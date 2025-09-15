Solana uzemnila své odpůrce. Bude dál pokračovat v cenovém růstu?
Solana po nezdařenému začátku roku opět začíná investory zajímat, a to díky svému cenového růstu. Podařilo se jí totiž překonat velmi důležitou rezistenci na ceně 220 USD, která však může hrát zásadní roli i v budoucnu.
Začátkem týdne ale vykazuje mírné oslabení, které může skončit pullbackem právě až na hodnotu 220 USD, ze které se nyní stal support. Pokud bude v trhu i nadále převládat nákupní momentu, měla by se solana od supportu odrazit a pokračovat v cenovém růstu. V případě poklesu pod 220 USD by to naopak mohlo znamenat konec růstového trendu.
Solana je v kurzu
Zatímco cena solany roste, ethereum stagnuje na svých swingových maximech. To může některé investory vést ke spekulacím, že dochází k přesunu kapitálu právě z ETH do SOL. Solaně se daří i v porovnání s dalšími kryptoměnami z TOP 10.
Za jejím cenovým růstem stojí velcí investoři, kteří se specializují na akumulaci různých kryptoměn. Podle dat z CoinGecko například americká společnost Sharps Technology přidala do svého portfolia 2 miliony SOL v hodnotě přes 472 milionů USD. Nákupní cena přitom činila okolo 238 USD, což odpovídá současnému swingovému maximu.
Za přílivem kapitálu do solany může stát také naděje na schválení spotového ETF. Tento krok by mohl do trhu přilákat institucionální investory, což by podpořilo další růst ceny. Spekulace o rozhodnutí SEC proto mohou být jedním z hlavních důvodů, proč se velké investiční společnosti v současnosti o tuto kryptoměnu tolik zajímají.