Konec zlaté horečky: Proč se bitcoin znovu dostává do popředí?
Zlato zažilo letos na podzim jeden z nejvýraznějších milníků své historie. Cena unce totiž překonala hranici 4 300 USD. Euforie však netrvala příliš dlouho. Po zmírnění obchodního napětí mezi USA a Čínou a posílení amerického dolaru přišel výběr zisků.
Zlato se propadlo o více než 9 % ze svého cenového rekordu 4 378 USD za unci a ztratilo část přitažlivosti, kterou si v posledních letech budovalo jako bezpečný přístav.
Investoři začali hledat nové příležitosti s vyšším růstovým potenciálem. Většina z nich proto obrátila svou pozornost k bitcoinu, který díky své omezené nabídce a nezávislosti na centrálních bankách si vysloužil přezdívku „digitální zlato“.
Nová éra uchovatelů hodnoty
Generační proměna investorů mění způsob, jakým je vnímána stabilita. Zatímco starší generace stále preferuje fyzické zlato, mladší investoři upřednostňují bitcoin pro jeho digitální povahu, transparentnost a globální dostupnost. Na trhu to potvrzují čísla. Spotové ETF pro bitcoin v říjnu 2025 zaznamenaly rekordní týdenní příliv ve výši přes 3,5 miliardy USD, zatímco zlaté fondy vykázaly odliv kapitálu převyšující 2,8 miliardy USD.
Tento pohyb není náhodný. Bitcoin je pro mnohé symbolem finanční suverenity a moderního zajištění proti inflaci. Od roku 2019 se jeho tržní kapitalizace zvýšila z přibližně 134 miliard USD na více než 2,4 bilionu USD, čímž se zařadil mezi nejhodnotnější aktiva světa.
Bitcoin a jeho cesta ke 200 000 USD
Argumenty pro další růst bitcoinu jsou stále silnější. Halving v dubnu 2024 snížil nabídku nově vytěžených mincí, což v kombinaci s rostoucí poptávkou vytváří deflační tlak. Globální dluh se mezitím vyšplhal na 338 bilionů USD, tedy přibližně 235 % světového HDP, což zvyšuje atraktivitu decentralizovaných aktiv.
Roste také institucionální zájem. Společnosti jako Strategy či Marathon Digital drží statisíce bitcoinů, zatímco objem mincí uložených na burzách klesl na nejnižší úroveň za šest let. Uvolnění měnové politiky ze strany amerického Fedu by navíc mohlo tento trend ještě posílit. Psychologická hranice 200 000 USD se proto stává dosažitelným cílem, který by mohl přilákat další kapitál od tradičních investorů.
Bitcoin sice zažívá příznivé období, avšak čelí i rizikům. Jeho volatilita zůstává vysoká a regulace v mnoha zemích se stále vyvíjí. Nelze vyloučit ani návrat zlata na výsluní, zejména pokud by se geopolitické napětí opět zvýšilo. Konkurenci představují také akciové trhy a nové formy digitálních aktiv, například tokenizované státní dluhopisy nebo centrální digitální měny.
Nová rovnováha mezi tradicí a inovací
Zlato a bitcoin se přestávají vnímat jako soupeři a stále více fungují jako doplňující se aktiva. Zlato nabízí stabilitu a historickou jistotu, bitcoin přináší růstový potenciál a technologickou inovaci. Společně vytvářejí moderní model diverzifikace, který odráží přechod finančního světa do digitální éry.
Současný přesun kapitálu ze zlata do bitcoinu tak není jen reakcí na krátkodobý výkyv, ale projevem hlubší změny v myšlení investorů. Jestli bitcoin skutečně dosáhne hranice 200 000 USD, bude záležet nejen na makroekonomickém vývoji, ale i na tom, zda digitální důvěra dokáže definitivně nahradit lesk zlata.