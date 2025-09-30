Objeví se bitcoin brzy v rozvahách centrálních bank?
Navzdory zklamání, které na trhy přineslo snížení úrokových sazeb, se bitcoin stále obchoduje nad hodnotou rostoucí trendové čáry. Tento fakt může investory uklidnit při čekání na další výraznější nákupní pohyb. Bitcoin zároveň respektuje i hodnotu supportu na ceně 110 000 USD, která byla v minulosti již několikrát otestována.
Na vyšších časových rámcích se cena bitcoinu nadále pohybuje v postranním trendu, což značí konsolidační pohyb pod hodnotou cenových maxim. Nejedná se však o negativní signál, protože i přes mírný pokles dokážou kupci udržet cenu nad hranicí 110 000 USD.
Deutsche Bank a zajímavý pohled na bitcoin
Pozitivní výhled představila Deutsche Bank, která tvrdí, že do konce roku 2030 by mohly kryptoměny získat místo i v rozvahách centrálních bank.
Analytička Marion Labour upozornila, že Donald Trump svými kroky učinit bitcoin strategickou měnou otevřel cestu k širšímu institucionálnímu přijetí. Tento směr nepřímo potvrdil i americký ministr financí Scott Bessent, když uvedl, že vláda je při budování rezerv odhodlána využít rozpočtovou neutralitu.
Labour také zdůraznila jednu z největších výhod bitcoinu, kterou je nízká korelace s tradičními finančními aktivy. Právě tento faktor může centrálním bankám i investorům pomoci při diverzifikaci portfolií, kdy se snižují kapitálové ztráty, aniž by výrazně klesala ziskovost.
Ještě odvážněji se k tématu postavil Alessio Quaglini, generální ředitel společnosti Hex Trust. Podle něj by banky mohly už během několika měsíců začít svým klientům nabízet služby spojené s kryptoměnami, jako je nákup, prodej či úschova. Tyto služby, dnes běžné v rámci fiat systému, by postupně mohly posílit důvěru nové generace investorů v tradiční finanční instituce.