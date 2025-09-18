MEXC spustila nákup kryptoměn přes Apple Pay a Google Pay
Svět kryptoměn se neustále vyvíjí a s ním i způsoby, jak se do něj zapojit. Burza MEXC oznámila zásadní novinku, která zpříjemní cestu každému, kdo chce jednoduše a bezpečně nakupovat kryptoměny. Od 8. září 2025 je totiž možné na platformě MEXC nakupovat kryptoměny přímo prostřednictvím Apple Pay a Google Pay. Tato integrace otevírá dveře milionům uživatelů po celém světě, kteří jsou zvyklí na pohodlí moderních platebních metod.
Proč nakupovat na MEXC přes Apple Pay a Google Pay
MEXC přináší svým uživatelům kombinaci rychlosti, bezpečnosti a jednoduchosti. Díky podpoře více než 50 fiat měn lze nakoupit přes 30 různých kryptoměn během několika sekund.
Transakce jsou navíc chráněny špičkovým šifrováním a ověřovacími systémy, které Apple Pay a Google Pay používají, což zajišťuje maximální bezpečnost. Celý proces je kromě toho i mimořádně intuitivní. Stačí jen několik kliknutí a kryptoměna je okamžitě připsána na váš účet MEXC.
Na nákup kryptoměny přes Apple Pay nebo Google Pay není potřeba složitý postup. Uživatel si jednoduše otevře stránku „Quick Buy“, vybere kryptoměnu a fiat měnu, kterou chce použít, a při placení zvolí preferovanou platební metodu. Následně už jen stačí dokončit transakci a systém během několika sekund bezpečně připíše prostředky na jeho MEXC účet.
Integrace Apple Pay a Google Pay je důkazem, že MEXC systematicky pracuje na tom, aby zpřístupnila kryptoměnový trh širší veřejnosti. Kombinace jednoduchosti a zabezpečení dává možnost vstoupit do světa kryptoměn i těm, kteří doposud váhali. Tento krok potvrzuje dlouhodobý závazek krypto burzy MEXC poskytovat uživatelům nejen technologicky vyspělou, ale také uživatelsky přívětivou platformu.
Jak nakoupit kryptoměny přes Google Pay a Apple Pay
Díky integraci platebních metod Google Pay a Apple Pay tak mají uživatelé MEXC přístup k rychlému a pohodlnému nákupu kryptoměn. Než začnete, ujistěte se, že máte dokončenou KYC verifikaci. Bez ní by mohly být vaše transakce neúspěšné.
Postup v aplikaci
Krok 1: Otevřete aplikaci MEXC a v menu zvolte možnost Deposit. Poté pokračujte na Quick Buy/Sell.
Krok 2: Vyberte fiat měnu, kterou chcete použít, a kryptoměnu, kterou chcete nakoupit. Zadejte požadovanou částku.
Krok 3: Jako platební metodu zvolte Apple Pay nebo Google Pay a potvrďte výběr.
Krok 4: Zkontrolujte všechny platební údaje a klepněte na tlačítko Confirm.
Krok 5: Pokud službu používáte poprvé, může se zobrazit výzva k zadání země bydliště, telefonního čísla a vyplnění krátkého dotazníku.
Krok 6: Přidejte nebo vyberte svou platební kartu a dokončete transakci prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay.
Krok 7: Po úspěšném odeslání platby se zobrazí oznámení Transaction in Progress. Připsání prostředků může chvíli trvat v závislosti na vytížení sítě.
Tip: Zůstaňte na stránce, dokud se platba plně nepotvrdí. Obnovení nebo opuštění stránky během zpracování může způsobit nesrovnalosti.