Krize v USA bitcoin v růstu nezastavila. Uvidíme nové maximum?

Naposledy aktualizováno: 
Bitcoin a situace v USA

Kouzlo technické analýzy na bitcoinu opět zafungovalo. Konfluence mezi hodnotou rostoucí trendové čáry a supportem na hodnotě 110 000 USD totiž poslala bitcoin zpátky na vyšší hodnoty. Odraz bitcoinu od tohoto supportu byl velmi agresivní. Aktuálně bitcoin roste a to bez jakýchkoliv prodejních korekcí.

Nejbližší rezistencí bude již několikrát otestovaný největší objem v rámci postranního trendu, ve kterém se bitcoin již delší dobu nachází. Pokud by se bitcoin podíval i nad hodnotu 117 000 USD, tak nelze vyloučit ani růst až k současným cenovým maximům.

Denní cenový graf bitcoinu, který opět roste nad 117 000 USD
Denní cenový graf bitcoinu, který opět roste nad 117 000 USD. Zdroj: TradingView

Bitcoin v sevření odlivu kapitálu

Současný cenový růst bitcoinu nastal poté, co ze spotových ETF odteklo rekordních 719 milionů USD. Šlo o největší týdenní odliv v letošním roce. Přestože se jedná o výrazný kapitálový pokles, od začátku roku naopak do spotových ETF pro bitcoin a ethereum přiteklo už celkem 39,6 miliardy USD. Lze to tedy vnímat pouze jako krátkodobý odliv kapitálu, který může souviset se situací v USA.

V USA totiž došlo po sedmi letech k uzavření části administrativních budov kvůli chybějícímu financování. Úředníci tak 1. října zůstali doma a není jasné, zda tento stav nebude mít delší trvání. Tato situace může bitcoinu paradoxně pomoci, protože investoři mohou začít vkládat své peníze do aktiv, která nejsou přímo vázána na výkonnost americké ekonomiky, což kryptoměny díky své decentralizované struktuře splňují.

Určitou naději na výraznější kapitálový příliv do kryptoměnového segmentu může představovat blížící se schválení spotových ETF pro altcoiny, jako jsou solana, XRP nebo cardano. Ohledně těchto ETF se bude rozhodovat od poloviny října, což může na kryptoměnových trzích vyvolat zvýšenou volatilitu, protože může dojít k přesunu kapitálu ze stávajících ETF pro bitcoin a ethereum do těchto nových instrumentů.

Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti tak využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů.
Číst více
