Donald Trump vstupuje do světa predikčních trhů!
Predikční trhy zažívají nové období růstu a jejich nejvýraznějším hráčem zůstává Polymarket, který se po několikaleté pauze připravuje na návrat na americký trh. Platforma, která umožňuje obchodovat s pravděpodobností vývoje událostí, se chce znovu prosadit díky sportovním predikcím. Její měsíční objemy obchodů dosáhly na konci roku 2024 hodnoty 2,63 miliardy dolarů a zájem investorů opět roste.
Trump a jeho ambice
Do tohoto prostředí nyní vstupuje Donald Trump se svou společností Trump Media & Technology Group. Ta oznámila spuštění nové platformy Truth Predict ve spolupráci s krypto burzou Crypto.com.
Cílem je umožnit uživatelům sociální sítě Truth Social okamžitě reagovat na vývoj světových událostí a prostřednictvím kolektivní inteligence odhadovat jejich výsledky. Předseda Trump Media Devin Nunes označil projekt za snahu demokratizovat informace a „vrátit kontrolu nad predikčními trhy běžným lidem“.
Skeptici upozorňují, že Truth Predict může narazit na podobné problémy jako Trumpovy předchozí kryptoměnové projekty. NFT kolekce nebo meme coiny spojené s jeho jménem sice vzbudily pozornost, ale rychle ztratily hodnotu. Otázkou zůstává, zda tentokrát půjde o dlouhodobě udržitelný produkt, nebo jen o marketingovou vlnu využívající sílu značky.
Polymarket má stále náskok
Ačkoli je Truth Predict ambiciózním projektem, Polymarket má v současnosti zřetelný náskok. Platforma sdružuje více než 440 tisíc aktivních obchodníků a její návrat do USA podporují silní investoři včetně Intercontinental Exchange, vlastníka newyorské burzy NYSE. Tento kapitál a zkušenosti jí dávají významnou konkurenční výhodu a zároveň potvrzují, že predikční trhy založené na blockchainu mohou fungovat transparentně a legálně.
Souboj Polymarket a Truth Predict tak není pouze střetem dvou platforem, ale i dvou přístupů k digitální ekonomice. Polymarket sází na technologickou preciznost a důvěru uživatelů, zatímco Truth Predict na mediální sílu a politický vliv. O tom, kdo ovládne budoucnost predikčních trhů, rozhodne rychlost, s jakou dokážou obě platformy přetavit pozornost veřejnosti v reálné výsledky.