Cryptonews Bitcoin

Kryptoměnový trh odepsal 19 miliard dolarů: Šlo o manipulaci trhu nebo přirozené čištění trhu od přepákovaných pozic?

binance bitcoin BTC krypto kryptoměny likvidace
Autor
Roman Blecha
Autor
Roman Blecha
O autorovi

Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Číst autora
Naposledy aktualizováno: 

Kryptotrh zažil v pátek jeden z nejdramatičtějších momentů letošního roku – během několika hodin došlo k likvidacím pozic v hodnotě přes 19 miliard dolarů. Zatímco část obchodníků obviňuje velké hráče z koordinovaného výprodeje, analytici mluví spíše o přirozeném deleveragingu – tedy řízeném vypuštění přehnané páky po měsících agresivního longování.

Kryptotrh si odfoukl: Open interest se propadl o téměř 50 %

Dopad pádu na derivátový trh byl ohromný. Podle dat platformy DefiLlama klesl open interest na perpetual futures kontraktech z 26 miliard USD na necelých 14 miliard. Jde o jeden z největších jednodenních poklesů v historii – téměř 50%.

Masakr na kryptotrhu: open interest se propadl o téměř polovinu během pár hodin.
Masakr na kryptotrhu: open interest se propadl o téměř polovinu během pár hodin. Zdroj: DeFiLlama

Tyto události doprovázel rekordní nárůst poplatků za půjčky na lending protokolech, které vystřelily na více než 20 milionů dolarů za den, což je historické maximum. Zároveň však celkový objem vypůjčených prostředků klesl poprvé od srpna pod 60 miliard dolarů.

Jinými slovy, trh vypustil páru, odstranil přepákované pozice a po týdnech přehnaného optimismu došlo ke klasickému resetu trhu.

Analytici: Žádný chaos, jen přirozený deleveraging

Navzdory spekulacím o záměrné manipulaci ukazují blockchainová data spíše na organický reset trhu. Analytik Axel Adler Jr. z platformy CryptoQuant uvedl, že až 93 % poklesu open interestu tvořilo běžné vynucené uzavírání pozic, nikoli kaskádové likvidace.

Zhruba 1 miliarda dolarů pocházela z likvidací dlouhých pozic skrze vysokou finanční páku na BTC. Adler to označil za mimořádně zralý moment pro Bitcoin, kdy trh sám koriguje přehnanou páku bez panického výprodeje.

Objem bitcoinových futures vyskočil na 128 miliard dolarů – trh se čistí, ne hroutí.
Objem bitcoinových futures vyskočil na 128 miliard dolarů – trh se čistí, ne hroutí. Zdroj: Axel Adler Jr. / X

Podezření z manipulace

Ne všichni analytici se ale s tímto pohledem ztotožňují. Někteří upozorňuj na to, že velcí market makeři pád prohloubili stažením likvidity v nejkritičtější chvíli.

Podle blockchainového analytika známého jako YQ vzniklo během pátečního výprodeje tzv. „liquidity vacuum“, které pád ještě prohloubilo. Market makeři údajně začali stahovat likviditu už ve 21:00 UTC, tedy krátce poté, co Donald Trump oznámil nová 100% cla na čínský dovoz.

Tato zpráva spustila první vlnu otřesů. Během dvaceti minut většina kryptoměn dosáhla dna a hloubka trhu (market depth) se podle YQ propadla o 98 %.

Likvidační spirála: panika, ústup market makerů a dominový efekt uzavírání pozic.
Likvidační spirála: panika, ústup market makerů a dominový efekt uzavírání pozic. Zdroj: YQ / X

Binance pod palbou kritiky

Podle dat z Coinwatch se 98% kolaps likvidity odehrál přímo na burze Binance, největší globální kryptoměnové burze.

Náhlý ústup hlavních market makerů (modrý a tyrkysový) drasticky ztenčil likviditu na burze Binance.
Náhlý ústup hlavních market makerů (modrý a tyrkysový) drasticky ztenčil likviditu na burze Binance. Zdroj: Coinwatch

„Když se ceny začaly hroutit, hlavní market makeři okamžitě stáhli všechny příkazy. O hodinu a půl později modrý začal poskytovat likviditu ve srovnatelné míře jako dříve. Mezitím tyrkysový v knihách sice je, ale jen velmi okrajově,“ uvedli analytici Coinwatch.

U jiného, blíže neupřesněného tokenu zalistovaného na Binance s tržní kapitalizací přes 5 miliard dolarů dva ze tří market makerů na pět hodin úplně zmizeli z trhu. Coinwatch potvrdil, že je v kontaktu s těmito subjekty a snaží se urychlit jejich návrat do order booku.

Náhlý výpadek dvou market makerů způsobil prudké rozšíření spreadů a ochromil likviditu.
Náhlý výpadek dvou market makerů způsobil prudké rozšíření spreadů a ochromil likviditu. Zdroj: Coinwatch

Ať už šlo o úmysl, nebo přirozený tržní proces, jedno je jisté – kryptoměnový trh prošel očistou, která může být paradoxně zdravá. Po měsících agresivní páky a euforie přichází fáze, kdy se eliminují slabé pozice a obnovuje zdravější tržní struktura.

Metaplanet ztrácí 70 % hodnoty: bitcoinové strategie firem pod tlakem
2025-10-16 05:55:00
Kryptoměnový trh odepsal 19 miliard dolarů: Šlo o manipulaci trhu nebo přirozené čištění trhu od přepákovaných pozic?
2025-10-16 11:53:00
Kryptoměnový trh zasáhl výprodej v hodnotě 19 miliard USD. Co stálo za lavinou likvidací?
2025-10-15 05:46:00
Instituce sází na krypto: Společnost Strategy přikoupila ve slevách 220 dalších mincí bitcoinu
2025-10-15 11:47:00
Blíží se finanční apokalypsa? Robert Kiyosaki sází na ethereum a stříbro!
2025-10-14 11:57:57
Historický propad bitcoinu o 20 tisíc USD! Investoři ale zůstávají pozitivní
2025-10-14 08:54:32
Chamtivost na kryptoměnovém trhu během 24 hodin vystřídal strach: Čeká nás další výprodej?
2025-10-13 11:53:18

Nepřehlédni

Bitcoin
Metaplanet ztrácí 70 % hodnoty: bitcoinové strategie firem pod tlakem
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-10-16 05:55:00
Bitcoin
Instituce sází na krypto: Společnost Strategy přikoupila ve slevách 220 dalších mincí bitcoinu
Jakub Ondruška
Jakub Ondruška
2025-10-15 11:47:00
Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv kombinuje hluboké technické znalosti s aktuálním přehledem o dění v kryptosvětě. Ve svých textech se zaměřuje na trendy v DeFi, NFT a makroekonomické vlivy na kryptoměnové trhy, které dokáže přiblížit jak nováčkům, tak ostříleným investorům.
Číst více
Crypto News in numbers
editors
Seznam autorů + 66 dalších
2M+
Počet aktivních čtenářů Cryptonews z celého světa
250+
Návody a recenze
8+
Počet aktivních let na trhu
70+
Mezinárodní tým autorů