Skončila ethereum rally, nebo se jedná jen o krátkodobou pauzu v růstu?
Po vzoru mnoha dalších kryptoměn klesá i cena etherea. Po otestování oblasti cenových knotů z roku 2021 začalo ethereum oslabovat, což v mnoha investorech vyvolalo skepsi, protože k obratu došlo nedaleko od historických cenových maxim.
Možnost dalšího cenového růstu však stále není úplně vyloučena, jelikož se ethereum obchoduje nad nejbližším supportem, na který v době psaní tohoto článku reaguje nákupní aktivitou. Pokud by nastal pullback a ethereum by se odrazilo od supportu, mohou se investoři velmi brzy dočkat dalšího testu cenových maxim, případně i tvorby těch historicky nejvyšších.
Vrátí se ethereum na vrchol?
Za cenovým poklesem etherea stojí hlavně výběry zisků z ETF fondu. V pondělí 19. srpna totiž došlo k druhému největšímu kapitálovému odlivu z amerických spotových ETF pro ethereum od jejich spuštění. Výběr zisků pod cenovými maximy dává z krátkodobého pohledu určitě smysl, ale z pohledu dlouhodobé investice je to spíše negativní signál.
Ethereum v letošním roce zažívá návrat na výsluní, i když se stále jedná spíše o menší probuzení z dlouhodobého spánku. Jeho pokles je velmi dobře patrný v porovnání s cenou bitcoinu, který doslova ethereum v posledních dvou letech převálcoval. Kryptoměnový pár ETH/BTC tak klesl na své historické dno z roku 2020, od kterého se ale odrazil a nyní roste.
Ethereu se však dosud nepodařilo napodobit trend, který sledujeme na bitcoinu, tedy masovou alokaci kapitálu nejen ze strany drobných investorů, ale zejména ze strany soukromých investičních společností. Každý bitcoinový nadšenec určitě zná společnosti Strategy nebo Metaplanet, avšak o podobných společnostech, které akumulují ETH, se příliš nemluví. To může být dalším psychologickým faktorem, proč se tento trend u altcoinů obecně příliš nerozjel.