Solana uzemnila své odpůrce. Bude dál pokračovat v cenovém růstu?

Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Solana po nezdařenému začátku roku opět začíná investory zajímat, a to díky svému cenového růstu. Podařilo se jí totiž překonat velmi důležitou rezistenci na ceně 220 USD, která však může hrát zásadní roli i v budoucnu.

Kurzová zhodnocení kryptoměn ethereum a solana – solana jednoznačně vede.
Kurzová zhodnocení kryptoměn ethereum a solana – solana jednoznačně vede. Zdroj: coinmarketcap.com

Začátkem týdne ale vykazuje mírné oslabení, které může skončit pullbackem právě až na hodnotu 220 USD, ze které se nyní stal support. Pokud bude v trhu i nadále převládat nákupní momentu, měla by se solana od supportu odrazit a pokračovat v cenovém růstu. V případě poklesu pod 220 USD by to naopak mohlo znamenat konec růstového trendu.

Denní cenový graf kryptoměny solana, která se opět probudila k životu.
Denní cenový graf kryptoměny solana, která se opět probudila k životu. Zdroj: TradingView

Solana je v kurzu

Zatímco cena solany roste, ethereum stagnuje na svých swingových maximech. To může některé investory vést ke spekulacím, že dochází k přesunu kapitálu právě z ETH do SOL. Solaně se daří i v porovnání s dalšími kryptoměnami z TOP 10.

Za jejím cenovým růstem stojí velcí investoři, kteří se specializují na akumulaci různých kryptoměn. Podle dat z CoinGecko například americká společnost Sharps Technology přidala do svého portfolia 2 miliony SOL v hodnotě přes 472 milionů USD. Nákupní cena přitom činila okolo 238 USD, což odpovídá současnému swingovému maximu.

Solana Treasury holdings
Solana Treasury holdings. Zdroj: CoinGecko

Za přílivem kapitálu do solany může stát také naděje na schválení spotového ETF. Tento krok by mohl do trhu přilákat institucionální investory, což by podpořilo další růst ceny. Spekulace o rozhodnutí SEC proto mohou být jedním z hlavních důvodů, proč se velké investiční společnosti v současnosti o tuto kryptoměnu tolik zajímají.

