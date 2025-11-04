Šéf bankovního giganta Standard Chartered předpovídá novou éru: Budoucnost patří digitálním penězům!
Na konferenci Hong Kong FinTech Week 2025 zazněla od šéfa bankovního giganta Standard Chartered odvážná předpověď.
Generální ředitel Bill Winters prohlásil, že finanční svět stojí na prahu zásadní proměny, která postupně ukončí éru hotovosti a přivede nás do věku zcela digitálních peněz. Podle něj se totiž blíží doba, kdy se veškeré transakce budou vypořádávat prostřednictvím blockchainu.
„Nakonec budou všechny transakce probíhat na blockchainu a všechny peníze budou digitální.“
Tento proces označil za „kompletní přeprogramování finančního systému“.
Standard Chartered: budoucnost financí leží v digitalizaci
Winters zdůraznil, že ačkoli je směr jasný, přesná podoba nového finančního systému zatím není zcela jasná. Proto je nezbytné dál experimentovat a hledat nové cesty, v čemž Hongkong podle něj výrazně vyniká.
Ocenil místní regulátory, kteří dokázali najít rovnováhu mezi inovacemi a regulací, což umožňuje rozvoj fintech bez ohrožení stability systému.
„Hongkong si už vydobyl vedoucí postavení v oblasti finančních inovací. A jsem přesvědčen, že si ho udrží i do budoucna.“
Jeho komentář tak potvrzuje rostoucí význam regionu jako globálního centra pro digitální finance. Zde se totiž střetává vize decentralizovaných systémů s pragmatickým přístupem regulačních orgánů.
HSBC věří v sílu hongkongského finančního ekosystému
Na stejném panelu vystoupil i generální ředitel HSBC Group Georges Elhedery, který vyzdvihl důvěru banky ve finanční a technologický potenciál Hongkongu.
Připomněl nedávný návrh HSBC investovat 13,6 miliardy dolarů do privatizace Hang Seng Bank.
„Tento krok shrnuje, jak silnou důvěru a přesvědčení máme ohledně výhledu finančních a technologických inovací v Hongkongu.“
HSBC zároveň rozšiřuje své působení mimo tradiční bankovnictví – investuje do vzdělávání a výzkumu. Spolupracuje například s Hong Kong University of Science and Technology, kde podporuje rozvoj nové generace inovátorů, kteří by mohli stát u zrodu další vlny finanční transformace.
Připomeňme, že HSBC vznikla už v roce 1865 jako Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Dnes však sídlí v Londýně a patří mezi největší univerzální banky světa.
Hongkong konkurence Švýcarska
Diskuse se zúčastnil také Paul Chan Mo-po, ministr financí Hongkongu. Ten zdůraznil strategickou pozici regionu – nejen jako finančního centra, ale i brány k čínskému trhu.
Na otázku, zda by Hongkong mohl překonat Švýcarsko jako největší centrum pro správu mezinárodního bohatství, odpověděl optimisticky.
„Máme vynikající ekosystém – špičkové produkty, profesionální služby. A navíc máme silné zázemí v pevninské Číně, což nám dodává velkou jistotu a sebevědomí.“
Digitální budoucnost financí se blíží
Vystoupení představitelů Standard Chartered, HSBC i hongkongské vlády ukazuje, že svět financí vstupuje do nové digitální etapy. Od blockchainového vypořádání po rozvoj regulací a vzdělávání – vše směřuje k tomu, že hotovost postupně ztratí význam.
Pokud se tyto předpovědi naplní, můžeme být svědky největší transformace finančního systému v moderní historii – přechodu od papírových peněz k plně digitálním měnám.