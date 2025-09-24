Wall Street využívá poklesu ceny a přikupují bitcoin: Přichází velký návrat?

Cryptonews Bitcoin

Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Naposledy aktualizováno: 
Společnosti z Wall Street využívají poklesu a přikupují: Přichází velký návrat bitcoinu?

Po nedávné volatilitě na trhu s kryptoměnami, která vystrašila menší investory, bitcoin zůstává překvapivě stabilní a drží se blízko úrovně 113 000 dolarů. Zatímco drobní obchodníci panikaří a prodávají, velcí hráči z Wall Street a globální korporace využívají tohoto poklesu k masivním nakupům.

Denní objemy obchodů dosahují více než 51 miliard dolarů a tržní kapitalizace se stále pohybuje kolem 2,25 bilionu dolarů. To ukazuje, že zájem o největší kryptoměnu zůstává neochvějný.

Instituce vidí šanci tam, kde retail panikaří, a přihazují miliardy

Zatímco retailové publikum často prodává pod tlakem krátkodobých výkyvů, institucionální hráči sází na dlouhodobý růstový trend bitcoinu. Řada velkých společností v posledních dnech oznámila nové miliardové akvizice, a to i přes nepříznivé zprávy na klasických akciových trzích.

Strategy, vedená Michaelem Saylorem, přikoupila další bitcoiny v hodnotě 99,7 milionu dolarů. Firma si tak nadále upevňuje pozici největšího korporátního držitele BTC, a to i přes tlak ze strany akciového indexu S&P 500.

Společnost byla při posledním přezkumu vynechána z indexu S&P 500, i když splnila většinu technických kritérií. Důvodem jsou obavy z vysoké volatility jejích akcií, závislosti na bitcoinu a možného ředění akcionářů při dalším navyšování kapitálu.

Metaplanet z Japonska překvapila ještě větší odvahou. Do bitcoinu vložila 632 milionů dolarů, čímž zvýšila své držby na více než 25 500 BTC – v přepočtu téměř 3 miliardy USD.

Největší show ale předvedla společnost Strive, která po fúzi se Semler Scientific okamžitě investovala 675 milionů dolarů do bitcoinu. Firma nyní drží přes 10 900 BTC. Strive koupila akcie Semler za cenu o 210 % vyšší než tržní hodnota, čímž si zajistila ziskový diagnostický byznys, ale skutečnou prioritou firmy zůstává systematické budování robustní bitcoinové pokladny.

Tyto strategické nákupy ukazují, že instituce nevnímají bitcoin jako riziko, ale jako klíčový prvek své finanční strategie.

Proč je to důležité? Instituce mění hru

Velké korporace dělají přesný opak toho, co by čekali skeptici. Místo ústupu během korekce navyšují pozice. Tím posilují důvěru v trh a vytvářejí ochrannou síť proti hlubším výprodejům.

Důležité je i načasování. Regulátoři po celém světě uvolňují pravidla pro investice do digitálních aktiv, což v kombinaci s rostoucí institucionální poptávkou vytváří ideální půdu pro další růst.

Bitcoin má omezenou nabídku 21 milionů mincí. Pokud budou další firmy následovat příklad společností jako Strategy či Metaplanet, poptávka může mnohonásobně převýšit dostupnou nabídku. V takovém scénáři by se současná cena kolem 113 tisíc dolarů mohla zpětně ukázat jako ideální akumulační zóna.

Wall Street jako motor budoucího ETF boomu

Nedávné kroky institucí navíc posilují pravděpodobnost, že se blíží další vlna schválení ETF. ETF jsou pro institucionální investory pohodlnou cestou, jak získat expozici vůči kryptoměnám bez nutnosti správy privátních klíčů. A právě to může být tím významným katalyzátorem pro další vlnu růstu.

Pokud se podaří prosadit širší nabídku krypto ETF, může to znamenat masivní příliv kapitálu, podobně jako jsme viděli u spotových bitcoinových ETF nebo u ethereum produktů.

Technická analýza bitcoinu: Trh balancuje na hraně

Z pohledu technické analýzy se bitcoin obchoduje těsně pod 200denním EMA (113 450 USD). Pro býky je to klíčová úroveň, jejíž proražení by mohlo zmírnit prodejní tlak. Další bariéra leží na 115 500 USD, pak na 116 150 a 118 000 USD.

Bitcoin testuje klíčové úrovně, medvědí scénář ukazuje možnost poklesu k 110 000 USD.
Bitcoin testuje klíčové úrovně, medvědí scénář ukazuje možnost poklesu k 110 000 USD. Zdroj: TradingView

Na spodní straně hrozí, že při prudším poklesu pod 113 000 USD sklouzne cena bitcoinu směrem k 110 800 nebo dokonce k 108 750 USD.

Indikátor RSI ukazuje hodnotu 36, což značí přeprodaný stav – ideální podmínky pro potenciální obrat, ale obchodníci čekají na potvrzení. Pokud by se bitcoinu podařilo překonat hranici 114 750 USD, mohl by následovat rychlý růst směrem k 120 000 USD.

Dlouhé spodní knoty svíček poblíž 112 500 USD zároveň naznačují, že kupci dipů stále čekají na svou šanci. Ale protože se zatím neobjevila jasná reverzní formace, kontrolu nad trhem mají stále medvědi.

Závěr: Slabí odcházejí, velcí hráči posilují

Zatímco retail pod tlakem emocí vyklízí pozice, velké korporace a instituce berou aktuální situaci jako příležitost pro posílení svých pozic. Bitcoin tak zůstává v rukou těch, kteří se dívají na dlouhodobou perspektivu.

Pokud budou velcí hráči pokračovat v současném tempu, můžeme se brzy ohlédnout na dnešní cenové úrovně jako na ideální vstupní bránu. Wall Street tím posílá jasný vzkaz: budoucnost bitcoinu bude formovat především institucionální adopce.

