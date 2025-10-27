Mezi snem a realitou – může bitcoin do konce roku vystřelit na 250 000 $?
Rok 2025 se pomalu chýlí ke konci a na kryptotrhu panuje zvláštní směsice optimismu a opatrnosti. Zatímco část analytiků stále doufá, že bitcoin dokáže do prosince vystoupat až na 250 000 dolarů, jiní varují, že by k tomu muselo dojít k téměř nemožným událostem. V popředí stojí otázka, zda se letošní rok zapíše do historie jako období velkého průlomu – nebo jen jako další lekce o tom, jak nevyzpytatelný trh s kryptoměnami dokáže být.
Novogratz: Na 250 tisíc by se muselo stát „spousta šílených věcí“
Mike Novogratz, šéf investiční společnosti Galaxy Digital, v rozhovoru pro CNBC prohlásil, že aby bitcoin do konce roku dosáhl 250 000 dolarů, muselo by se stát „spousta šílených věcí“. Podle něj je časový rámec příliš krátký na to, aby trh dokázal vytvořit tak silnou vlnu nákupního tlaku, zvlášť po nedávných výkyvech a ochlazení sentimentu mezi investory.
V současnosti se bitcoin drží v rozmezí 107 000 až 110 000 dolarů, takže by musel během několika týdnů posílit o více než 130 procent. Novogratz proto zůstává spíše zdrženlivý a upozorňuje, že takový scénář by vyžadoval mimořádně příznivou kombinaci politických, ekonomických i tržních faktorů. Jak ale dodává, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se tato „konstelace hvězd“ měla v dohledné době skutečně sejít.
Rozhodující cenové úrovně: 100 000 jako hranice podpory, 125 000 jako rezistence
Podle Novogratze by se i v nejhorším případě měla cena bitcoinu udržet poblíž hranice 100 000 dolarů. Tato úroveň je podle něj nejen technickou, ale i psychologickou podporou, kterou trh poprvé překonal koncem roku 2024 – krátce po znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Každý pokles pod tuto hodnotu proto vyvolává mezi investory zvýšenou pozornost, protože by mohl znamenat změnu dlouhodobého trendu.
Naopak na straně rezistence stojí pásmo mezi 120 000 a 125 000 dolary, které se ukázalo jako klíčové při předchozím růstu. Právě tato úroveň určuje, zda se trh dokáže nadechnout k dalšímu posílení. Novogratz upozorňuje, že k výraznějšímu průlomu by mohly přispět mimořádné události – například politický zásah do politiky Federálního rezervního systému nebo přijetí zákona CLARITY Act, který by přinesl jasnější pravidla pro kryptoměnový trh.
Situaci ovlivňuje také napětí kolem Trumpových cel a očekávaná rozhodnutí Fedu o dalším snižování úrokových sazeb, které trhy vnímají jako potenciální impuls k oživení.
Analytici se rozcházejí: někteří stále sází na velkolepý růst
Zatímco Mike Novogratz zůstává opatrný, jiní známí investoři si svůj optimismus neberou zpět. Arthur Hayes, spoluzakladatel burzy BitMEX, a Tom Lee z investiční firmy BitMine i nadále věří, že bitcoin může do konce roku dosáhnout hodnoty mezi 200 000 a 250 000 dolary. Podle nich se trh nachází v pozdní fázi cyklu, kdy historicky dochází k prudkým růstům, a současné korekce tak mohou představovat poslední šanci pro vstup před dalším výstřelem nahoru.
Jiní analytici ale tvrdí, že je zbytečné fixovat se na konkrétní termíny. Kryptoměnový analytik PlanC připomíná, že trh s bitcoinem funguje v dlouhých cyklech, které se neřídí kalendářem. „Kdokoli si myslí, že bitcoin musí dosáhnout vrcholu právě letos, nerozumí statistice ani pravděpodobnosti,“ napsal v září. Podle této logiky je důležitější sledovat fundamentální vývoj a adaptaci kryptoměn ve světové ekonomice než krátkodobé cenové cíle.
Nový hráč na scéně: velryba s krátkou pozicí za 235 milionů
Zatímco někteří investoři sází na růst, jiní se připravují na další pokles. Podle dat z platformy Hypurrscan otevřel jeden z takzvaných „velrybích“ obchodníků novou krátkou pozici v hodnotě přibližně 235 milionů dolarů, a to ve chvíli, kdy se bitcoin obchodoval kolem 111 190 dolarů. Pozice využívá desetinásobnou páku, což znamená, že i malý pohyb ceny může přinést miliardové zisky – nebo naopak obrovské ztráty.
Analytická společnost Arkham Intelligence upozornila, že jde o stejného obchodníka, který před týdnem vydělal více než 200 milionů dolarů na sázce proti bitcoinu během jeho pádu ke 100 000 dolarům. Nyní tedy zřejmě zkouší zopakovat úspěch, což může naznačovat návrat medvědí nálady na trhu.
Někteří analytici se domnívají, že takto velké pozice mohou krátkodobě ovlivňovat směr trhu a zvyšovat volatilitu, zatímco jiní to vnímají jako přirozený projev toho, že se trh snaží najít rovnováhu po rychlém růstu.
Závěr: 250 000 USD letos? Spíš sen než plán
Odhady, že by se bitcoin mohl do konce roku dostat na 250 000 dolarů, zní sice lákavě, ale většina signálů ze současného trhu tomu nenasvědčuje. Dynamika růstu slábne, investoři jsou opatrní a trh reaguje citlivě na jakékoli ekonomické či politické zprávy. I když se stále objevují hlasy, které věří v prudké oživení, realita naznačuje spíše období konsolidace než nový historický rekord.
To ovšem neznamená, že by bitcoin ztrácel svůj význam. Navzdory výkyvům zůstává nejsilnější a nejvlivnější kryptoměnou, která formuje celý trh digitálních aktiv. Současná fáze může být spíše testem trpělivosti než příležitostí k rychlému zbohatnutí – a právě ti, kdo dokážou zachovat chladnou hlavu, mohou z dlouhodobého pohledu těžit nejvíce. Rok 2025 tak možná nepřinese vysněných 250 000 dolarů, ale může položit pevnější základy pro další růst v letech následujících.