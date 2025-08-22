Klíčový okamžik pro bitcoin: Pomůže trhu sympozium v Jackson Hole?

Cryptonews Bitcoin

Závěr týdne slibuje napětí na finančních trzích a volatilní kryptoměny i během víkendu. Důvodem je symposium v Jackson Hole, z něhož investoři napjatě očekávají nové informace. Bitcoin se navíc v době psaní článku obchoduje na velmi důležitém supportu.

Pokud se od tohoto supportu odrazí a jeho cena poroste, tak investoři nejspíše uvidí pokračování up trendu. Naopak pokles bitcoinu pod hodnotu supportu by byl nepříjemný, protože by jeho cena mohla klesnout až k hodnotě 100 000 USD. To by znamenalo negování cenového růstu z posledních měsíců.

Denní cenový graf bitcoinu, který se nachází na důležitém supportu. Zdroj: TradingView

Bitcoin čeká na projevy

Ve Wyomingu začíná symposium v Jackson Hole, na kterém vystoupí předseda amerického Fedu Jerome Powell. Investoři od jeho projevu očekávají signál, zda by na zářijovém zasedání FOMC mohlo dojít ke snížení základní úrokové sazby. Dalším klíčovým tématem bude obhajoba nezávislosti Fedu. Powellův projet může výrazně ovlivnit volatilitu finančních trhů, na což by si měli obchodníci dát pozor.

Co se týče úrokových sazeb, tak například CME FedWatch signalizuje 79% pravděpodobnost na jejich snížení o 25 bazických bodů v příštím měsíci. Jerome Powell navíc musí v posledních měsících čelit kritice ze strany Donalda Trumpa, který tlačí na drastické snížení úrokových sazeb. Současná úroveň úroků totiž podle něj dále výrazně prohlubuje státní dluh.

Agentura Reuters analyzovala projevy předsedy Fedu na předchozích sympoziích a zjistila, že v následujících sedmi měsících akciový index S&P 500 v průměru klesl o 2 %. Vzhledem k tomu, že si bitcoin stále udržuje vysokou korelaci s akciovými trhy, mohl by se tento očekávaný pokles dotknout i jeho.

