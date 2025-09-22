Metaplanet je už pátou největší společností držící bitcoin
Japonská společnost Metaplanet znovu přitáhla pozornost celého kryptoměnového trhu, když oznámila svůj dosud největší nákup bitcoinu. Společnost totiž koupila 5 419 BTC v celkové hodnotě 632,53 milionu dolarů, čímž si upevnila svou pozici na seznamu nejvýznamnějších světových společností investujících do digitálních aktiv. Tento krok podtrhuje její jasně nastavenou strategii soustředěnou na právě bitcoin jako klíčovou součást svého portfolia.
Metaplanet dál udivuje krypto svět
Podle vyjádření generálního ředitele Simona Geroviche činí celkové držby společnosti k 22. září 2025 již 25 555 BTC v hodnotě 2,71 miliardy dolarů. Průměrná nákupní cena jednoho bitcoinu tak vychází na 106 065 dolarů.
Metaplanet se díky tomu posunula na pátou příčku mezi největšími veřejně obchodovanými společnostmi držícími bitcoin a předstihla společnost Bullish, která vlastní přibližně 24 300 BTC. Na čele žebříčku ovšem stále zůstává americká společnost Strategy se svými více než 639 835 BTC.
Významnou skutečností je, že Metaplanet v roce 2025 dosáhla výnosu z bitcoinu ve výši 395,1 %, což ukazuje na efektivitu a načasování její akumulační strategie. Přitom ještě v polovině dubna držela společnost pouze 4 525 BTC a do konce roku plánovala dosáhnout hranice 10 000 BTC.
Tento cíl se podařilo překonat už v červnu. Původní plán počítal s akumulací 21 000 BTC do roku 2026, avšak s rostoucími ambicemi vedení představilo tzv. „555 Million Plan“. Cílem tohoto plánu je do roku 2027 shromáždit až 210 000 BTC v hodnotě 5,4 miliardy dolarů.
Aby Metaplanet své záměry uskutečnila, využívá také prodej akcií. Na začátku září společnost získala 1,4 miliardy dolarů prostřednictvím emise 385 milionů nových akcií. Získané prostředky chce směřovat výhradně na nákup dalších bitcoinů. Tento přístup potvrzuje dlouhodobou vizi společnosti stát se lídrem mezi bitcoinově orientovanými společnostmi.
Akcie Metaplanet ovšem klesají
Reakce trhu byla ovšem smíšená. Akcie Metaplanet na tokijské burze po oznámení klesly o 1,64 % a za poslední měsíc ztratily už více než 28 %. Přesto si od začátku roku udržují růst přesahující 66 %. Samotný bitcoin se v době oznámení obchodoval kolem 114 500 dolarů.
Strategie společnosti Metaplanet je považována za jednu z nejagresivnějších na trhu. Přesto je transparentní a jasně komunikovaná.
Spojení rychlé akumulace s dlouhodobými cíli dává investorům i analytikům jasný signál, že japonská společnost hodlá hrát zásadní roli ve světě korporátního investování do bitcoinu. Její kroky tak budou v následujících letech patřit k nejbedlivěji sledovaným událostem nejen v kryptoměnovém sektoru, ale i v širším kontextu globální ekonomiky.