Metaplanet ztrácí 70 % hodnoty: bitcoinové strategie firem pod tlakem
Metaplanet, japonská společnost s jednou z největších bitcoinových rezerv, čelí výraznému poklesu své tržní hodnoty, která se nyní dostala pod úroveň samotných držených aktiv. Tento vývoj není ojedinělý – podobná situace se objevuje i u dalších firem, které drží bitcoin jako součást svých pokladních strategií.
Trend naznačuje ochlazení dřívější euforie spojené s firemní adopcí kryptoměn. Vzniká tak otázka, zda se model „bitcoin v rozvaze“ blíží své hranici, nebo jen prochází obdobím přirozené korekce.
Akcie Metaplanet se obchodují pod hodnotou svých rezerv
Ukazatel mNAV, tedy poměr mezi tržní hodnotou společnosti a hodnotou jejích držených kryptoměn, ukazuje, že Metaplanet se aktuálně obchoduje pod úrovní svých bitcoinových rezerv. To znamená, že tržní ocenění firmy je nižší než samotná hodnota aktiv, která drží ve své bilanci, což je u veřejně obchodovaných společností výjimečná situace.
Podle dostupných údajů drží Metaplanet přibližně 30 823 bitcoinů v celkové hodnotě zhruba 3,4 miliardy dolarů. Naproti tomu tržní kapitalizace firmy tuto částku v současnosti nedosahuje.
Akcie Metaplanetu se aktuálně obchodují přibližně za 460 jenů za kus, což znamená, že investoři oceňují společnost levněji, než kolik činí hodnota jejích kryptoměnových aktiv. Tento rozdíl naznačuje postupnou ztrátu důvěry v dlouhodobou strategii firmy a její schopnost efektivně využívat své bitcoinové rezervy.
Podle Marka Chadwicka, analytika japonských akcií publikujícího na platformě Smartkarma, představuje tento vývoj „splasknutí bubliny“ v oblasti bitcoinových korporací.
Chadwick upozorňuje, že počáteční euforie spojená s hromaděním bitcoinu ve firemních bilancích ustupuje realističtějšímu pohledu investorů. Metaplanet se tak stává symbolem obratu nálady na trhu, který začíná zpochybňovat udržitelnost dosavadního modelu firemního držení kryptoměn.
Rozsáhlý pokles napříč celým sektorem
Podobný vývoj jako u Metaplanetu sledujeme i u dalších společností, které drží bitcoin jako součást svých bilancí – například Twenty One, Semler Scientific nebo NAKA. Tyto firmy se stejně jako Metaplanet ocitly v situaci, kdy se jejich akcie obchodují pod hodnotou držených kryptoměn. Trh tak signalizuje, že investoři již nejsou ochotni platit prémii za samotnou expozici vůči bitcoinu.
Podle údajů z výzkumu K33 Research nyní 26 ze 168 veřejně obchodovaných společností s bitcoinovými rezervami dosahuje tržní kapitalizace nižší, než je hodnota jejich držených aktiv. Tento fenomén je jasným signálem změny nálady na trhu – od euforie z růstu bitcoinu k období střízlivého přehodnocování rizik. Firemní model „bitcoin v rozvaze“ tak prochází prvním skutečným testem své udržitelnosti.
K poklesu přispívá i výrazné zpomalení firemních nákupů bitcoinu. Data společnosti CryptoQuant ukazují, že objem měsíční akumulace se od července propadl přibližně o 95 %. Zatímco ještě v létě nové firmy oznamovaly své vstupy do bitcoinu, nyní je zájem minimální. Tento útlum odráží ochlazení trhu i opatrnější přístup vedení firem vůči dalším investicím do kryptoměn.
Kromě poklesu důvěry investorů hrají roli také vyšší úrokové sazby, které zvyšují náklady na financování firemních nákupů. Držení neúročeného aktiva, jako je bitcoin, se tak stává ekonomicky méně výhodným. V prostředí rostoucích sazeb firmy upřednostňují bezpečnější a výnosovější nástroje, což dále prohlubuje tlak na valuace „bitcoinových“ společností.
Analytická varování a změna dynamiky trhu
Na rizika současného modelu firemního držení bitcoinu dlouhodobě upozorňují analytici z firem VanEck a Coinbase Research. Podle nich je strategie založená pouze na akumulaci bitcoinu bez výnosu „neškálovatelná“ a v prostředí rostoucích úrokových sazeb stále méně udržitelná.
Matthew Sigel, vedoucí oddělení digitálních aktiv ve společnosti VanEck, varoval už v polovině roku 2025, že firmy, jejichž akcie se obchodují poblíž nebo pod hodnotou držených kryptoměn, riskují „erozi kapitálu místo jeho tvorby“. Doporučil pozastavit programy emisí akcií, pokud tržní hodnota společnosti klesne pod 0,95násobek čisté hodnoty jejích aktiv.
Analytici zároveň upozorňují na strukturální slabiny současného přístupu – především záporný carry trade, kdy firmy financují nákupy bitcoinu dluhem s vyššími úroky, než jaký výnos z těchto aktiv získávají. Spolu s absencí výnosu a rostoucími náklady na kapitál se tato strategie stává stále rizikovější.
Trh se tak posouvá od období, kdy byly akcie firem s bitcoinem v bilanci obchodovány s výraznou prémií, k prostředí typu „hráč proti hráči“. V něm už nelze spoléhat na automatický růst hodnoty, ale na schopnost firem aktivně řídit rizika a efektivně pracovat s kapitálem.
Co to znamená pro bitcoin jako firemní aktivum
Současný propad Metaplanetu zpochybňuje myšlenku, že bitcoin může dlouhodobě sloužit jako stabilní firemní rezerva. Ukazuje se, že samotné držení kryptoměny bez výnosu a bez aktivního řízení rizik není udržitelné. Firmy začínají přehodnocovat strategie a hledají nové modely, které by spojily expozici vůči bitcoinu s finanční efektivitou.
Jedním z aktuálních příkladů je krok společnosti Strategy Inc., která v říjnu 2025 získala 27,3 milionu USD prostřednictvím prodeje přednostních akcií, aby nakoupila 220 BTC. Tímto způsobem rozšířila své rezervy, aniž by musela prodávat jiná aktiva. Tento přístup ukazuje, že korporace se učí využívat kapitálové trhy kreativně a snaží se zůstat v pozici vůči bitcoinu i přes zvýšenou volatilitu.
Tento trend naznačuje posun od pasivního držení kryptoměn k aktivnímu kapitálovému řízení. Firmy kombinují bitcoin s jinými nástroji – například tokenizovanými dluhopisy nebo výnosovými stablecoiny – aby zlepšily likviditu a stabilitu bilancí. I přes aktuální pokles zůstává bitcoin pro mnohé společnosti strategickým aktivem, které chtějí využívat dlouhodobě a efektivněji než dosud.
Závěr
Metaplanet se stal symbolem obratu trendu – od euforie k realističtějšímu pohledu na roli bitcoinu ve firemních financích. Ukazuje se, že samotné držení kryptoměn bez výnosu a strategie řízení rizik není dlouhodobě udržitelné. Firemní bitcoinové strategie tak stojí na rozcestí mezi vírou v dlouhodobý růst a potřebou ekonomické efektivity a finanční stability.
Zároveň je třeba připomenout, že investování do kryptoměn je vysoce rizikové. Ceny digitálních aktiv mohou prudce kolísat a i zkušené firmy či investoři čelí značné nejistotě. Každý, kdo uvažuje o vstupu na kryptoměnový trh, by měl postupovat obezřetně, diverzifikovat rizika a neinvestovat více, než si může dovolit ztratit.