Stablecoiny přinášejí novou příležitost pro masové přijetí kryptoměn
Kryptoměnový průmysl dlouhodobě sní o masovém přijetí a právě stablecoiny mohou být cestou, jak oslovit miliony uživatelů po celém světě. Stabilita v kombinaci s atraktivními výnosy je totiž pro běžné spotřebitele stále lákavější alternativou k tradičním bankovním účtům.
V největších světových ekonomikách klesají úrokové sazby. Evropská centrální banka letos snížila sazby už čtyřikrát, Bank of England třikrát a americký Fed oznámil první pokles v polovině záři. Nižší sazby sice prospívají těm, kteří si půjčují, ale znevýhodňují střadatele. Úroky na běžných účtech zůstávají často nulové nebo výrazně nižší než základní sazby centrálních bank. V mnoha případech musejí klienti své prostředky dokonce vázat na roky dopředu, aby získali lepší podmínky.
Další problém představuje inflace, která ve Spojených státech i Velké Británii stále přesahuje cílovou hranici 2 %. Reálná kupní síla peněz tak dlouhodobě klesá a hotovost bez úročení ztrácí svou hodnotu. Právě zde vstupují do hry stablecoiny, které nabízejí možnost atraktivnějšího zhodnocení a zároveň fungují jako most mezi fiat měnami a kryptoměnami.
Coinbase a atraktivita stablecoinů
O potenciálu stablecoinů ví i burza Coinbase. Její generální ředitel Brian Armstrong nedávno upozornil na to, že většina běžných účtů v Kanadě nabízí 0% úrok, což podle něj „nedává smysl“. Coinbase proto začala nabízet výnos až 4,5 % z držby stablecoinu USDC.
Na rozdíl od bank zde nejsou žádné limity, takže investoři mohou úročit libovolné množství prostředků. V praxi to znamená, že držitelé mohou získat 45 dolarů ročně za každých 1 000 dolarů, které by jinak na běžném účtu nevydělaly nic.
Zatímco rychlé transakce byly dlouho považovány za hlavní výhodu stablecoinů, dnes jsou pro uživatele mnohem atraktivnější právě vyšší výnosy. Tento faktor může být klíčový pro masové přijetí, zejména když si spotřebitelé začnou uvědomovat rozdíl mezi nulovým úročením u bank a reálným zhodnocením prostředků u stablecoinů.
Stablecoiny a jejich výzvy a rizika
Cesta k masovému přijetí stablecoinů ovšem nebude jednoduchá. Velká část veřejnosti totiž stále považuje kryptoměny za složité a odrazující. Je proto nutné zlepšit edukaci a snížit technické bariéry.
Na obzoru se objevují i regulační hrozby. Bank of England navrhla, aby jednotlivci mohli držet pouze omezený objem stablecoinů, a to mezi 10 000 a 20 000 GBP. Proti těmto plánům se ozvali představitelé Coinbase, kteří varují, že podobná omezení jsou nevýhodná pro střadatele i finanční trhy.
Evropské autority navíc upozorňují, že růst stablecoinů navázaných na americký dolar může ohrozit stabilitu eura. Tradiční banky by se pak mohly potýkat s nedostatkem vkladů, což by mohlo omezit jejich schopnost poskytovat úvěry.
Stabilita není samozřejmostí
Stablecoiny musejí také čelit nedůvěře vyvolané událostmi z minulosti. Platforma Celsius například nabízela až 11% výnos na vklady v tetheru, ale nakonec zkrachovala a tisíce klientů přišly o své prostředky. Tyto případy ukazují, že i u stablecoinů je nutná obezřetnost a kvalitní regulace.
Stablecoiny tak nyní stojí na prahu historického okamžiku. Mohou přinést masové přijetí kryptoměn a nabídnout lidem po celém světě výhodnější a spravedlivější způsob zhodnocování úspor. K úspěchu ale nestačí jen atraktivní výnosy.
Budou zapotřebí technologické inovace, transparentní regulace a lepší osvěta. Přesto se zdá, že právě stablecoiny mají nejlepší předpoklady stát se klíčovým mostem mezi tradičními financemi a digitálním světem.