Přináší ethereum příležitost k levnému nákupu?
Místo průrazu cenových maxim zaznamenalo ethereum pokles, který měl tendenci prorazit i hodnotu nejbližšího supportu. To se ovšem zatím nepodařilo, takže se sice ethereum obchoduje v prodejní korekci, ale stále na hodnotách proražených maxim z počátku letošního roku.
Cenový pokles přitom nemusí být ještě zdaleka u konce, protože graf stále nabízí prostor pro další oslabení. V případě, že bude ethereum dále klesat, poslední záchrannou brzdu může být minimum kolem ceny 3 400 USD. Na této ceně totiž v minulosti došlo k agresivnímu vstupu kupců, což vyústilo v růst a vytvoření nového historického maxima.
Bude říjen pro ethereum osudným?
Za poklesem ceny etherea v posledních dnech stojí hlavně kapitálové odlivy ze spotových ETF. Minulý týden patřil k vůbec nejslabším a projevil se výraznými ztrátami.
Například ETF společnosti Fidelity vykázalo odliv 360 milionů USD a ETF BlackRocku dalších 200 milionů USD. Index strachu a chamtivosti nadále signalizuje neutrální náladu na trhu, což naznačuje, že současný výprodej investoři vnímají spíše jako příležitost k levnějším nákupům etherea.
Určité zklamání mezi investory vyvolala také reakce trhu na nedávné snížení základní úrokové sazby Fedem. Očekával se spíše růst cen kryptoměn, protože levnější kapitál obvykle podporuje investiční aktivitu. Místo toho však žádný výraznější růst nepřišel, což posílilo nejistotu v krátkodobém výhledu.
Další riziko může představovat i očekávané schválení spotových ETF pro další altcoiny. To by mohlo mít za následek další kapitálové přesuny, protože institucionální investoři budou diverzifikovat své pozice do nových aktiv. Říjen se tak stává klíčovým měsícem pro cenový vývoj etherea. Přestože fundamenty přinášejí smíšené signály, nálada na trhu zatím zůstává překvapivě neutrální.