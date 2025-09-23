Klesne bitcoin až ke 100 000 USD? Co by mohlo být spouštěčem?
Bitcoin se v posledních týdnech potýká s menším zájem investorů. Na druhou stranu se ale stal aktivem, které hojně vyhledávají spekulanti. Konsolidační pohyb pod cenovými maximy navíc může v investorech vyvolat otázky ohledně dalšího cenového růstu.
Obchodníci se sice snaží této situace využít k realizování krátkodobých zisků, ale jejich snahy zatím příliš úspěšné nejsou. Začátkem tohoto týdne totiž došlo k menší prodejní korekci, které měla na likviditu bitcoinu výrazný vliv. Během této korekce bylo z trhu nuceně vymazáno téměř 1,8 miliardy USD v dlouhých (long) pozicích.
Na bitcoinu bývá zvykem obchodovat průrazy postranních trendů, což byl i tento případ. Vzhledem k tomu, že se bitcoin obchoduje v rostoucím trendu, mnoho obchodníků vsadilo svůj kapitál na jeho pokračování. To byla ovšem velká chyba. Více než 370 000 obchodníků tak za pouhých 24 hodin realizovalo ztrátu.
Bitcoin a cenový pokles
Současná situace nahrává spíše spekulantům sázejícím na cenový pokles, i když je nutno dodat, že se bitcoin stále obchoduje nad hodnotou supportu na ceně 112 000 USD. Z dlouhodobějšího pohledu je tedy stále vše v pořádku. Nicméně i tak lze již pozorovat určité patterny, které by mohly predikovat cenový pokles bitcoinu.
Při pohledu na cenovou strukturu z roku 2021 působí aktuální cenový pohyb velmi podobně. Tehdy trh vytvořil reverzní formaci head and shoulders, po níž následoval výraznější cenový pokles. Podobná formace se začíná tvořit i nyní, nejde však o učebnicový pattern v jeho čisté podobě.
Jestliže by trh skutečně vytvářel tuto reverzní formaci, mohl by závěr letošního roku přinést cenový pokles místo růstu, v který mnoho investorů doufá.