Kryptoměna BNB vzrostla nad 1 200 USD! Je meta 2 000 USD reálná?

binance coin blockchain BNB býčí trh Kazachstán krypto
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

BNB láme rekordy

Famózní jízda kryptoměny BNB v sobě nese několik prvků technické analýzy, díky nimž bylo možné její růst předvídat. Kryptoměna v roce 2024 totiž vytvářela vyšší cenová minima, což je známka sílícího nákupního tlaku.

Ten se skutečně projevil, šlo však pouze o krátkodobý růst, po němž následovala delší konsolidace v postranním trendu. Významnou roli sehrála také rostoucí trendová čára. Od té se odrazila, aby zahájila nový cenový růst, na jehož maximech se nyní obchoduje.

Nejbližší support se v rámci historické cenové struktury BNB nachází okolo ceny 1 050 USD. Tato úroveň tak představuje potenciální zónu pro pullback, tedy menší prodejní korekci, kterou by BNB mohlo vytvořit před dalším růstem. Pokud by se cena dostala pod tento support, mohlo by to signalizovat výraznější zamítnutí vyšších hodnot a prodejní korekci.

Týdenní cenový graf kryptoměny BNB, která pokořila hranici 1 200 USD.
Týdenní cenový graf kryptoměny BNB, která již pokořila hranici 1 200 USD. Zdroj: TradingView

BNB dále získává na síle

Díky současnému cenovému růstu se tržní kapitalizace BNB zvýšila na 160 miliard USD, čímž si upevnila pozici čtvrté největší kryptoměny na světě. Spolu s rostoucí cenou tokenu stoupá i obliba blockchainu BNB chain, který aktuálně eviduje více než 2,3 milionu aktivních adres s uzamčenou hodnotou přes 8,23 miliardy USD. Tento růst aktivity tak vedl k vygenerování 4,4 milionu USD na poplatcích z tržních transakcí.

Obliba blockchainu BNB v posledních týdnech prudce stoupá.
Obliba blockchainu BNB v posledních týdnech prudce stoupá. Zdroj: DefiLlama

Zajímavostí je, že Kazachstán se stal první zemí, která prostřednictvím svého fondu Alem Crypto Fund zvolila právě tuto kryptoměnu pro investici. Akcie tohoto fondu se obchodují na newyorské burze a jeho tržní kapitalizace dosahuje 1 miliardy USD. Fond je financován vlivnými investičními skupinami a rodinami z Asie, což posiluje jeho důvěryhodnost i mezinárodní význam.

Blockchain BNB chain navíc v uplynulém měsíci snížil transakční poplatky o 50 %, aby si udržel svou konkurenční výhodu. Nově se tak průměrné náklady na transakci pohybují kolem 0,005 USD, což zvyšuje atraktivitu blockchainu pro uživatele i vývojáře a podporuje další expanzi jeho ekosystému.

2025-10-07 05:36:00
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
