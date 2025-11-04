Cryptonews Blockchain

Donald Trump vstupuje do světa predikčních trhů!

Donald Trump krypto kryptoměny platforma Polymarket Predikce
Autor
Martin Klass
Autor
Martin Klass
O autorovi

Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 
Trump vs Polymarket

Predikční trhy zažívají nové období růstu a jejich nejvýraznějším hráčem zůstává Polymarket, který se po několikaleté pauze připravuje na návrat na americký trh. Platforma, která umožňuje obchodovat s pravděpodobností vývoje událostí, se chce znovu prosadit díky sportovním predikcím. Její měsíční objemy obchodů dosáhly na konci roku 2024 hodnoty 2,63 miliardy dolarů a zájem investorů opět roste.

Trump a jeho ambice

Do tohoto prostředí nyní vstupuje Donald Trump se svou společností Trump Media & Technology Group. Ta oznámila spuštění nové platformy Truth Predict ve spolupráci s krypto burzou Crypto.com.

Cílem je umožnit uživatelům sociální sítě Truth Social okamžitě reagovat na vývoj světových událostí a prostřednictvím kolektivní inteligence odhadovat jejich výsledky. Předseda Trump Media Devin Nunes označil projekt za snahu demokratizovat informace a „vrátit kontrolu nad predikčními trhy běžným lidem“.

Skeptici upozorňují, že Truth Predict může narazit na podobné problémy jako Trumpovy předchozí kryptoměnové projekty. NFT kolekce nebo meme coiny spojené s jeho jménem sice vzbudily pozornost, ale rychle ztratily hodnotu. Otázkou zůstává, zda tentokrát půjde o dlouhodobě udržitelný produkt, nebo jen o marketingovou vlnu využívající sílu značky.

Polymarket má stále náskok

Ačkoli je Truth Predict ambiciózním projektem, Polymarket má v současnosti zřetelný náskok. Platforma sdružuje více než 440 tisíc aktivních obchodníků a její návrat do USA podporují silní investoři včetně Intercontinental Exchange, vlastníka newyorské burzy NYSE. Tento kapitál a zkušenosti jí dávají významnou konkurenční výhodu a zároveň potvrzují, že predikční trhy založené na blockchainu mohou fungovat transparentně a legálně.

Souboj Polymarket a Truth Predict tak není pouze střetem dvou platforem, ale i dvou přístupů k digitální ekonomice. Polymarket sází na technologickou preciznost a důvěru uživatelů, zatímco Truth Predict na mediální sílu a politický vliv. O tom, kdo ovládne budoucnost predikčních trhů, rozhodne rychlost, s jakou dokážou obě platformy přetavit pozornost veřejnosti v reálné výsledky.

Šéf bankovního giganta Standard Chartered předpovídá novou éru: Budoucnost patří digitálním penězům!
2025-11-04 14:03:42
Bitcoin jako bezpečný přístav před krachem? Robert Kiyosaki má jasno!
2025-11-03 12:38:00
Ethereum se nadechuje k velkému tahu: Býčí signály naznačují silný závěr roku 2025
2025-11-03 09:56:27
Donald Trump vstupuje do světa predikčních trhů!
2025-11-04 09:39:00
Díky AI vzrostl počet krypto podvodů o 450 %
2025-11-03 11:49:00
Fed znovu snížil úrokové sazby. Co na to cena bitcoinu?
2025-10-31 05:23:00
Fed snížil úrokové sazby a bitcoin ztrácí půdu pod nohama: Je býčí trh u konce?
2025-10-30 10:36:39

Nepřehlédni

Blockchain
Šéf bankovního giganta Standard Chartered předpovídá novou éru: Budoucnost patří digitálním penězům!
Roman Blecha
Roman Blecha
2025-11-04 14:03:42
Bitcoin
Bitcoin jako bezpečný přístav před krachem? Robert Kiyosaki má jasno!
Martin Klass
Martin Klass
2025-11-03 12:38:00
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů