Nasdaq přichází s revolučním nápadem! Jak to ovlivní bitcoin?

bitcoin BTC Fed krypto kryptoměny NASDAQ
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Naposledy aktualizováno: 
Bitcoin může těžit z požadavku společnosti Nasdaq

Obchodníci i investoři mohou být se současným vývojem na bitcoinu spokojeni. Zdá se totiž, že došlo k zamítnutí nižších hodnot a následnému odrazu od supportní úrovně na ceně 107 000 USD. Od tohoto testu bitcoin postupně roste poměrně stabilním tempem. Jedná se tak o první výraznější nákupní aktivitu od doby, kdy dosáhl svého historického cenového maxima.

Pokud současný trend přetrvá, může bitcoin znovu atakovat historická maxima, jelikož na vyšších cenových úrovních se nenacházejí žádné zásadní rezistence. Další dynamiku by navíc mohl trhu dodat nadcházející výsledek zasedání amerického Fedu. Ten totiž bude rozhodovat o snížení či ponechání úrokových sazeb.

Denní cenový graf bitcoinu, který by mohl výrazně nakopnout výsledek zasedání Fedu.
Denní cenový graf bitcoinu, který by mohl výrazně nakopnout výsledek zasedání Fedu. Zdroj: TradingView

Bitcoin vede revoluci

Velmi výrazný milník může v blízké době ovlivnit celý kryptoměnový trh. Společnost Nasdaq, která ve Spojených státech provozuje akciovou burzu, podala žádost u amerického regulátora SEC o povolení obchodovat s tokenizovanými americkými akciemi. V případě, že by byla tato žádost schválena, jednalo by se o dosud nejvýraznější krok ke spojení tradičních finančních trhů s trhem postaveným na technologii blockchain.

Právě na tuto událost mohou sázet i velcí kupci bitcoinu. Například japonská společnost Metaplanet nedávno navýšila své portfolio o dalších 136 BTC. V současné době tak drží již 20 000 BTC v hodnotě přesahující 2 miliardy USD. Aktivní zůstávají také státy, které bitcoin dlouhodobě podporují. V rámci oslav „Den bitcoinu“ Salvador symbolicky nakoupil 21 BTC, čímž zvýšil své státní rezervy na 6 313 BTC.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
