Kryptoměnové trhy zachvátila nákupní horečka
Nákupní euforie neopouští kryptoměnové trhy ani během léta, přičemž obvykle bývá mnohem silnější býčí období na podzim. Bitcoin se aktuálně obchoduje těsně pod svými cenovými maximy, zatímco ethereum již prorazilo důležitou rezistenci na ceně 4 000 USD a pokračuje dále v růstu. Pozitivní nálada se přenáší i na altcoiny, jako je solana nebo XRP, jejichž cena rovněž roste. Obecně kryptoměnový trh zvýšil svou tržní kapitalizaci o 2 % na současných 4,13 bilionu USD.
Více peněz do kryptoměn
Průkopnický stát Salvador by mohl brzy udělat další významný krok, díky kterému umožní tamním institucím nakupovat bitcoin. Schválil totiž zákon o investičním bankovnictví, díky kterému místní banky mohou držet bitcoin a další digitální aktiva. Banky dále mohou tato aktiva zpřístupnit kvalifikovaným investorům, kteří drží na svých bankovních účtech více než 250 000 USD.
Nákupní rally na bitcoinu využívá i společnost Strategy, která jej i nadále kumuluje ve velkém. Cenu bitcoinu ženou výše také nákupy institucionálních investorů. Například analytik společnosti Bitget Ryan Lee si myslí, že by se bitcoin do konce letošního roku mohl obchodovat i za 140 000 USD. Jeho cenu by mohlo vystřelit vzhůru i případné snížení základní úrokové sazby americkým Fedem, který toto téma bude probírat na svém zářijovém zasedání.
Kryptoměnové trhy v zajetí FOMO
Kryptoměny v rámci svého cenového růstu postupně likvidují pákové short pozice spekulantů. Ethereum již takto zlikvidovalo pozice v hodnotě přes 92,25 milionu USD a bitcoin dokonce v hodnotě přes 117,67 milionu USD. Pozitivní pohled na kryptoměnové trhy nemají ovšem pouze instituce, ale také i retailoví investoři.
Analytická platforma Santiment zaznamenala na sociálních sítích zvýšený nárůst hashtagů jako #buying a #bullish, což odráží současný pohled na kryptoměnové trhy. S tímto nárůstem také klesly negativní hashtagy téměř o polovinu. Zároveň tato společnost varuje před tzv. FOMO efektem, při kterém může vzniknout davová psychóza, kdy investoři nebudou schopni reálně vyhodnotit rizika spojená s investováním do kryptoměn.