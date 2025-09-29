Jsou stablecoiny řešením pro americký dluh ve výši 37 bilionů USD?
Americký prezident Donald Trump během kampaně rozvířil vody, když prohlásil, že by chtěl splácet astronomický dluh USA pomocí bitcoinu (BTC). Suma 37 bilionů dolarů, která visí nad federálním rozpočtem, se ale nedá snadno přehlédnout.
Pro jedny šlo o populismus, pro druhé o vizionářskou myšlenku. A zatímco ve Spojených státech vyvolal jeho plán spíše pobavené úsměvy, v Rusku vyvolala tato rétorika nečekanou reakci.
Poradce prezidenta Vladimira Putina, Anton Kobyakov, totiž přišel s tvrzením, že Washington se chystá převést část dluhopisů do stablecoinů. Podle něj jde o promyšlený tah, jak využít rostoucí vliv USA v kryptoprůmyslu k řešení domácích ekonomických problémů na účet zbytku světa.
Putinův poradce varuje: Stablecoiny jako zbraň proti dluhu
Kobyakov na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku prohlásil:
„Jen si představte jejich dluh – 35 bilionů dolarů. Spojené státy ho resetují na účet celého světa tím, že všechny sví závazky přesunou do kryptoměnového cloudu.“
Dnes už je ale americký dluh ještě vyšší, a to více než 37 bilionů USD.
Podle jeho scénáře by část amerických státních dluhopisů byla převedena do stablecoinů. Tím by se údajně znehodnotily jejich závazky a USA by mohly začít od nuly. Jde o velmi odvážné tvrzení, které ale zatím postrádá konkrétní obrysy.
Faktem je, že Trump už dříve hovořil o Strategické bitcoinové rezervě, jejíž výnosy by mohly pomáhat splácet federální dluh. Ruský poradce však tvrdí, že skutečný plán je ještě odvážnější – postavený právě na stablecoinech.
Kremelsý stratég už ale nevysvětlil, jak by migrace vládního dluhu do stablecoinů měla fungovat a proč by měla vést k jeho devalvaci.
Stablecoiny nejsou kouzelná hůlka
Analytici upozorňují, že myšlenka je spíše konspirační než realistická. Převést byť jen malou část z 37 bilionů dolarů do stablecoinů by podle nich bylo technicky i právně nemožné.
„Dluhopisy USA jsou právní kontrakty. Nemůžete je jednoduše přepsat do podoby stablecoinů, aniž by to nevyvolalo default nebo zásah do legislativy,“ říká Kony Kwong, CEO společnosti GAIB.
Podobně i právnička a COO firmy Symbiotic Jill Friedman dodává, že stablecoiny typu USDT (Tether) nebo USDC (Circle) sice rozšiřují globální přístup k dolarům, ale nejsou emitovány americkou vládou.
Navíc největší z nich, Tether, ani nesídlí v USA a jeho tržní kapitalizace kolem 172 miliard USD je zanedbatelná ve srovnání s americkým dluhem.
Může USA vydat vlastní stablecoin?
Teoreticky ano. Pokud by vláda spustila suverénní stablecoin krytý státními dluhopisy, mohl by se stát dominantním v regulovaném prostředí (tj. banky, fintech společnosti a burzy s licencí).
Soukromé stablecoiny by ale úplně nezmizely. I nadále by měly své místo v decentralizovaném prostředí, při mezinárodních transakcích nebo na neregulovaných trzích. Výsledkem by byl dvojí systém digitálních dolarů: federální stablecoin pro oficiální kanály a soukromé stablecoiny pro decentralizované prostředí.
„Coin wars“ mezi USA a Ruskem
Proč vlastně Kreml přikládá stablecoinům takový význam? Podle analytiků se Rusko obává, že pokud USA získají větší vliv nad jedním z dominantních stablecoinů, mohly by jej využít pro vlastní geopolitické cíle – od posílení dolaru po manipulaci likvidity.
Tento narativ odhaluje novou kapitolu v tichých „coin wars“ mezi Washingtonem a Moskvou.
Ruské prostředí formované socialistickými kořeny pravděpodobně sehrálo roli při zrodu velkých osobností open-source scény, Pavla Durova, zakladatele projektu TON. Díky své pozici světové velmoci navíc Rusko dlouhodobě fungovalo jako útočiště pro cypherpunkery a disidenty, mezi nimiž nechybí ani Edward Snowden, jenž byl pronásledován americkými úřady.
Současně ale převládající centralismus a snaha státu udržet si vliv nad inovativními mozky vedly k tomu, že mnoho talentovaných vývojářů a vizionářů z Ruska odešlo.
Tento odliv mozků přiměl Moskvu hledat nové cesty a výsledkem je snaha vytvořit digitální protiváhu dolarové hegemonii prostřednictvím platformy BRICS+. Prakticky to probíhá několika způsoby:
- Zavádí se BRICS Pay, digitální platební systém umožňující vypořádání obchodních transakcí v národních měnách členských zemí BRICS.
- Pracuje se na možnosti tokenizace aktiv a využívání blockchainových řešení (např. projekty jako BRICS Chain).
- Centrální banky členských zemí koordinují kroky v oblasti digitálních měn centrální bank (CBDC), aby umožnily levnější a rychlejší přeshraniční platby.
Trump a jeho sázka na bitcoin
Zatímco Putinův poradce mluví o stablecoinech, Trump vsadil na jinou kartu – bitcoin. Jeho tým přišel s nápadem vytvořit Strategickou bitcoinovou rezervu, která by mohla v budoucnu růst na hodnotě a přispět ke snížení dluhu.
Odborníci jsou ale skeptičtí. Ben Ritz z Progressive Policy Institute připomněl, že celková tržní kapitalizace bitcoinu ani zdaleka nestačí pokrýt americký dluh.
I kdyby vláda nakoupila jen 5 % veškerých BTC, nestačilo by to ani na pokrytí ročního rozpočtového deficitu. Navíc masivní nákupy by samy o sobě vyvolaly cenovou volatilitu a mohly ohrozit stabilitu trhu.
Teorie, že by stablecoiny mohly vymazat americký dluh, je podle expertů spíše politickým strašákem než realistickým plánem. Přesto ukazuje, že se kryptoměny staly strategickým prvkem mezinárodní politiky.
Jedno je jisté: boj o dominanci v digitálním finančním systému se teprve rozjíždí.