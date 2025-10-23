Cryptonews Bitcoin

Klid před bouří? Bitcoin může spadnout k 104 000 USD, než znovu vystřelí

Roman Blecha
Roman Blecha
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv...

Klid před bouří? Bitcoin může spadnout k 104 000 USD, než znovu vystřelí

Podle několika analytiků se bitcoin (BTC) může ještě jednou propadnout směrem k 104 000 USD, než se plně rozvine další býčí cyklus. Opírají se přitom o historické cenové vzorce a technické indikátory, které naznačují, že trh se nachází ve finální fázi korekce před dalším růstovým cyklem.

Klíčová úroveň: 50týdenní klouzavý průměr

Dlouhodobým technickým opěrným bodem bitcoinu je 50týdenní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), který se aktuálně nachází kolem 102 500 USD. Tento indikátor fungoval jako pevná podpora už čtyřikrát od začátku bull runu v roce 2023. Proto se analytici domnívají, že by se k ní největší kryptoměna mohla znovu vrátit.

Analytik vystupující pod přezdívkou Sykodelic upozornil, že na trhu stále zůstává vysoké množství pákových pozic a kolem úrovně 104 000 USD se koncentruje velký klastr likvidity.

Heatmapa ukazuje výraznou koncentraci likvidity kolem 104 000 USD.
Heatmapa ukazuje výraznou koncentraci likvidity kolem 104 000 USD. Zdroj: Coinglass

„Vím, že to nechce žádný držitel slyšet, ale je velmi pravděpodobné, že tuto úroveň ještě otestujeme,“ uvedl.

Podle něj bývá trh nejvíce negativní těsně před obratem. Připomněl, že naposledy bitcoin testoval 50týdenní SMA v dubnu 2025, kdy klesl na 74 000 USD, a v srpnu 2024, kdy se propadl až na 49 000 USD.

„V obou případech byl sentiment na dně a právě tehdy se trh prudce otočil vzhůru.“

Graf naznačuje, že bitcoin by se mohl naposledy vrátit k 50týdennímu SMA, než se vydá opět vzhůru.
Graf naznačuje, že bitcoin by se mohl naposledy vrátit k 50týdennímu SMA, než se vydá opět vzhůru. Zdroj: Sykodelic

Finální fáze korekce před novým růstem

Podobný pohled sdílí i další analytici, například Negentropic, který současnou situaci popsal jako „poslední výplach“.

„Jsme svědky závěrečné fáze korekce podobné té z loňského září. Tentokrát ale vybírání zisků není tak intenzivní,“ uvedl.

Podle jeho slov aktuální nastavení trhu „otevírá dveře k 102 000 USD“, ale zároveň signalizuje, že velký obrat je už blízko.

S tím souhlasí i Nick Ruck, ředitel společnosti LVRG Research, který uvedl:

„Bitcoin se může krátkodobě stáhnout k 104 000 USD jako součást zdravé korekce způsobené vybíráním zisků a makroekonomickou nejistotou. Fundamenty i zájem institucí ale zůstávají silné, což vytváří ideální podmínky pro návrat býčího trhu.“

Další známý analytik Daan Crypto Trades upozornil na 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), který funguje jako klíčová podpora během celého aktuálního cyklu.

„V obdobích nejistoty se cena kolem této úrovně pohybuje dost divoce, ale trend nikdy neztratila na déle než měsíc,“ dodal.

Bitcoin se znovu pohybuje v blízkosti 200denního EMA, který i tentokrát plní roli klíčové podpory.
Bitcoin se znovu pohybuje v blízkosti 200denního EMA, který i tentokrát plní roli klíčové podpory. Zdroj: Daan Crypto Trades

Bitcoin bojuje s odporem u 108 000 USD

V posledních 24 hodinách zůstal bitcoin relativně stabilní. Obchoduje se kolem 109 500 USD, což je bývalá úroveň podpory, která nyní funguje jako rezistence..

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

Na začátku týdne se BTC krátce vyšplhal až k 113 000 USD, ale následně opět klesl na 107 000 USD, odkud se nyní snaží odrazit. Trh zatím hledá svůj směr a právě otestování úrovně 104 000 USD může být tím posledním krokem před návratem býků.

Jak pokles úrokových sazeb ovlivní cenu bitcoinu?
Instituce zůstávají optimistické: 67 % investorů předpovídá růst bitcoinu
Je aktivním vývojářem a pravidelným přispěvatelem pro několik významných webů zaměřených na kryptoměny, přičemž díky několikaleté praxi v oblasti blockchainu a digitálních aktiv kombinuje hluboké technické znalosti s aktuálním přehledem o dění v kryptosvětě. Ve svých textech se zaměřuje na trendy v DeFi, NFT a makroekonomické vlivy na kryptoměnové trhy, které dokáže přiblížit jak nováčkům, tak ostříleným investorům.
