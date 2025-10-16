Kryptoměnový trh odepsal 19 miliard dolarů: Šlo o manipulaci trhu nebo přirozené čištění trhu od přepákovaných pozic?
Kryptotrh zažil v pátek jeden z nejdramatičtějších momentů letošního roku – během několika hodin došlo k likvidacím pozic v hodnotě přes 19 miliard dolarů. Zatímco část obchodníků obviňuje velké hráče z koordinovaného výprodeje, analytici mluví spíše o přirozeném deleveragingu – tedy řízeném vypuštění přehnané páky po měsících agresivního longování.
Kryptotrh si odfoukl: Open interest se propadl o téměř 50 %
Dopad pádu na derivátový trh byl ohromný. Podle dat platformy DefiLlama klesl open interest na perpetual futures kontraktech z 26 miliard USD na necelých 14 miliard. Jde o jeden z největších jednodenních poklesů v historii – téměř 50%.
Tyto události doprovázel rekordní nárůst poplatků za půjčky na lending protokolech, které vystřelily na více než 20 milionů dolarů za den, což je historické maximum. Zároveň však celkový objem vypůjčených prostředků klesl poprvé od srpna pod 60 miliard dolarů.
Jinými slovy, trh vypustil páru, odstranil přepákované pozice a po týdnech přehnaného optimismu došlo ke klasickému resetu trhu.
Analytici: Žádný chaos, jen přirozený deleveraging
Navzdory spekulacím o záměrné manipulaci ukazují blockchainová data spíše na organický reset trhu. Analytik Axel Adler Jr. z platformy CryptoQuant uvedl, že až 93 % poklesu open interestu tvořilo běžné vynucené uzavírání pozic, nikoli kaskádové likvidace.
Zhruba 1 miliarda dolarů pocházela z likvidací dlouhých pozic skrze vysokou finanční páku na BTC. Adler to označil za mimořádně zralý moment pro Bitcoin, kdy trh sám koriguje přehnanou páku bez panického výprodeje.
Podezření z manipulace
Ne všichni analytici se ale s tímto pohledem ztotožňují. Někteří upozorňuj na to, že velcí market makeři pád prohloubili stažením likvidity v nejkritičtější chvíli.
Podle blockchainového analytika známého jako YQ vzniklo během pátečního výprodeje tzv. „liquidity vacuum“, které pád ještě prohloubilo. Market makeři údajně začali stahovat likviditu už ve 21:00 UTC, tedy krátce poté, co Donald Trump oznámil nová 100% cla na čínský dovoz.
Tato zpráva spustila první vlnu otřesů. Během dvaceti minut většina kryptoměn dosáhla dna a hloubka trhu (market depth) se podle YQ propadla o 98 %.
Binance pod palbou kritiky
Podle dat z Coinwatch se 98% kolaps likvidity odehrál přímo na burze Binance, největší globální kryptoměnové burze.
„Když se ceny začaly hroutit, hlavní market makeři okamžitě stáhli všechny příkazy. O hodinu a půl později modrý začal poskytovat likviditu ve srovnatelné míře jako dříve. Mezitím tyrkysový v knihách sice je, ale jen velmi okrajově,“ uvedli analytici Coinwatch.
U jiného, blíže neupřesněného tokenu zalistovaného na Binance s tržní kapitalizací přes 5 miliard dolarů dva ze tří market makerů na pět hodin úplně zmizeli z trhu. Coinwatch potvrdil, že je v kontaktu s těmito subjekty a snaží se urychlit jejich návrat do order booku.
Ať už šlo o úmysl, nebo přirozený tržní proces, jedno je jisté – kryptoměnový trh prošel očistou, která může být paradoxně zdravá. Po měsících agresivní páky a euforie přichází fáze, kdy se eliminují slabé pozice a obnovuje zdravější tržní struktura.