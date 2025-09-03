Pump.fun otřásá Solanou: Project Ascend slibuje konec rug pullů a 100x růst
Zatímco bitcoin prochází korekcí a ethereum se drží v konsolidaci, cena kryptoměny solana stále roste. Na jejím blockchainu zároveň posiluje i token Pump.fun, který těží ze zvýšené aktivity a rostoucí popularity platformy. Obě kryptoměny tak potvrzují silnou dynamiku ekosystému Solana a naznačují, že investoři stále hledají nové příležitosti mimo hlavní kryptoměny.
Solana se obchoduje v růstovém trendu a respektuje hodnotu trendové čáry, od které se sice v posledních dnech trochu vzdálila, ale právě to ještě více podpořilo její růstový trend.
Aktuálně se solana obchoduje těsně pod hodnotou rezistence. Zdá se však, že k testu rezistence již došlo, což může snižovat její validitu. Průraz této rezistence by solaně nejen pomohl vytvořit nejbližší support, ale také by jí otevřel dveře k výraznějšímu cenovému růstu a možná i k návratu na ceny okolo 300 USD.
Solana a Pump.fun
Solaně k růstu může výrazně pomoci i společnost Pump.fun, která se zabývá vývojem meme coinů právě na blockchainu Solana. Tato společnost nově spouští projekt Ascend, který by podle společnosti měl vyřešit problém s udržitelností meme coinů a optimalizovat systém provizí pro tvůrce. Oznámení tohoto projektu pomohlo tokenu PUMP k růstu o 10 %.
Srdcem Project Ascend je systém Dynamic Fees V1. Místo jednotného poplatku se sazby snižují podle toho, jak roste tržní kapitalizace tokenu. Tím Pump.fun motivuje tvůrce, aby své projekty rozvíjeli dlouhodobě, a ne jen krátkodobě spekulovali. Tento krok přichází po neúspěchu předchozího modelu Creator Fees, který nedokázal pokrýt náklady na marketing, vývoj ani listingy na burzách.
Díky novému přístupu se spouštění coinů stává atraktivnější pro široké spektrum uživatelů od jednotlivců a streamerů až po startupy. Pump.fun věří, že tato změna poskytne komunitě jasnější cestu k udržitelnosti a zvýší kvalitu projektů.
Expanzní strategie posiluje roli Pump.fun v ekosystému Solana
Pump.fun v posledních týdnech významně rozšířil své aktivity. Oznámil první akvizici, analytický nástroj Kolscan, který přináší pokročilou datovou analýzu a sociální trading. Spustil také veřejný prodej tokenu s cílem vybrat až 600 milionů USD, což představuje 15 % celkové nabídky tokenu PUMP.
Platforma také zveřejnila revenue dashboard, který ukazuje odkupy tokenů v hodnotě 58 milionů USD, což odpovídá snížení oběhu o více než 4 %. Zároveň založila fond Glass Full Foundation, který má podporovat perspektivní komunitní projekty prostřednictvím likvidity. V srpnu pak Pump.fun uvedl na trh Kolscan leaderboard, jenž umožňuje sledovat nejlepší tradery a influencery v reálném čase.
Dominance nad konkurencí LetsBonk
I když aktivita na Solana DEX v posledních měsících výrazně klesla, Pump.fun dokázal posílit své postavení. Zatímco v červenci dominoval konkurent LetsBonk.fun, od začátku srpna si Pump.fun opět zajistil vedoucí pozici. Podle dat z Dune Analytics dosáhl 2. září denního příjmu 1,13 milionu USD, zatímco LetsBonk jen 381 tisíc USD.
Uživatelé Pump.fun navíc vytvořili během jediného dne téměř 17 tisíc tokenů, tedy téměř trojnásobek oproti LetsBonk. Přestože míra úspěšného přechodu projektů do další fáze zůstává pod 1 %, trend potvrzuje silnou dominanci Pump.fun.
Konec rug pullů?
Hlavní otázkou zůstává, zda Project Ascend dokáže skutečně ukončit éru rychlých a podvodných projektů. Kritici upozorňují, že ani nový model nedokáže úplně zabránit nepoctivým aktérům. Přesto je jasné, že Pump.fun se profiluje jako více než jen „továrna na meme coiny“.
Kombinace dynamických poplatků, sociálních trading nástrojů, likviditního fondu a transparentních metrik posouvá platformu do role klíčového hráče v ekosystému Solana. Pokud se změny osvědčí, může se Pump.fun stát centrálním bodem pro nejúspěšnější projekty a tvůrce v kryptoměnovém světě.