Solana získává institucionální podporu: Australská Fitell investuje 100 milionů dolarů, půjde SOL přes 300 USD?
Australská společnost Fitell Corporation, původně známá svým působením ve fitness průmyslu, oznámila zásadní změnu svého byznysu. Firma si zajistila úvěrovou linku v hodnotě 100 milionů dolarů, kterou využije na vybudování robustní Solana treasury, a plánuje se dokonce přejmenovat na „Solana Australia Corporation“.
Firma tímto krokem posouvá hranice institucionální adopce kryptoměn a nastavuje nový standard pro správu firemních aktiv. Tento krok z ní dělá prvního australského institucionálního držitele solany obchodovaného na burze Nasdaq.
Fitell mění směr: První solana treasury za 100 milionů USD
Fitell se nechce spoléhat pouze na klasický staking, ale buduje širší strategii, která zahrnuje DeFi protokoly, řízení rizik i inovativní finanční produkty.
Plány společnosti zahrnují sofistikované finanční nástroje – od opcí a strukturovaných produktů typu „snowball“ až po poskytování on-chain likvidity. Zvolená strategie klade důraz na vysokou likviditu a řízení rizik, aby minimalizovala případné ztráty.
Aby projekt upevnil svou pozici, zapojil dva respektované experty. Společnost angažovala Davida Swaneyho a Cailena Sullivana.
Swaney se v kryptu pohybuje od roku 2017 a specializuje se na on-chain finance a institucionální adopci.
Sullivan patří k veteránům odvětví. Začínal v roce 2013 v Coinbase a dnes stojí u zrodu decentralizované burzy (DEX) Adrena, která patří mezi největší perpetual DEX na síti Solana podle objemu obchodů.
Generální ředitel Fitell Sam Lu zdůraznil, že nasazení této strategie staví společnost mezi lídry adopce solany v Austrálii a širším asijsko-pacifickém prostoru. Cílem je, aby se firma stala největším veřejně obchodovaným držitelem SOL v regionu, což potvrzuje jeho víru v dlouhodobý potenciál tohoto blockchainu.
Solana v hledáčku velkých hráčů
Fitell není jedinou firmou, která masivně sází na solanu, přičemž celkové rezervy institucionálních investorů už dosáhly 13,44 milionu SOL v hodnotě 2,75 miliardy dolarů.
Brera Holdings například nedávno dokončila financování ve výši 300 milionů dolarů. Do této investice se zapojily fondy jako Pulsar Group ze Spojených arabských emirátů, Ark Invest a RockawayX. Získané peníze použije společnost na nákup solany do své firemní pokladny.
Helius Medical Technologies získala rovnou 500 milionů dolarů. Financování bylo vedeno Pantera Capital a cílem je vybudovat speciální fond zaměřený výhradně na nákup SOL.
Ještě dál zašla společnost Forward Industries, která se odklonila od svého původního byznysu v oblasti návrhů a designu zdravotnických prostředků a vydala se cestou digitálních aktiv. V rámci nové strategie podala žádost o navýšení kapitálu o 4 miliardy dolarů prostřednictvím at-the-market (ATM) equity programu, které plánuje použít na investice do solany.
Podle Bo Yua ze společnosti BIT Mining, která sama patří mezi významné držitele SOL, začínají firmy kotované na Nasdaq chápat význam SOL i mateřského blockchainu. Mnohé z nich zapojení do této sítě vnímají jako strategickou výhodu, která může posílit jejich pozici do budoucna..
Může solana dosáhnout 300 USD?
Vstup institucí na trh také přirozeně podporuje optimističtější výhled ohledně ceny SOL. Analytik Ali Martinez například upozornil na vzorec TD Sequential, který indikuje dvojitý nákupní signál s krátkodobým cílem kolem 250 USD.
Solana se aktuálně obchoduje v rostoucím kanálu od začátku srpna, ale hned několikrát narazila na odpor poblíž úrovně 250 USD. Po silném růstu, který následoval po breakoutu z dlouhodobého cenového rozpětí, se altcoinu nepodařilo udržet momentum a dvakrát neúspěšně otestoval horní hranici, což vedlo k poklesu.
Tento pokles nyní posunul cenu zpět do oblasti okolo 208 dolarů. Právě tato zóna, kde se protíná support vzestupného kanálu a klesající trendová linie, je teď klíčová. Pokud se zde solana udrží, může následovat růst k 230 až 250 USD a posílení celého býčího trendu.
V případě, že by support neudržela, otevírá se riziko poklesu k 185 nebo dokonce 162 USD.
Z krátkodobého hlediska je pravděpodobnější pullback, který by ale mohl být příležitostí k dalším nákupům – zejména pokud institucionální poptávka zůstane silná. V takovém scénáři by se cíl 300 USD mohl stát reálným ještě do konce roku.