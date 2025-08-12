Metaplanet se zařadila mezi největší kupce bitcoinu na světě
Současný růst bitcoinu, který se obchoduje těsně pod svými historickými cenovými maximy, pohání především poptávkou ze strany velkých investičních společností a institucí. Tyto subjekty pokračují v akumulaci bitcoinu i přesto, že se jeho cena stále nachází kousek od maxim.
Historie ukazuje, že každý, kdo nakoupil bitcoin na jeho cenovému maximu, se dříve či později dostal do zisku. Mezi nejaktivnější hráče v tomto trendu patří společnost Metaplanet, která se výrazně zapojila do akumulace a postupně si vydobývá pevnou pozici v pomyslné bitcoinové lize.
Metaplanet je veřejně obchodovaná japonská akciová společnost kótovaná na tokijské burze cenných papírů. Aktuálně drží 18 113 BTC v hodnotě okolo 2,1 miliardy USD. Původně společnost působila v oblasti hotelnictví, ale v roce 2024 přeorganizovala svůj byznys a nyní se věnuje výhradně digitálním aktivům.
Obchodní strategii převzala od populární společnosti Strategy a nyní ji plní s cílem navýšit své držby bitcoinu na 21 000 BTC do roku 2026. Tento ambiciózní plán potvrzuje, že Metaplanet patří mezi nejvýznamnější veřejně obchodované společnosti aktivně investující do bitcoinu.
Finance společnosti Metaplanet
Metaplanet nakupuje bitcoin podobně jako společnost Strategy, a to prostřednictvím emise různých investičních produktů. Hlavním nástrojem jsou bezúročné konvertibilní dluhopisy, které společnost dosud emitovala v celkové hodnotě 1,82 miliardy USD. Další kapitál na nákupy BTC získává společnost vydáváním prioritních akcií. Tento způsob jí již přinesl 85,91 milionu USD, které využívá právě k rozšíření svých bitcoinových rezerv.
Díky plánu, který se jí zatím daří úspěšně plnit, patří společnost Metaplanet mezi největší kupce bitcoinu na světě. Přesto zůstává bitcoin i přes aktuální cenový růst vysoce volatilním finančním aktivem, což může v budoucnu vyvíjet tlak na finanční stabilitu společnosti.