD a za tuto částku společnost získala 850 BTC.
Aktuálně se může pochlubit průměrnou nákupní cenu 73 971 USD za 1 BTC, a to včetně poplatků za nákup. Zároveň drží ve svých zásobách již 639 835 BTC, což je hodnota portfolia k 21. září 2025. Tyto bitcoiny společnost získala dohromady za 47,33 miliardy USD.
Společnost Strategy drží téměř 640 000 mincí bitcoinu
Od začátku letošního roku tak společnost drží nerealizovaný výnos 26 %. Růst bitcoinu byl přitom hnán vzhůru především díky institucionální poptávce. Samotná Strategy získává kapitál na nákupy bitcoinů prostřednictvím emisí akcií. Společnost mezi 15. a 21. zářím přitom prodala akcie STRF s čistým výnosem 19,4 milionu USD a akcie MSTR za 80,6 milionu USD. Tímto krokem získala dalších 100 milionů USD na nákup dalších BTC.
Michael Saylor totiž spoléhá na institucionální přijetí bitcoinu jako primárního platidla. Pokud by se tato vize naplnila, mohl by se bitcoin dostat na piedestal světových měn. Zde je tento směr skutečně správný, ukáže až čas.