Přináší ethereum příležitost k levnému nákupu?

etf ETH ethereum Fed krypto kryptoměny
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
Říjen bude pro ethereum klíčový

Místo průrazu cenových maxim zaznamenalo ethereum pokles, který měl tendenci prorazit i hodnotu nejbližšího supportu. To se ovšem zatím nepodařilo, takže se sice ethereum obchoduje v prodejní korekci, ale stále na hodnotách proražených maxim z počátku letošního roku.

Cenový pokles přitom nemusí být ještě zdaleka u konce, protože graf stále nabízí prostor pro další oslabení. V případě, že bude ethereum dále klesat, poslední záchrannou brzdu může být minimum kolem ceny 3 400 USD. Na této ceně totiž v minulosti došlo k agresivnímu vstupu kupců, což vyústilo v růst a vytvoření nového historického maxima.

Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, jejíž cena výrazně klesla.
Týdenní cenový graf kryptoměny ethereum, jejíž cena výrazně klesla. Zdroj: TradingView

Bude říjen pro ethereum osudným?

Za poklesem ceny etherea v posledních dnech stojí hlavně kapitálové odlivy ze spotových ETF. Minulý týden patřil k vůbec nejslabším a projevil se výraznými ztrátami.

Například ETF společnosti Fidelity vykázalo odliv 360 milionů USD a ETF BlackRocku dalších 200 milionů USD. Index strachu a chamtivosti nadále signalizuje neutrální náladu na trhu, což naznačuje, že současný výprodej investoři vnímají spíše jako příležitost k levnějším nákupům etherea.

Určité zklamání mezi investory vyvolala také reakce trhu na nedávné snížení základní úrokové sazby Fedem. Očekával se spíše růst cen kryptoměn, protože levnější kapitál obvykle podporuje investiční aktivitu. Místo toho však žádný výraznější růst nepřišel, což posílilo nejistotu v krátkodobém výhledu.

Další riziko může představovat i očekávané schválení spotových ETF pro další altcoiny. To by mohlo mít za následek další kapitálové přesuny, protože institucionální investoři budou diverzifikovat své pozice do nových aktiv. Říjen se tak stává klíčovým měsícem pro cenový vývoj etherea. Přestože fundamenty přinášejí smíšené signály, nálada na trhu zatím zůstává překvapivě neutrální.

2025-09-29 14:53:27
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
