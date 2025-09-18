Cryptonews Altcoiny

MEXC spustila nákup kryptoměn přes Apple Pay a Google Pay

MEXC spustila nákup kryptoměn přes Apple Pay a Google Pay
Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

MEXC a nové platební metody

Svět kryptoměn se neustále vyvíjí a s ním i způsoby, jak se do něj zapojit. Burza MEXC oznámila zásadní novinku, která zpříjemní cestu každému, kdo chce jednoduše a bezpečně nakupovat kryptoměny. Od 8. září 2025 je totiž možné na platformě MEXC nakupovat kryptoměny přímo prostřednictvím Apple Pay a Google Pay. Tato integrace otevírá dveře milionům uživatelů po celém světě, kteří jsou zvyklí na pohodlí moderních platebních metod.

MEXC spustila novou službu, díky které mohou uživatelé nakupovat kryptoměny rychleji a pohodlněji.

Proč nakupovat na MEXC přes Apple Pay a Google Pay

MEXC přináší svým uživatelům kombinaci rychlosti, bezpečnosti a jednoduchosti. Díky podpoře více než 50 fiat měn lze nakoupit přes 30 různých kryptoměn během několika sekund.

Transakce jsou navíc chráněny špičkovým šifrováním a ověřovacími systémy, které Apple Pay a Google Pay používají, což zajišťuje maximální bezpečnost. Celý proces je kromě toho i mimořádně intuitivní. Stačí jen několik kliknutí a kryptoměna je okamžitě připsána na váš účet MEXC.

Na nákup kryptoměny přes Apple Pay nebo Google Pay není potřeba složitý postup. Uživatel si jednoduše otevře stránku „Quick Buy“, vybere kryptoměnu a fiat měnu, kterou chce použít, a při placení zvolí preferovanou platební metodu. Následně už jen stačí dokončit transakci a systém během několika sekund bezpečně připíše prostředky na jeho MEXC účet.

Integrace Apple Pay a Google Pay je důkazem, že MEXC systematicky pracuje na tom, aby zpřístupnila kryptoměnový trh širší veřejnosti. Kombinace jednoduchosti a zabezpečení dává možnost vstoupit do světa kryptoměn i těm, kteří doposud váhali. Tento krok potvrzuje dlouhodobý závazek krypto burzy MEXC poskytovat uživatelům nejen technologicky vyspělou, ale také uživatelsky přívětivou platformu.

Začněte nakupovat kryptoměny na MEXC

Jak nakoupit kryptoměny přes Google Pay a Apple Pay

Díky integraci platebních metod Google Pay a Apple Pay tak mají uživatelé MEXC přístup k rychlému a pohodlnému nákupu kryptoměn. Než začnete, ujistěte se, že máte dokončenou KYC verifikaci. Bez ní by mohly být vaše transakce neúspěšné.

Postup v aplikaci

Krok 1: Otevřete aplikaci MEXC a v menu zvolte možnost Deposit. Poté pokračujte na Quick Buy/Sell.

Nákup kryptoměn na MEXC je velmi jednoduchý a rychlý.

Krok 2: Vyberte fiat měnu, kterou chcete použít, a kryptoměnu, kterou chcete nakoupit. Zadejte požadovanou částku.

Stačí si jen vybrat fiat měnu, kterou chcete použít s tím, že MEXC nabízí přes 50 fiat měn.

Krok 3: Jako platební metodu zvolte Apple Pay nebo Google Pay a potvrďte výběr.

Na MEXC je nově možné využít platby pomocí Google Pay nebo Apple Pay.

Krok 4: Zkontrolujte všechny platební údaje a klepněte na tlačítko Confirm.

Aktuálně nabízí MEXC slevu na nákup kryptoměny pomocí Google Pay nebo Apple Pay.

Krok 5: Pokud službu používáte poprvé, může se zobrazit výzva k zadání země bydliště, telefonního čísla a vyplnění krátkého dotazníku.

Pokud službu na MEXC používáte poprvé budete muset vyplnit i krátký dotazník.

Krok 6: Přidejte nebo vyberte svou platební kartu a dokončete transakci prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay.

Nákup kryptoměn na MEXC pomocí Google Pay nebo Apple Pay vám zabere jen několik málo sekund.

Krok 7: Po úspěšném odeslání platby se zobrazí oznámení Transaction in Progress. Připsání prostředků může chvíli trvat v závislosti na vytížení sítě.

Tip: Zůstaňte na stránce, dokud se platba plně nepotvrdí. Obnovení nebo opuštění stránky během zpracování může způsobit nesrovnalosti.

Začněte nakupovat kryptoměny na MEXC
Čeká bitcoin megalomanský růst? Fed to má ve svých rukou
Bitcoin připraven na průraz. Dá mu Fed zelenou?
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
