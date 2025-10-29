Napětí před dnešním rozhodnutím Fed: Bitcoin ztratil tempo a bojuje s klíčovou úrovní 113 000 dolarů
Bitcoin (BTC) dnes mírně oslabil, přičemž dosáhl místního minima 112 111 USD. Důvodem je, že obchodníci začali omezovat expozici vůči rizikovým aktivům před dnešním rozhodnutím Fedu o sazbách.
Po prvním snížení sazeb v září nyní investoři s napětím očekávají další kroky této instituce. Vyhlížejí, zda americká centrální banka potvrdí pokračování cyklu uvolňování, nebo naopak zvolí zdrženlivější tón, který by mohl bitcoin a další riziková aktiva poslat níž.
Trhy vyčkávají na další kroky Fedu
Na trzích dnes vládne napětí – vše se točí kolem úrokových sazeb. Investoři totiž s téměř stoprocentní jistotou očekávají, že americký Fed sníží sazby o 25 bazických bodů.
Gracy Chen, CEO burzy Bitget, k tomu uvedla:
„Pokud Fed naznačí začátek nového cyklu uvolňování, riziková aktiva jako bitcoin by mohla prudce posílit. Naopak jestli zůstane tón opatrný nebo dokonce jestřábí, může přijít rychlá korekce. Trh je momentálně doslova na hraně mezi nadějí a opatrností.“
Dolar v reakci na to mírně oslabil. Klíčovou otázkou ale není jen samotné snížení sazeb. Trhy sledují, zda Fed nenaznačí zpomalení programu kvantitativního utahování (QT) – tedy snižování objemu aktiv v rozvaze. Právě to by totiž mohlo rozhodnout o budoucí likviditě na trzích, a tím i o sentimentu investorů ohledně rizikových aktiv, včetně kryptoměn.
Co můžeme očekávat
Předseda Fedu Jerome Powell dnes oznámí výsledek dvoudenního zasedání FOMC (28.–29. října). Očekává se, že sníží základní sazbu do rozmezí 3,75–4 %, přičemž rozhodnutí bude zveřejněno ve 20:00 SEČ.
Krátce poté Powell vystoupí na tiskové konferenci, která obvykle přináší další vodítka. Trhy budou analyzovat každé slovo v prohlášení i následném Q&A, aby odhadly další směr – především tempo snižování bilance a budoucí vývoj sazeb.
Podle Ryana Leeho, hlavního analytika burzy Bitget, by tento krok mohl mít okamžitý dopad i na kryptoměny:
„Snížení sazeb může přinést novou likviditu na trhy a zvýšit chuť investorů riskovat. To by mohlo vyvolat krátkodobý růst bitcoinu a etherea o 5–10 %. Pokud se navíc zlepší sentiment investorů, může dojít i k přesunu kapitálu z bezpečnějších aktiv do hlavních altcoinů jako solana (SOL) či XRP, což by posílilo atraktivitu kryptoměn jako nástroje pro růst i jako nástroje pro zajištění proti inflaci“
Fed, BoJ a Big Tech: Tři faktory, které hýbou trhy
Tento týden přináší investorům trojitou dávku makro napětí. Kromě Fedu se zítra očekává rozhodnutí Bank of Japan (BoJ), která podle většiny analytiků ponechá sazby beze změny. Pozornost ale přitahuje japonský jen, jenž po amerických výtkách k extrémně nízkým sazbám posílil o 0,3 %. To naznačuje, že devizové trhy jsou napjaté a čekají, jestli BoJ nezmění kurz své politiky.
Další kapitolou jsou výsledky velkých technologických firem. Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon a Meta právě vstupují do nejvytíženější části výsledkové sezóny. Jejich hospodářské výsledky jsou pro trhy klíčové, protože právě Big Tech firmy letos stabilizovaly akciové indexy a pomohly udržet rizikový apetit investorů.
Na kryptoměnových trzích se tak střetávají tři hlavní síly – měnová politika, firemní výsledky a geopolitické napětí. Společně rozhodnou, zda se bitcoin dokáže odrazit, nebo zůstane pod tlakem.
Bitcoin balancuje mezi nadějí a obavami
Pokles bitcoinu k 113 000 USD odráží napjaté očekávání investorů. Trh stojí na pomezí dvou scénářů:
- „Holubičí Fed“ by mohl přinést nádech optimismu a návrat kupní síly,
- Příliš opatrný nebo tvrdý postoj by mohl spustit rychlý ústup investorů z rizikových aktiv.
Výsledek zasedání FOMC tak může rozhodnout nejen o dalším směru americké ekonomiky, ale i o sentimentu na finančních trzích. Pro bitcoin to znamená buď návrat do růstového trendu, nebo nutnost bránit klíčovou úroveň 110 000 USD.