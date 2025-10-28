Masivní burn zažehnul explozi: Snorter Bot token předvádí ohnivý debut!
Na krypto scéně se objevila nová hvězda – Snorter Bot (SNORT). Tento nový a rychle rostoucí Telegram trading bot je podle mnoha analytiků považován za nástupce legendárního Banana Gun.
Oficiálně odstartoval svůj provoz na Solaně a Ethereu, a to rovnou ve velkém stylu – spálením 50 % celkové nabídky tokenů. Navíc byl spuštěn claim SNORT, takže první investoři si mohou své tokeny vyzvednout na webu projektu a začít s nimi obchodovat. Snorter Bot tím vstupuje do ostrého provozu.
Základem projektu je technologie Solana, která umožňuje rychlé a levné transakce. A právě kombinace rychlosti a nízkých poplatků dává Snorter Bot výraznou konkurenční výhodu.
Snorter Bot přichází s nejnižšími poplatky na trhu
Jedním z hlavních trumfů projektu je extrémně nízký poplatek 0,85 % za transakci, což je nejnižší sazba mezi všemi známými Telegram boty. Uživatelé, kteří drží token SNORT, navíc získávají neomezený přístup k „snipingu“ – automatickým nákupům nových tokenů přesně v okamžiku jejich spuštění.
„Sniping mode“ je snem každého obchodníka, protože umožňuje nakoupit dřív, než se cena stihne rozjet. Právě tato funkce vytváří organickou poptávku po tokenu SNORT, jelikož stále více traderů chce využívat prémiové možnosti, které konkurence nenabízí.
Zájem investorů potvrzuje i úspěšná předprodejní fáze. Ti, kdo se zapojili včas, už teď vidí první zisky, přestože trh aktuálně prochází mírným ochlazením. Analytici očekávají, že kapitál začne proudit až po krátké konsolidaci, jakmile se projekt plně stabilizuje.
Token debutoval na 0,1083 USD, ale po počátečním srovnání spreadu mezi Solanou a Ethereem se cena stabilizovala kolem 0,0785 USD. Uzamčená likvidita nyní dosahuje přibližně 432 000 USD, což z technického pohledu představuje solidní základ pro tržní stabilitu.
Tento objem likvidity zároveň snižuje riziko tzv. „rug pullu“, tedy situace, kdy vývojáři náhle stáhnou kapitál z poolu a projekt nechají padnout.
Telegram boti: Nový zlatý důl kryptotraderů
V rámci ekosystému Telegram trading botů se Snorter Bot dostává do rychle rostoucího segmentu, který už překročil tržní kapitalizaci 500 milionů dolarů. Hlavní projekty dosahují hodnot kolem 80 milionů, zatímco SNORT odstartoval s kapitalizací 18,3 milionu USD – tedy s obrovským prostorem pro růst.
Mnozí investoři vnímají současnou cenu jako atraktivní vstupní bod. Obzvláště pokud se projektu podaří zopakovat úspěch předchůdců jako banana gun (BANANA).
K růstu přispívá i celkový trend algoritmického obchodování a větší důraz na automatizaci. Telegram se díky svému globálnímu dosahu a jednoduchosti používání stal hlavním centrem pro tyto aplikace.
V tomto prostředí může Snorter Bot, který kombinuje rychlost Solany, intuitivní rozhraní a promyšlenou tokenomiku, patřit mezi nejambicióznější projekty roku.
50% token burn zažehl býčí sentiment
24. října došlo ke spálení 250 milionů tokenů SNORT, tedy přesně poloviny celkové nabídky. Tento masivní burn okamžitě nastartoval optimismus investorů a zvýšil vzácnost tokenu, což může z dlouhodobého hlediska podpořit jeho cenu.
Z původních 500 milionů tokenů zůstalo v oběhu jen 250 milionů. Navíc 26,5 milionu tokenů je uzamčeno ve stakingovém smart kontraktu, což dále snižuje nabídku v oběhu a ukazuje důvěru držitelů v budoucí růst projektu.
Tým zároveň potvrdil, že bot je téměř připraven k plnému spuštění, což může být dalším katalyzátorem růstu. Kombinace nižší nabídky, bleskové rychlosti a minimálních poplatků vytváří ideální půdu pro silný růstový trend.
Někteří analytici dokonce nevylučují exponenciální růst, pokud si Snorter udrží tempo inovací a přiláká větší počet aktivních traderů.
Snorter Bot připraven „zařvat“ na trzích
Snorter Bot je postaven kompletně na Solaně, což mu umožňuje zpracovávat bloky s finalitou pod jednu sekundu a s poplatky v řádu zlomků centu. To mu poskytuje výraznou konkurenční výhodu v klíčové disciplíně – snipingu.
Tato technika spočívá v automatickém nákupu nově vydaného tokenu okamžitě po jeho spuštění, tedy dřív, než většina trhu vůbec stihne reagovat. Výsledkem je rychlé zhodnocení kapitálu, pokud bot provede obchod v pravý moment.
Podle on-chain dat se do projektu začínají zapojovat i velryby – tedy velcí investoři, kteří tradičně předbíhají retail. Mnozí proto očekávají, že SNORT by mohl v následujících dnech doslova vzlétnout.
Zájemci mohou sledovat nejnovější aktualizace projektu na oficiálních profilech Snorter Bot na X (Twitteru) a Instagramu. Zde tým pravidelně sdílí informace o vývoji bota, partnerství a plánovaných funkcích.
Token je momentálně dostupný na hlavních decentralizovaných burzách (DEX). Zároveň ho lze pohodlně spravovat přes mobilní aplikaci Best Wallet, kterou najdete na Google Play i App Store.Získejte náskok – stáhněte si Best Wallet a obchodujte SNORT kdykoli a odkudkoli!