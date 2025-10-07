Nakupovat bitcoin za “draho” se nemusí vyplatit. Na jaké altcoiny se nyní zaměřit?
Zatímco si investoři mohu pořídit bitcoin za nejvyšší ceny v jeho historii, část z nich se raději poohlíží po levnějších alternativách. Zajímavé příležitosti se často nacházejí mezi altcoiny, které kromě nižší pořizovací ceny nabízejí také atraktivní růstový potenciál. V tomto článku se proto zaměříme na tři kryptoměny, které v poslední době přitahují pozornost investorů a mohou nabídnout zajímavý potenciál růst.
Altcoiny, které se vyplatí sledovat
Prvním altcoinem, který by neměl chybět v hledáčku investorů je XRP. Aktuálně se ovšem obchoduje v postranním trendu, tedy konsoliduje. Tato tržní fáze je velmi důležitá, protože po ní často dochází k volatilním cenovým pohybům. Kupci a prodejci se nyní víceméně shodují, že férová cena XRP se pohybuje kolem 3 USD.
Pokud by se mu však podařilo prorazit nejbližší rezistenci na ceně 3,2 USD, mohlo by dojít k výraznějšímu cenovému růstu. Na vyšších hodnotách XRP již nemá žádné zásadní rezistentní zóny. Návrat na historická maxima by tak v případě nákupního impulsu mohl být velmi rychlý.
Čeká cardano volatilní cenový pohyb
Cardano se momentálně obchoduje uvnitř technické formace triangl, která cenový vývoj ohraničuje rostoucí a klesající trendovou čarou. Tento technický pattern obvykle predikuje volatilní cenový pohyb, ovšem již nespecifikuje směr, kterým by mě být veden.
Pokud by vydrželo současné pozitivní klima na kryptoměnových trzích s tím, že nás možná i letos čeká listopadová rally, může cena cardana po průrazu hodnoty 0,9 USD velmi rychle atakovat své cenové maximum.
Výhoda v podobě volatilních spike pohybů
Trochu jiný přístup je potřeba zvolit při analyzování cenového grafu altcoinu Pi, který se obchoduje v dlouhodobém cenovém poklesu. V květnu došlo na této kryptoměně k výrazné nákupní aktivitě, což je situace, na kterou investoři čekají. Na těchto volatilních pohybech mohou investoři realizovat zisk, ale také redukovat případnou ztrátovou pozici. Výhodou Pi tak jsou rychlé volatilní spike pohyby.
Investoři by při výběru vhodných instrumentů neměli posuzovat pouze potencionální zisk, ale také míru rizika spojenou s danou kryptoměnou. V tomto článku jsme se podívali na tři altcoiny, které mají před sebou potencionálně velmi výrazný cenový růst, avšak v každém případě bude důležité, aby nejprve došlo k pozitivnímu stimulu a následně k průrazu nejbližších rezistencí.